Паводок-2023. Как быть, если человек отказывается от эвакуации в безопасное место?

После наводнения в Тулуне в 2019 году в законодательство России внесли изменения по вопросам эвакуации населения

29 марта 2023, 09:45, ИА Амител

К серьёзному паводку этой весной в Алтайском крае готовится МЧС. Из-за того что почва промёрзла и не впитывает влагу, а снежных запасов больше нормы, подтопления могут быть весьма серьёзными. Между тем даже при угрозе жизни люди порой отказываются от эвакуации в безопасное место, опасаясь покидать свои дома. В "Переговорке" на amic.ru начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал, что ради спасения людей закон позволяет действовать более жёстко, чем раньше.

После наводнения в городе Тулуне Иркутской области в 2019 году, в законодательство России внесли изменения, сообщил Макаров. И теперь при опасности людей эвакуируют, не спрашивая, согласны они на это или нет.

"Конечно, мы стараемся это всё донести до жителей. И слава Богу, что сейчас нет таких проблем, когда кто-то не эвакуируется", – добавил руководитель МЧС.

Александр Макаров также дал подробный прогноз по паводку на эту весну, рассказал, какие районы и населённые пункты края находятся в зоне риска. А ещё о том – что делается в крае, чтобы минимизировать негативные последствия паводка.

Полную версию "Переговорки" смотрите на портале amic.ru 30 марта.