Педагогам предложили дать право на досрочную пенсию
В Госдуме отметили, что государство должно обеспечить педагогов достойным отдыхом
07 августа 2024, 13:16, ИА Амител
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий дать всем педагогам, независимо от их должности и места работы, право на досрочный выход на пенсию при стаже от 25 лет, сообщает РИА Новости.
Сейчас страховая пенсия по старости назначается педагогам досрочно, если их должность и конкретный вид организации соответствуют спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается пенсия. Авторы инициативы предлагают закрепить право на выход на досрочную пенсию педагогов вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках.
"Законопроект предлагает решить указанные проблемы системно, путем уравнивания прав всех педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях для детей, на выход на досрочную пенсию по старости", – говорится в пояснительной записке.
Как подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вклад каждого педагогического работника в воспитание подрастающего поколения должен оцениваться не по словам в трудовой записи, а по реальному стажу.
"Педагоги не должны решать эту проблему в "ручном" режиме и обращаться в суд. Все те, кто учит, лечит, воспитывает, должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – указал Слуцкий.
Ранее сообщалось, что уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в образовательных учреждениях, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет. Однако в последние годы вырос возраст поступающих, что привело к тому, что не все педагоги набирают нужный стаж. Эту проблему также пытаются решить в Госдуме.
13:41:36 07-08-2024
а чем педагоги лучше работников почты, например?
16:29:49 07-08-2024
Элен без ребят (13:41:36 07-08-2024) а чем педагоги лучше работников почты, например? ... Ничем не лучше. Работники почты хотя бы бюллетени на выборах не считают.
14:50:28 07-08-2024
С какой стати? они не учат не воспитывают не наставничают. Тупо дают информацию и тесты.
15:36:47 07-08-2024
Сначала забрали, теперь дать...!
Вот молодцы!?...
16:54:17 07-08-2024
все педагоги работают до глубокой старости. Зачем тогда досрочно им пенсию давать?
21:11:35 07-08-2024
У нас в этом году УГОВОРИЛИ прийти на работу учительницу,которой больше 70 лет. Если бы она не согласилась,то ...(((Очень долго уговаривали...
21:21:22 07-08-2024
А за что педагогам досрочная пенсия?когда ученики не знают элементарные вещи,скажем таблицу умножения, про знаменитых писателей вообще ноль