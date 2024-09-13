Пенсии бывших военных в России вырастут в октябре
Увеличение коснется и ряда других категорий граждан
13 сентября 2024, 10:32, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341
С 1 октября в России увеличится пенсия бывших военных, имеющих равные права с ними, и пенсионеров, прекративших работать в августе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
По ее данным, военные пенсионеры получат дополнительно от 1,3 до 2 тысяч рублей, а офицеры – от 2,5 до 4 тысяч рублей.
Также увеличение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре и получающих страховую пенсию, а также пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год.
11:41:40 13-09-2024
Ну, вот теперь то точно заживут военные пенсионеры. Вот только пусть не вспоминают о тарифах жкх, рости стоимости лекарств. Ну и всего, всего традиционно.
11:55:25 13-09-2024
А не военные чем хуже? Войны без тыла не бывает.
15:41:19 13-09-2024
За победы?
16:49:11 13-09-2024
Гость (15:41:19 13-09-2024) За победы?... За то, что ты имеешь возможность такие гнилые комменты писать с мягкого дивана, а не из госпиталя