Патриарх Кирилл призвал обучать основам православия детей мигрантов
По мнению главы РПЦ, это объединяющее начало для России
26 января 2024, 10:45, ИА Амител
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал обучать детей мигрантов основам православной культуры в школах, пишет РИА Новости.
По его словам, это важный способ интеграции для детей и их семей, а также "объединяющее начало" для России.
Патриарх также обратил внимание на небольшое количество в стране православных школ и гимназий (чуть больше 200) и призвал "проработать механизмы поддержки конфессиональных образовательных учреждений, для того чтобы эти школы не выживали, а развивались".
Ранее патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина в РФ, который является "пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью".
10:54:07 26-01-2024
он что возомнил себя миссией или старческий маразм наступил,сам проповедует что мы должны держаться веры предков и тут же заявляет они должны от своей отказаться
10:55:06 26-01-2024
дедуля кукухой поехал
11:19:07 26-01-2024
Гость (10:55:06 26-01-2024) дедуля кукухой поехал... Да он-то ладно. Старенький. Дементный. А вот то, что у большинства населения гусь стартует - настораживает
11:02:58 26-01-2024
Прозелитизм? А не он ли возмущался, что этим занимаются католики? Или, как обычно, этожисавсемдругоедело?
11:21:02 26-01-2024
как же надоел этот бред ведущий в никуда
11:23:32 26-01-2024
Вообще то у нас светское государство, зачем нам такие новости в СМИ.
11:47:45 26-01-2024
Гость (11:23:32 26-01-2024) Вообще то у нас светское государство, зачем нам такие новост... А попы во всех "Советах", общие заседания с ними и ты ды? У нас уж да-авно не светское государство, даже в Конституцию боженьку протащили. Так что это новости, которые мы заслужили.
11:58:18 26-01-2024
А я раньше думал, откуда у народа в 1917ом столько ненависти к таким старикам в золотых платьях.
12:52:21 26-01-2024
Мигранты это мусульмане, и в исламе достаточно знаний что бы относиться к людям писание (христиане) с уважением Вы Кирил лучше к своей молодежи РФ 🇷🇺 обращайтесь с призывом к вере Бога и обращайтесь и прививайте в школах домах и в социуме в целом Мигранты в основном читают намаз, а кто нарушает закон Для этого у нас есть Уголовный кодекс РФ 🇷🇺
12:58:06 26-01-2024
У патриарха скорее всего уже сказывается возраст,поэтому такие вот предложения,
13:19:08 26-01-2024
А нам рабочие или мигранты нужны? Как то границы не проводят.
13:50:21 26-01-2024
гость (10:54:07 26-01-2024) он что возомнил себя миссией или старческий маразм наступил,... Не отказаться! а ознакомить мигрантов с нашими ценностями, культурой православных людей, тем самым прививая уважение к другим религиям, культурам, ценностям. «Основы православной культуры» (ОПК) — учебный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», введённого Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную практику (4-й—5-й классы средней общеобразовательной школы) в качестве федерального образовательного компонента в рамках образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Заявленная цель предмета — ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства. Предмет представлен Министерством образования и науки как светский; преподавание ведётся светскими педагогами. Ученики либо их родители (законные представители) имеют право по своему желанию выбрать предмет «Основы православной культуры» в качестве одного из модулей обязательного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Обучение проводится по предложенному Министерством образования и науки России единому для всех школ учебнику «Основы православной культуры» А. В. Кураева.
14:48:00 26-01-2024
Гость (13:50:21 26-01-2024) Не отказаться! а ознакомить мигрантов с нашими ценностями, к... Так это... Автор учебника-то уже нескрепный, как можно. Уже и иноагент даже, не просто так... Не туда вас понесло, ох не туда...
22:14:54 26-01-2024
Гость (13:50:21 26-01-2024) Не отказаться! а ознакомить мигрантов с нашими ценностями, к... Да сначала наш язык пусть освоят. А то буквы не знают, а их сразу в высшую математику...
00:44:47 27-01-2024
Гость (13:50:21 26-01-2024) Не отказаться! а ознакомить мигрантов с нашими ценностями, к... Сейчас это в школе детям преподают, и детям мигрантов тоже. Видимо недостаточно....
21:05:37 26-01-2024
Я еще могу понять,что у нас в стране делают мигранты-работают,в силу своих возможностей,вероятно. А вот что здесь делают их семьи-большой вопрос! Пускай их детишки обучаются на своей исторической родине чему угодно и как угодно! А здесь делать им нечего! ИМХО