Патриарх Кирилл призвал обучать основам православия детей мигрантов

По мнению главы РПЦ, это объединяющее начало для России

26 января 2024, 10:45, ИА Амител

атриарх Московский и всея Руси Кирилл / Фото: РПЦ

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, пишет РИА Новости.

По его словам, это важный способ интеграции для детей и их семей, а также "объединяющее начало" для России.

Патриарх также обратил внимание на небольшое количество в стране православных школ и гимназий (чуть больше 200) и призвал "проработать механизмы поддержки конфессиональных образовательных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались".

Ранее патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина в РФ, который является "пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью".