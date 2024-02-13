Жители Барнаула попросили депутата Госдумы поддержать запрет абортов

С этим и многими другими обращениями на прием пришли к Александру Терентьеву

13 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Прием у Александра Терентьева / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Госдумы Александр Терентьев провел традиционный прием в Алтайском крае. Обращений было много, в том числе и по поводу транспорта, ФАПов, дорог, освещения, материального поощрения воспитателей в сельских детских садах и даже запрета абортов.

В поддержку запрета прерывания беременности выступили барнаульцы. Делегация из 15 человек передала обращение с несколькими сотнями подписей. Люди просят депутата поддержать их, ссылаясь на государственную политику, направленную на укрепление института семьи.

Еще на одну государственную задачу обратила внимание жительница краевой столицы, которая попросила у Александра Терентьева содействия в строительстве легкоатлетического манежа в Барнауле. А точнее, о включении объекта в федеральный проект "Спорт – норма жизни". Она передала письменное обращение от двух десятков барнаульцев.

Жительница с. Переясловка Топчихинского района обратилась по поводу дороги к домам, которую никто не чистит. Власти объясняют это тем, что там не дорога, а хозяйственный проезд. По словам заявительницы, пожилым людям предлагают за свой счет убирать там снег. Хотя в прошлые годы таких проблем не возникало. Также женщина пожаловалась на "свалку строительного мусора на муниципальной территории у соседнего нежилого домостроения до самой дороги". С другой стороны дороги постоянно стоит сельхозтехника, и эту часть проезда всегда заносит снегом.

Пенсионерка обозначила и другие проблемы села: не налажено транспортное сообщение, нет ФАПа и аптеки, уличного освещения и ряд других вопросов. Александр Терентьев проведет переговоры с ответственными должностными лицами.

Жители Троицкого района рассказали депутату об уголовном преследовании и.о. главного врача ЦРБ. Люди не верят в незаконность его действий, а, наоборот, хвалят специалиста. Александр Терентьев направит их обращение по компетенции.

Из Славгорода поступило сообщение об отсутствии более 10 дней воды в частных домах № 315, 317 и 319, расположенных по улице К. Маркса. Местная жительница в телефонной беседе рассказала Терентьеву, что ямы разрыты, работы не ведутся, подвоза воды нет. Депутат сразу же направил обращение главе города Славгорода с просьбой оперативно принять меры. Вопрос сразу же решили.

Кроме того, депутат связался по телефону с воспитателями детского сада с. Староалейского Третьяковского района по поводу расчета зарплаты. Напомним, что ранее другие работники учреждения поднимали эту же тему, рассмотрение еще не завершено.