Прожиточный минимум на 2025 год утвердили в Алтайском крае
В 2024 году его средний размер составляет 13 753 рубля
13 сентября 2024, 08:56, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731
Правительство Алтайского края утвердило размер прожиточного минимума в регионе на 2025 год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
С 1 января его средний размер составит 15 782 рубля на душу населения, 17 202 рубля – для трудоспособного населения, 13 573 рубля – для пенсионеров и 15 309 рублей – для детей.
Отметим, что в 2024 году средний размер прожиточного минимума составляет 13 753 рубля. Для трудоспособного населения установлен показатель в 14 991 рубль. Для детей – 13 975 рублей, а для пенсионеров – 12 608 рублей.
09:32:35 13-09-2024
У меня вопрос ,пучему у меня пенсия состовляет 12840,когда прожиточный минимум 13705,на пенсию вышл 28.06.24,имею стаж 34 года и троих дитей.
09:40:24 13-09-2024
Ирина (09:32:35 13-09-2024) У меня вопрос ,пучему у меня пенсия состовляет 12840,когда п... А дити какое отношение к размеру пенсии имеют?
09:57:07 13-09-2024
Ирина (09:32:35 13-09-2024) У меня вопрос ,пучему у меня пенсия состовляет 12840,когда п... Да Вы жируете! В статье "Отметим, что в 2024 году средний размер прожиточного минимума составляет 13 753 рубля. Для трудоспособного населения установлен показатель в 14 991 рубль. Для детей – 13 975 рублей, а для пенсионеров – 12 608 рублей." Т.е. в 2024г. для пенсионеров - 12 608 рублей, а Вы аж целых 12 840 рублей имеете.
11:25:37 13-09-2024
Ирина (09:32:35 13-09-2024) У меня вопрос ,пучему у меня пенсия состовляет 12840,когда п... Как вы читаете статьи, такой МРОТ будет с 1 января 25 года.
10:35:10 13-09-2024
И ни в чём себе не отказывайте, дорогие земляки!
10:53:32 13-09-2024
17 202 - о......ь, ну это ведь меньше МРОТ, так что те кто получает МРОТ - просто обеспеченные
10:54:56 13-09-2024
И ведь сей докУмент подписывают - глава края и министр соцзащиты, а они сами то по средствам живут?
15:36:22 13-09-2024
гость (10:54:56 13-09-2024) И ведь сей докУмент подписывают - глава края и министр соцза... Им платят большие деньги за вредность, чем больше они сделают вреда для населения, как наш ВВП, живет как небожитель, ни в чем себе не отказывая.
18:10:09 13-09-2024
гость (10:54:56 13-09-2024) И ведь сей докУмент подписывают - глава края и министр соцза... Они такие "деньги" на ужин тратят. Возможно, они думают, что это они нам ужин выделяют от щедрот своих?
11:06:44 13-09-2024
К ЧЕМУ ...НА 2025??? С ГАЛОПИРУЮЩЕЙ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕШЕНЫМ РОСТОМ ЦЕН???
11:30:34 13-09-2024
Нас загнали в нищету, позор стране в которой такой МРОТ и такие цены.
12:51:34 13-09-2024
Да ладно вам, граждане! Главное, чтоб вам суперповышенную коммуналку зимой оплачивать хватило - а то господин Мельниченко сильно страдает от санкций, а кое-кого опять не возьмут в Москву в теплое креслице.
14:29:40 13-09-2024
Позорище...Чтоб вы подавились нашими деньгами...
22:42:55 13-09-2024
огромное спасибо родному правительству за то, что заботится о нас россиянах,устанавливая прожиточный уровень, верим, с пониманием относимся к этому решению, которое было принято мудро и взвешенно
07:47:16 15-09-2024
Ну очень хорошо, почти на 15% увеличили за год!! А официальная инфляция чуть больше 9%, что тут кому не так?!