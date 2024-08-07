Педагогам предложили дать право на досрочную пенсию

В Госдуме отметили, что государство должно обеспечить педагогов достойным отдыхом

07 августа 2024, 13:16, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий дать всем педагогам, независимо от их должности и места работы, право на досрочный выход на пенсию при стаже от 25 лет, сообщает РИА Новости.

Сейчас страховая пенсия по старости назначается педагогам досрочно, если их должность и конкретный вид организации соответствуют спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается пенсия. Авторы инициативы предлагают закрепить право на выход на досрочную пенсию педагогов вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках.

"Законопроект предлагает решить указанные проблемы системно, путем уравнивания прав всех педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность в организациях для детей, на выход на досрочную пенсию по старости", – говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вклад каждого педагогического работника в воспитание подрастающего поколения должен оцениваться не по словам в трудовой записи, а по реальному стажу.

"Педагоги не должны решать эту проблему в "ручном" режиме и обращаться в суд. Все те, кто учит, лечит, воспитывает, должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – указал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что уйти на пенсию досрочно могут преподаватели, которые минимум 25 лет отработали в образовательных учреждениях, если в них обучаются не меньше половины студентов в возрасте до 18 лет. Однако в последние годы вырос возраст поступающих, что привело к тому, что не все педагоги набирают нужный стаж. Эту проблему также пытаются решить в Госдуме.