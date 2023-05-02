Пенсии, платежи ЖКХ, налоговая тайна. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2023 года

В наименованиях товаров станет меньше "географии", а у подозреваемых начнут собирать биоматериалы

02 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Инфографика: amic.ru / Александр Соколов

Май обычно не богат на масштабные изменения в законодательстве. Этот год – не исключение. По-настоящему серьёзные нововведения вступили в силу ещё в марте. Тем не менее в последний месяц весны нас всё же ждут несколько важных инициатив.

Так, власти чётко определили, кто имеет право доставлять пенсии и пособия в отдалённые пункты. Кроме того, в России расширяется круг данных, относящихся к налоговой тайне. Станет больше и тех, у кого правоохранители имеют право взять образцы ДНК.

О самых важных изменениях, которые ждут россиян в мае 2023 года, – в наших карточках.

1 Пенсию доставит только почтальон С 1 мая 2023 года доставлять пенсии и пособия на дом или выдавать их наличными сможет только "Почта России". Сейчас это разрешено делать и другим организациям из сферы доставки. Большинство компаний, оказывающих такие услуги, – банковские структуры. Впрочем, наличными пенсию получают всё реже, отмечают законодатели. А если и получают, то в отдалённых населённых пунктах. Во многие из них добраться можно только на спецтранспорте, который есть у "Почты России". Так что теперь за госкомпанией закрепили исключительное право на доставку пенсий. Для тех, кто получает пенсии и пособия на карту, ничего не поменяется.

2 Налоговых тайн станет больше С 18 мая в России расширится перечень данных, которые составляют налоговую тайну. Теперь секретной станет информация об умерших гражданах, которых сняли с налогового учёта. Кроме того, налоговиков обяжут оперативно сообщать о смерти человека в банки, где у него были счета. "Установлена обязанность налоговых органов направлять сведения о снятии с учёта физических лиц в связи со смертью в банки, в которых открыты счета (вклады) таких физических лиц", – говорится в законопроекте. Изменение необходимо, чтобы счетами умерших людей не могли воспользоваться мошенники, пояснил "Российской газете" адвокат Дмитрий Клеточкин. "Таким образом, будет невозможно снять деньги умершего по карте, используя доверенности и т. д. Для рядовых граждан не поменяется ничего, но появляется ещё одно препятствие для преступников", – цитирует его издание

3 Для коммунальных компаний СБП обойдётся дешевле С 1 мая Банк России вдвое снизит комиссию банков для компаний, которые работают в сфере ЖКХ и принимают платежи через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас для таких организаций действует комиссия 0,4% от размера платежа. При этом максимальная сумма – 10 рублей за каждую операцию. С 1 мая максимальный размер комиссии уменьшится до 0,2%. Таким образом, коммунальным компаниям станет выгоднее принимать платежи через СБП. При этом для самих граждан, которые оплачивают коммунальные услуги, ничего не изменится. Для физических лиц система быстрых платежей абсолютно бесплатна.

4 Круг тех, у кого будут собирать образцы ДНК, расширится Правоохранители расширяют круг лиц, у которых обязательно нужно брать образцы ДНК. Напомним, сейчас такое правило действует только для приговорённых к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Кроме того, полицейские регистрируют и хранят образцы ДНК неустановленных лиц, чей биоматериал изъяли в ходе следственных действий. Но с мая обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются абсолютно на всех осуждённых к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Также под нововведения попадают и те, кто находится под административным арестом. Подозреваемые и осуждённые, которые получат право на реабилитацию, смогут потребовать у правоохранителей удалить их геномную информацию из базы данных.

5 Недостоверные "географические" товарные знаки окажутся под запретом 29 мая 2023 года начнут действовать поправки ч. 4 ГК РФ, которые запретят использовать географические названия в торговых наименованиях, если это может ввести в заблуждение потребителя. Часто производители могут назвать свой продукт так, чтобы у покупателя возникло ложное впечатление о том, где он сделан. Ну как не купить баночку мёда, если на ней написано "Алтайский"? Только вот если внимательно прочитать этикетку, может выясниться, что к Алтаю продукт никакого отношения не имеет. Согласно изменениям, теперь названия городов, стран, рек, регионов и прочих географических объектов можно будет использовать лишь тогда, когда между продуктом и местом есть прямая связь. Производителям, которые всё же решат создать недостоверное "географическое" наименование, с 29 мая смогут официально отказывать в регистрации товарного знака.

6 Стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков С 15 мая 2023 года в России стартует эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Напомним, уже несколько лет различные категории товаров в стране обязательно маркируют при производстве. Данные о продукте попадают в систему "Честный знак", а на товар наносят специальный QR-код. Считав его, потребитель может посмотреть всю информацию о продукте. Например, обязательная маркировка уже действует для "молочки", духов, покрышек, фотоаппаратов и многого другого. Теперь законодатели добрались и до напитков. Впрочем, пока это лишь добровольный эксперимент. Маркировать предлагают газировку, соки, морсы, квас и минеральную воду. Эксперимент продлится до 1 февраля 2024 года. А уже по его итогам власти будут решать, вводить ли маркировку на обязательной основе.