Велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с легковушкой на Алтае

Пострадавшего госпитализировали

16 апреля 2025, 13:23, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в селе Турочак Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 15 апреля около 20:48 у дома № 40 по улице Тельмана.

Предварительно установили, что 28-летний водитель ВАЗ-21124 сбил 45-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали.

Водитель ВАЗа был трезвый, у велосипедиста взяли анализ крови на алкоголь. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.