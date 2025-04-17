Пассажир пострадал при опрокидывании иномарки на Алтае

К ответственности привлекли и водителя, и пассажира

17 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Пассажир пострадал в результате опрокидывания иномарки в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 16 апреля около 13:55.

26-летний житель Маймы за рулем Toyota Windom ехал со стороны села Туекта в направлении села Ябоган. В один момент он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами был доставлен пассажир иномарки – 27-летний житель Горно-Алтайска, не госпитализирован", – рассказали в полиции.

В отношении автомобилиста возбудили дело по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего.

"Кроме того, во время движения водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, за что оба привлечены к административной ответственности", – добавили в ведомстве.

15 апреля водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в селе Турочак. Мужчина получил тяжелые травмы.