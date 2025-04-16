В Барнауле автомобиль такси влетел в водовоз и перевернулся

Авария произошла на проспекте Ленина

16 апреля 2025, 10:45, ИА Амител

ДТП на проспекте Ленина / Фото: полиция Алтайского края

В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 156а, произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль такси.

Как рассказали в краевой полиции, 52-летний таксист за рулем Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Эмилии Алексеевой в сторону проспекта Космонавтов, столкнулся с автомобилем КДМКО-829А (спецтехника), которым управлял 58-летний мужчина.

Столкновение привело к опрокидыванию автомобиля Hyundai.

"В результате ДТП пострадавших нет", – отметили в полиции.

Полицейские проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 15 апреля, в Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых совершил наезд на электрический столб.