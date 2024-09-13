Пенсии бывших военных в России вырастут в октябре

Увеличение коснется и ряда других категорий граждан

13 сентября 2024, 10:32, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

С 1 октября в России увеличится пенсия бывших военных, имеющих равные права с ними, и пенсионеров, прекративших работать в августе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

По ее данным, военные пенсионеры получат дополнительно от 1,3 до 2 тысяч рублей, а офицеры – от 2,5 до 4 тысяч рублей.

Также увеличение коснется граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре и получающих страховую пенсию, а также пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год.