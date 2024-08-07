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Педагогам предложили дать право на досрочную пенсию

В Госдуме отметили, что государство должно обеспечить педагогов достойным отдыхом

07 августа 2024, 13:16, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com
Школьный класс / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий дать всем педагогам, независимо от их должности и места работы, право на досрочный выход на пенсию при стаже от 25 лет, сообщает РИА Новости.

Сейчас страховая пенсия по старости назначается педагогам досрочно, если их должность и конкретный вид организации соответствуют спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается пенсия. Авторы инициативы предлагают закрепить право на выход на досрочную пенсию педагогов вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках.

"Законопроект предлагает решить указанные проблемы системно, путем уравнивания прав всех педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях для детей, на выход на досрочную пенсию по старости", – говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вклад каждого педагогического работника в воспитание подрастающего поколения должен оцениваться не по словам в трудовой записи, а по реальному стажу.

"Педагоги не должны решать эту проблему в "ручном" режиме и обращаться в суд. Все те, кто учит, лечит, воспитывает, должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – указал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в образовательных учреждениях, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет. Однако в последние годы вырос возраст поступающих, что привело к тому, что не все педагоги набирают нужный стаж. Эту проблему также пытаются решить в Госдуме.

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НОВОСТИЭкономика
Госдума Законопроекты Учителя

Комментарии 7

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Элен без ребят

13:41:36 07-08-2024

а чем педагоги лучше работников почты, например?

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Гость

16:29:49 07-08-2024

Элен без ребят (13:41:36 07-08-2024) а чем педагоги лучше работников почты, например? ... Ничем не лучше. Работники почты хотя бы бюллетени на выборах не считают.

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Гость

14:50:28 07-08-2024

С какой стати? они не учат не воспитывают не наставничают. Тупо дают информацию и тесты.

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Гость

15:36:47 07-08-2024

Сначала забрали, теперь дать...!
Вот молодцы!?...

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Гость

16:54:17 07-08-2024

все педагоги работают до глубокой старости. Зачем тогда досрочно им пенсию давать?

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Гость

21:11:35 07-08-2024

У нас в этом году УГОВОРИЛИ прийти на работу учительницу,которой больше 70 лет. Если бы она не согласилась,то ...(((Очень долго уговаривали...

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Марк

21:21:22 07-08-2024

А за что педагогам досрочная пенсия?когда ученики не знают элементарные вещи,скажем таблицу умножения, про знаменитых писателей вообще ноль

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