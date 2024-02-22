Патриарх Кирилл призвал священников быть настойчивее в предотвращении абортов
Глава РПЦ назвал причину, по которой женщины прерывают беременность
22 февраля 2024, 09:31, ИА Амител
Патриарх Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов и быть настойчивее на консультациях женщин перед прерыванием беременности.
По его словам, определяющими факторами в случае роста числа абортов и высокого процента разводов являются не социально-экономические факторы, а "личностная незрелость людей, отсутствие у них духовной опоры и нравственной позиции".
"Мы знаем, как иногда в очень скромных материальных условиях живут многодетные семьи, но никаких кризисов при этом не возникает", – приводит его слова сайт РПЦ.
Патриарх призвал священников усилить работу по предотвращению абортов, считая ее не 25-м пунктом повестки дня. Также он напомнил о своем предложении присутствия священников на консультациях по абортам.
Накануне правовое управление Госдумы не поддержало законопроект о запрете абортов в частных клиниках, так как он не согласуется с некоторыми нормами федеральных законов.
09:45:48 22-02-2024
- "По его словам, определяющими факторами в случае роста числа абортов и высокого процента разводов являются не социально-экономические факторы, а "личностная незрелость людей, отсутствие у них духовной опоры и нравственной позиции"================ Интересно, а каков его личный вклад в повышение численности населения России? Выходит 25 лет закручивают духовную скрепу и все в пустую. Значит, как говорится не здесь собака зарыта.
10:08:09 22-02-2024
Все дебаты по этому поводу "быть или не быть" решают простые наши люди со всеми своими чаяниями и судьбами.Здесь не уместно слово должны. Никто никому в данном случае не должен. "В каждой избушки - свои погремушки". Не нужно командовать ,кому и когда рожать,это не завод,это проведение господа. Бог один ,иконы разные вот и пусть каждый по своему решает за деток. Так было,так и будет,что бы правители не решали.
11:29:47 22-02-2024
призвал священников быть настойчивее в предотвращении абортов---- а что, теперь о беременности еще и священникам сообщать надо?!
11:36:04 22-02-2024
Гость (11:29:47 22-02-2024) призвал священников быть настойчивее в предотвращении аборто... что бы еще они и свечку держали
13:17:32 22-02-2024
Конечно, нужны ребята кои готовы постоять за защиту Родины
15:11:38 22-02-2024
Гость (13:17:32 22-02-2024) Конечно, нужны ребята кои готовы постоять за защиту Родины ... Вам же правители сказали, что 25 млн им хватит. К этому и ведут, под разговорчики о патриотизме.
15:09:04 22-02-2024
Так и лезут эти мракобесы всюду.
00:49:11 23-02-2024
Приход нищает, а жрать хочется и сегодня и завтра, да и дети, внуки...