Патриарх Кирилл призвал священников быть настойчивее в предотвращении абортов

Глава РПЦ назвал причину, по которой женщины прерывают беременность

22 февраля 2024, 09:31, ИА Амител

Патриарх Кирилл / Кадр: Rutube-канал РПЦ

Патриарх Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов и быть настойчивее на консультациях женщин перед прерыванием беременности.

По его словам, определяющими факторами в случае роста числа абортов и высокого процента разводов являются не социально-экономические факторы, а "личностная незрелость людей, отсутствие у них духовной опоры и нравственной позиции".

"Мы знаем, как иногда в очень скромных материальных условиях живут многодетные семьи, но никаких кризисов при этом не возникает", – приводит его слова сайт РПЦ.

Патриарх призвал священников усилить работу по предотвращению абортов, считая ее не 25-м пунктом повестки дня. Также он напомнил о своем предложении присутствия священников на консультациях по абортам.

Накануне правовое управление Госдумы не поддержало законопроект о запрете абортов в частных клиниках, так как он не согласуется с некоторыми нормами федеральных законов.