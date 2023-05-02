Пенсии, платежи ЖКХ, налоговая тайна. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года
В наименованиях товаров станет меньше "географии", а у подозреваемых начнут собирать биоматериалы
02 мая 2023, 07:20, ИА Амител
Инфографика: amic.ru / Александр Соколов
Май обычно не богат на масштабные изменения в законодательстве. Этот год – не исключение. По-настоящему серьёзные нововведения вступили в силу ещё в марте. Тем не менее в последний месяц весны нас всё же ждут несколько важных инициатив.
Так, власти чётко определили, кто имеет право доставлять пенсии и пособия в отдалённые пункты. Кроме того, в России расширяется круг данных, относящихся к налоговой тайне. Станет больше и тех, у кого правоохранители имеют право взять образцы ДНК.
О самых важных изменениях, которые ждут россиян в мае 2023 года, – в наших карточках.
1
Пенсию доставит только почтальон
С 1 мая 2023 года доставлять пенсии и пособия на дом или выдавать их наличными сможет только "Почта России". Сейчас это разрешено делать и другим организациям из сферы доставки. Большинство компаний, оказывающих такие услуги, – банковские структуры.
Впрочем, наличными пенсию получают всё реже, отмечают законодатели. А если и получают, то в отдалённых населённых пунктах. Во многие из них добраться можно только на спецтранспорте, который есть у "Почты России".
Так что теперь за госкомпанией закрепили исключительное право на доставку пенсий.
Для тех, кто получает пенсии и пособия на карту, ничего не поменяется.
2
Налоговых тайн станет больше
С 18 мая в России расширится перечень данных, которые составляют налоговую тайну. Теперь секретной станет информация об умерших гражданах, которых сняли с налогового учёта. Кроме того, налоговиков обяжут оперативно сообщать о смерти человека в банки, где у него были счета.
"Установлена обязанность налоговых органов направлять сведения о снятии с учёта физических лиц в связи со смертью в банки, в которых открыты счета (вклады) таких физических лиц", – говорится в законопроекте.
Изменение необходимо, чтобы счетами умерших людей не могли воспользоваться мошенники, пояснил "Российской газете" адвокат Дмитрий Клеточкин.
"Таким образом, будет невозможно снять деньги умершего по карте, используя доверенности и т. д. Для рядовых граждан не поменяется ничего, но появляется ещё одно препятствие для преступников", – цитирует его издание.
3
Для коммунальных компаний СБП обойдётся дешевле
С 1 мая Банк России вдвое снизит комиссию банков для компаний, которые работают в сфере ЖКХ и принимают платежи через систему быстрых платежей (СБП).
Сейчас для таких организаций действует комиссия 0,4% от размера платежа. При этом максимальная сумма – 10 рублей за каждую операцию. С 1 мая максимальный размер комиссии уменьшится до 0,2%. Таким образом, коммунальным компаниям станет выгоднее принимать платежи через СБП.
При этом для самих граждан, которые оплачивают коммунальные услуги, ничего не изменится. Для физических лиц система быстрых платежей абсолютно бесплатна.
4
Круг тех, у кого будут собирать образцы ДНК, расширится
Правоохранители расширяют круг лиц, у которых обязательно нужно брать образцы ДНК. Напомним, сейчас такое правило действует только для приговорённых к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, полицейские регистрируют и хранят образцы ДНК неустановленных лиц, чей биоматериал изъяли в ходе следственных действий.
Но с мая обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются абсолютно на всех осуждённых к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Также под нововведения попадают и те, кто находится под административным арестом.
Подозреваемые и осуждённые, которые получат право на реабилитацию, смогут потребовать у правоохранителей удалить их геномную информацию из базы данных.
5
Недостоверные "географические" товарные знаки окажутся под запретом
29 мая 2023 года начнут действовать поправки ч. 4 ГК РФ, которые запретят использовать географические названия в торговых наименованиях, если это может ввести в заблуждение потребителя.
Часто производители могут назвать свой продукт так, чтобы у покупателя возникло ложное впечатление о том, где он сделан. Ну как не купить баночку мёда, если на ней написано "Алтайский"? Только вот если внимательно прочитать этикетку, может выясниться, что к Алтаю продукт никакого отношения не имеет.
Согласно изменениям, теперь названия городов, стран, рек, регионов и прочих географических объектов можно будет использовать лишь тогда, когда между продуктом и местом есть прямая связь.
Производителям, которые всё же решат создать недостоверное "географическое" наименование, с 29 мая смогут официально отказывать в регистрации товарного знака.
6
Стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
С 15 мая 2023 года в России стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Напомним, уже несколько лет различные категории товаров в стране обязательно маркируют при производстве. Данные о продукте попадают в систему "Честный знак", а на товар наносят специальный QR-код. Считав его, потребитель может посмотреть всю информацию о продукте. Например, обязательная маркировка уже действует для "молочки", духов, покрышек, фотоаппаратов и многого другого. Теперь законодатели добрались и до напитков.
Впрочем, пока это лишь добровольный эксперимент. Маркировать предлагают газировку, соки, морсы, квас и минеральную воду.
Эксперимент продлится до 1 февраля 2024 года. А уже по его итогам власти будут решать, вводить ли маркировку на обязательной основе.
7
Длинные выходные!
Если вы вдруг забыли, то май – это ещё и время для отдыха. В последний месяц весны мы празднуем сразу два больших торжества – Первомай и День Победы. И по каждому из этих случаев власти объявляют праздничные выходные.
В 2023 году у нас будет два нерабочих периода. Сначала мы будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая. А затем выходными будут 6, 7, 8 и 9 мая.
Соответственно, 2, 3, 4 и 5 мая, увы, придётся сходить на работу.
08:48:04 02-05-2023
Получается что с прилавков должны исчезнуть тульские пряники, голландский и швейцарские сыры, пиво жигулевское, колбаса таллинская и т.д. и т.п. ?
11:07:50 02-05-2023
Гость (08:48:04 02-05-2023) Получается что с прилавков должны исчезнуть тульские пряники... Вот теперь интересно как докторская колбаса называться будет?
22:21:11 05-05-2023
Гость (11:07:50 02-05-2023) Вот теперь интересно как докторская колбаса называться буде... Из Набережных Челнов
09:05:36 02-05-2023
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
22:15:28 05-05-2023
Гость (08:48:04 02-05-2023) Получается что с прилавков должны исчезнуть тульские пряники... Да и пусть. Пиво Жигулевское или сыр Адыгейский можно назвать как захочется. Соблюдая закон, конечно. Например, пиво "Из СССР" - это же не география, это страна, которая была в прошлом. И пиво сварено на территории этой страны из прошлого. Сыр Адыгейский можно назвать "Творожный". Если контора с названием "Мы хотим срубить бабла на халяву" будет производить качественный сыр и варить вкусное пиво, то я понесу им это бабло - я люблю вкусные и качественные продукты