НОВОСТИОбщество

Зарплату учителям предложили повысить значительно от минимального уровня

Документ уже подготовили к внесению в Госдуму

14 июня 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал о законопроекте, предлагающем повысить зарплату всем учителям в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Инициатива предлагает каждому педагогу на полной ставке гарантировать доход в размере 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Вне зависимости от региона. Учительские зарплаты – не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения", – указал Нилов.

Документ уже подготовили к внесению в Госдуму. На данный момент он направлен в правительство на заключение.

Депутат подчеркнул, что в случае одобрения законопроекта зарплату педагогов не смогут уменьшить, а также нельзя будет ухудшить им условия труда.

Ранее сообщили, что более 75% российских учителей имеют оклад меньше МРОТ.

Фото: pexels.com

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НОВОСТИОбщество
Законопроекты образование зарплаты инициативы

Комментарии 3

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Гость

18:34:46 14-06-2023

А в Москве тогда снизят до этого уровня?

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Гость

11:30:28 15-06-2023

Мы видим чему они учат

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Гость

18:42:21 15-06-2023

Идет мобилизация и подкуп главной агитсилы и избиркомов Путина к выборам Президента.

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