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Пенсии бывших военных в России вырастут в октябре

Увеличение коснется и ряда других категорий граждан

13 сентября 2024, 10:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

С 1 октября в России увеличится пенсия бывших военных, имеющих равные права с ними, и пенсионеров, прекративших работать в августе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

По ее данным, военные пенсионеры получат дополнительно от 1,3 до 2 тысяч рублей, а офицеры – от 2,5 до 4 тысяч рублей.

Также увеличение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре и получающих страховую пенсию, а также пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год.

пенсии

Комментарии 4

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Гость

11:41:40 13-09-2024

Ну, вот теперь то точно заживут военные пенсионеры. Вот только пусть не вспоминают о тарифах жкх, рости стоимости лекарств. Ну и всего, всего традиционно.

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Гость

11:55:25 13-09-2024

А не военные чем хуже? Войны без тыла не бывает.

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Гость

15:41:19 13-09-2024

За победы?

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Гость

16:49:11 13-09-2024

Гость (15:41:19 13-09-2024) За победы?... За то, что ты имеешь возможность такие гнилые комменты писать с мягкого дивана, а не из госпиталя

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