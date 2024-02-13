Жители Барнаула попросили депутата Госдумы поддержать запрет абортов
С этим и многими другими обращениями на прием пришли к Александру Терентьеву
13 февраля 2024, 16:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Александр Терентьев провел традиционный прием в Алтайском крае. Обращений было много, в том числе и по поводу транспорта, ФАПов, дорог, освещения, материального поощрения воспитателей в сельских детских садах и даже запрета абортов.
В поддержку запрета прерывания беременности выступили барнаульцы. Делегация из 15 человек передала обращение с несколькими сотнями подписей. Люди просят депутата поддержать их, ссылаясь на государственную политику, направленную на укрепление института семьи.
Еще на одну государственную задачу обратила внимание жительница краевой столицы, которая попросила у Александра Терентьева содействия в строительстве легкоатлетического манежа в Барнауле. А точнее, о включении объекта в федеральный проект "Спорт – норма жизни". Она передала письменное обращение от двух десятков барнаульцев.
Жительница с. Переясловка Топчихинского района обратилась по поводу дороги к домам, которую никто не чистит. Власти объясняют это тем, что там не дорога, а хозяйственный проезд. По словам заявительницы, пожилым людям предлагают за свой счет убирать там снег. Хотя в прошлые годы таких проблем не возникало. Также женщина пожаловалась на "свалку строительного мусора на муниципальной территории у соседнего нежилого домостроения до самой дороги". С другой стороны дороги постоянно стоит сельхозтехника, и эту часть проезда всегда заносит снегом.
Пенсионерка обозначила и другие проблемы села: не налажено транспортное сообщение, нет ФАПа и аптеки, уличного освещения и ряд других вопросов. Александр Терентьев проведет переговоры с ответственными должностными лицами.
Жители Троицкого района рассказали депутату об уголовном преследовании и.о. главного врача ЦРБ. Люди не верят в незаконность его действий, а, наоборот, хвалят специалиста. Александр Терентьев направит их обращение по компетенции.
Из Славгорода поступило сообщение об отсутствии более 10 дней воды в частных домах № 315, 317 и 319, расположенных по улице К. Маркса. Местная жительница в телефонной беседе рассказала Терентьеву, что ямы разрыты, работы не ведутся, подвоза воды нет. Депутат сразу же направил обращение главе города Славгорода с просьбой оперативно принять меры. Вопрос сразу же решили.
Кроме того, депутат связался по телефону с воспитателями детского сада с. Староалейского Третьяковского района по поводу расчета зарплаты. Напомним, что ранее другие работники учреждения поднимали эту же тему, рассмотрение еще не завершено.
16:04:44 13-02-2024
совсем уже чтоли?
16:16:26 13-02-2024
Кто и когда делегировал 15 самовыдвиженцев? Это сторонники Терентьева? Знакомые? Кто то вообще знал о его визите? Кто все эти люди?
16:43:01 13-02-2024
Гость (16:16:26 13-02-2024) Кто и когда делегировал 15 самовыдвиженцев? Это сторонники Т... Движение первых
16:19:12 13-02-2024
"ссылаясь на государственную политику, направленную на укрепление института семьи" - вот только почему-то по статистике аборты чаще всего делают женщины в возрасте около 35, состоящие в браке и имеющие не менее одного ребенка. С чего это, никто не подскажет? Семью-то государственные институты укрепили по самое не могу, надо понимать. Осталось только че-нить запретить для полного счастья.
16:22:54 13-02-2024
вроде и не весна еще - а кукушка у людей улетает
16:30:33 13-02-2024
Подпольные абортмеханики радостно потирают руки.
16:47:43 13-02-2024
Какие такие жители? Где , когда подп си собирали? Я жительница г. Барнаул и я против запрета на аборты!!!
17:55:05 13-02-2024
Гость (16:47:43 13-02-2024) Какие такие жители? Где , когда подп си собирали? Я жительни... А у вас подружка есть симпатичная?
18:09:25 13-02-2024
Гость (17:55:05 13-02-2024) А у вас подружка есть симпатичная?... у нее есть. зовут баба Вера. так даже в паспорте написано. но она еще молодка. ей всего 84 и прихрамывает только на одну ногу. на правую. а левая рука у нее с детства не очень работала. для вас самый вариант. заберете ее из дома интерната и живите долго и счастливо. потому что 10 внуков бабы Веры вам даже кусочка туалетной бумаги не выделят на ее содержание.
19:06:57 13-02-2024
Гость (16:47:43 13-02-2024) Какие такие жители? Где , когда подп си собирали? Я жительни... Обстоятельства меняются в жизни. Сегодня есть работа,завтра ее нет, утром был муж,к вечеру поехал на сво, да мало ли что. Если у вас такая огромадная уверенность в завтрашнем дне, куча средств, вот и рожайте, пока можете.
16:58:51 13-02-2024
На подделку эти подписи проверяли, перед тем как нести депутату?
17:03:04 13-02-2024
Хочется прям в живую увидеть этот спектакль!? - Дорогой наш депутат? Запрети пожалуйста нам делать аборты!? Ну пожалуйста!?... А? Так это происходило?
17:39:06 13-02-2024
Вроде все в школе учились, откуда такие появляются? Наверно и сам депутат с кукухой повернутой. К нормальным людям с такой дуростью не придут.
18:20:05 13-02-2024
Если человек курит, наркоман, алкоголик, древней профессии, то все это можно как-то понять. Но никогда я не буду общаться с людьми, совершивших аборт. Аборт это мерзость, после которой с человеком стоит резко прекратить всякое общение. За это преступление надо вводить смертную казнь.
19:18:00 13-02-2024
Гость (18:20:05 13-02-2024) Если человек курит, наркоман, алкоголик, древней профессии, ... Тогда не общайтесь ни с кем из особей женского пола, от греха подальше, а то вдруг...или, хотя бы, выписку из медкарты требуйте.
02:46:37 14-02-2024
Гость (18:20:05 13-02-2024) Если человек курит, наркоман, алкоголик, древней профессии, ... Судя по вашей "грамотности", у вас мировоззрение и в остальном на таком же пещерном уровне.
18:31:33 13-02-2024
Многие парочки наплевательски относятся к противозачаточным средствам при сексуальных утехах т.к. страхуются абортом. Медики лечат больных людей. Беременность без осложнений - это не болезнь, а наоборот, показатель здоровья супругов. Медикаментозный, ваккумный или хирургический аборты наносят вред здоровью женщины и часто непоправимый. Первая заповедь врачей - не навреди, а значит... Избавляйтесь от нежелательной беременности естественным процессом - родами и сдавайте детей государству.
19:22:13 13-02-2024
Гость (18:31:33 13-02-2024) Многие парочки наплевательски относятся к противозачаточным ... Если женщина родит и сдаст государству, то её обяжут платить алименты на нежеланного ребенка до 18 лет. Мужчин, разумеется, от этой обязанности гуманное общество освобождает.
19:39:05 13-02-2024
Гость (18:31:33 13-02-2024) Многие парочки наплевательски относятся к противозачаточным ... Вот какой твой жизненный опыт, чтоб писать такую ересь?
22:28:53 13-02-2024
Судя по фото, в стране с аббортами давно напутпно
08:12:36 14-02-2024
Против абортов только жители. А жительницы за. Только предохраняться, как правило, именно жители не хотят. А, если залетела, то твои проблемы.
08:34:17 14-02-2024
Жительница Барнаула (08:12:36 14-02-2024) Против абортов только жители. А жительницы за. Только предох... а ты ноги рогаткой не раскидывай, пока твой партнер резинку не наденет. и не залетишь
10:15:50 14-02-2024
не надо лезть туда , куда не просят. Мужикам особенно. Запрещаторы хреновы. Каждый человек решает - надо ему делать аборт или не надо. Ну если вы делегация -ходоки против абортов- так и не делайте их! Все просто. и не надо нагнетать. Будто у нас проблем мало. Вон приезжие мигранты- вообще такого слова не знают и дрищут детьми как кролики. Как не надоело уже одно и тоже. Госдума отклонила уже этот запрет. расходимся.....
13:35:23 14-02-2024
Барин сказал-плодитесь и размножайтесь. И это правильно, надо пенсии платить, воевать, экономику поднимать, яхты покупать... А народу всего-то 145 лямов. А депутат это такое создание, которое без мыла может все, лишь бы теплого места не лишиться.
00:10:21 15-02-2024
Аборт это убийство зачатого человека, чем рождений человек отличается от нерожденного только возрастом и очередным жизненным событием. Это убийство и убийство собственной матерью. Грех вопиющий к небу. Россия на первом месте по абортам. Поэтому и война и горе и скорби.
00:17:11 15-02-2024
Любая легализация убийства это безумие.