Прожиточный минимум на 2025 год утвердили в Алтайском крае

В 2024 году его средний размер составляет 13 753 рубля

13 сентября 2024, 08:56, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

Правительство Алтайского края утвердило размер прожиточного минимума в регионе на 2025 год. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

С 1 января его средний размер составит 15 782 рубля на душу населения, 17 202 рубля – для трудоспособного населения, 13 573 рубля – для пенсионеров и 15 309 рублей – для детей.

Отметим, что в 2024 году средний размер прожиточного минимума составляет 13 753 рубля. Для трудоспособного населения установлен показатель в 14 991 рубль. Для детей – 13 975 рублей, а для пенсионеров – 12 608 рублей.