В Барнауле автомобиль такси влетел в водовоз и перевернулся
Авария произошла на проспекте Ленина
16 апреля 2025, 10:45, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина, в районе дома № 156а, произошло ДТП, в результате которого опрокинулся автомобиль такси.
Как рассказали в краевой полиции, 52-летний таксист за рулем Hyundai Solaris, двигаясь по проспекту Ленина от улицы Эмилии Алексеевой в сторону проспекта Космонавтов, столкнулся с автомобилем КДМКО-829А (спецтехника), которым управлял 58-летний мужчина.
Столкновение привело к опрокидыванию автомобиля Hyundai.
"В результате ДТП пострадавших нет", – отметили в полиции.
Полицейские проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее, 15 апреля, в Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых совершил наезд на электрический столб.
11:05:56 16-04-2025
Таксисты ведут себя по-хамски, даже не пешеходниках не пропускают........а это возмездие....явно нарушения ДТП!!! Как-то плохо их контролируют, не надлежаще!
12:19:52 16-04-2025
Гость (11:05:56 16-04-2025) Таксисты ведут себя по-хамски, даже не пешеходниках не пропу... Нарушения ПДД.
12:52:45 16-04-2025
Низко летел.))) А тут всякие КДМ-КО на дороге мешаются.😂😂😂
15:53:14 16-04-2025
Им на двоих 110 лет))