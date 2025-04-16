Велосипедист получил тяжелые травмы при столкновении с легковушкой на Алтае
Пострадавшего госпитализировали
16 апреля 2025, 13:23, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в селе Турочак Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 15 апреля около 20:48 у дома № 40 по улице Тельмана.
Предварительно установили, что 28-летний водитель ВАЗ-21124 сбил 45-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали.
Водитель ВАЗа был трезвый, у велосипедиста взяли анализ крови на алкоголь. Дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
16:39:45 16-04-2025
На поле не смог объехать велосипедиста.
18:20:35 16-04-2025
Гость (16:39:45 16-04-2025) На поле не смог объехать велосипедиста.... Какое поле, там так же как в Павловске кипит жизни. Все популярные сетевые магазины и МФЦ есть.
18:51:12 16-04-2025
ГоВ тёмное время суток велосипед должен быть оборудован передним и задним фонарём. Много ли Вы видели таких?
19:51:23 16-04-2025
Гость (18:51:12 16-04-2025) ... В центре, в темное время суток, большая часть лесапедистов, с фарой и фонарем ездят. Надеюсь разницу между фарой и фонарем самостоятельно загуглите.
18:12:13 16-04-2025
в Турочаке??? ох и новость, с ума сойти. все деревни с их дрязгами собрали крайне важными?