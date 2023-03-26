Глава алтайского МЧС объяснил, почему жителей Затона трудно уберечь от затоплений

По его словам, людям стоит определиться, хотят ли они жить в столь опасном месте

26 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Затон станет одним из самых уязвимых населённых пунктов в период весеннего паводка, как это и бывает каждый год, рассказал в "Переговорке" на amic.ru начальник ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров. По его словам, спасатели сделают всё возможное, чтобы минимизировать риск подтоплений. Также он объяснил, почему людей, которые живут в опасном месте, никто не переселяет.

"Само название подразумевает"

Затон расположен в месте, которое специально задумано природой как зона затопления. Весной вода проходит через эту территорию, чтобы река не переполнилась.

"Само название подразумевает определённые неудобства", – заметил Макаров.

По его словам, подобных опасных мест в Алтайском крае более 150. И везде законодательно запрещено строить новое жильё. Но вот с теми, кто уже давно живёт в населённых пунктах, которые часто затапливает весной, власти ничего поделать не могут.

"Конечно, людям желательно переезжать в другое место. Но о том, чтобы переселить жителей куда-то против их воли, вопрос даже не стоит. Люди сами вправе решать, где им жить", – считает глава регионального МЧС.

Людям, которые, несмотря на угрозу затопления, всё равно остаются жить в Затоне, Макаров посоветовал максимально себя обезопасить. По его словам, нужно провести гидроизоляцию и не возводить на участках дополнительных построек.

Также он подчеркнул, что если ситуация в посёлке будет критической, то всех жителей оттуда временно эвакуируют. И здесь уже спасатели не будут спрашивать, хотят ли затонцы уезжать. Со своей стороны МЧС проводит всё необходимое, чтобы последствия половодья в Затоне были минимальными.

А каким будет паводок?

Скорее всего, начнётся он спокойно. По словам Макарова, запасы снега и воды в нём, количество льда на реках и степень промерзания почвы на Алтае находятся в пределах нормы. А потому никакой критической обстановки спасатели не прогнозируют.

Тем не менее МЧС всё равно готовится к наихудшему сценарию паводка, чтобы быстро отреагировать на любую угрозу.

Прогнозами на предстоящее весеннее половодье на Алтае Макаров поделился в программе "Переговорка". Видео беседы вы сможете посмотреть 30 марта на amic.ru.