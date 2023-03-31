Пенсии, маткапитал, цифровой рубль. Что изменится в жизни россиян с апреля 2023 года?

Банки начнут работать с новой валютой, а субсидии на оплату ЖКХ будут рассчитывать иначе

31 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Апрель традиционно не очень богат на серьёзные изменения в российском законодательстве. Многие важные инициативы уже вступили в силу с 1 марта. Тем не менее на второй месяц весны власти всё-таки заготовили несколько любопытных нововведений. Например, получателей материнского капитала хотят дополнительно защитить, а субсидии на оплату ЖКХ, судя по всему, начнёт получать больше людей. Кроме того, в банках появится новая валюта – цифровой рубль.

О самых важных изменениях, которые ждут россиян в апреле 2023 года, – в материале amic.ru.

Повышение пенсий

У части россиян с 1 апреля вырастут пенсии. Речь идёт о социальных выплатах, которые положены инвалидам (включая детей), тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам и детям, чьи оба родителя неизвестны. Кроме того, социальную пенсию назначают людям, которые достигли пенсионного возраста, но так и не заработали право на страховую пенсию.

Размер ежемесячных выплат увеличится на 3,3%. Власти объясняют такой низкий уровень индексации тем, что она "дополнительная".

"Социальные пенсии повысят на 3,3 % в дополнение к проведённой в июне 2022 года индексации на 10 %. Таким образом, рост будет выше темпа инфляции", – прокомментировал повышение Вячеслав Володин.

Он также уточнил, что социальные пенсии в России получают около 4 млн человек.

Средний размер соцпенсии после индексации составит 12 525 рублей.

Субсидии на оплату ЖКХ

Правила назначения субсидий на оплату ЖКХ изменятся. Теперь право определять, кому положены льготы, получат регионы.

Сейчас правила едины для всех: субсидия положена россиянам, которые отдают на квартплату более 22% своего дохода.

С апреля регионы смогут самостоятельно определять максимальную долю, которую россияне должны тратить на ЖКХ. Если приходится платить больше, человеку назначат компенсацию.

Власти объяснили своё решение тем, что в регионах России может заметно отличаться экономическая ситуация и уровень доходов. Поэтому будет справедливо, если местные власти будут самостоятельно решать вопрос с субсидиями.

Защита получателей маткапитала

Семьи, которые имеют право на материнский капитал, с апреля 2023 года получат дополнительную защиту. Речь идёт о случаях, когда россияне тратят полученные от государства деньги на покупку жилья через кредитные потребительские кооперативы (КПК) или сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК).

Увы, не все эти организации работают добросовестно. Зачастую клиент рискует получить заём на жильё с завышенной стоимостью, да ещё и непригодное для жизни.

Теперь все КПК и СКПК возьмут под контроль. Банк России разработает чёткие требования, которым должны будут соответствовать кооперативы. "Правильные" организации объединят в общий перечень. Только кооперативы из этого списка смогут принимать от клиентов средства материнского капитала. Остальные с этими деньгами работать не смогут.

"Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере", – прокомментировал нововведение председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Цифровой рубль

С 1 апреля в России начнётся масштабный эксперимент по внедрению цифрового рубля. Это совершенно новая валюта, которую называют гибридной: и не бумажные купюры, и не безналичные деньги. По сути, деньги будут цифровым кодом, который хранится в специальных электронных кошельках. Обналичить их будет невозможно: только потратить в электронном виде.

Цифровые рубли можно будет использовать как для онлайн покупок, так и для денежных переводов. Выпускать новую валюту и отвечать за её хранение поручили Центробанку.

На первом этапе возможность работать с цифровым рублём получат 13 крупнейших российских банков. Если эксперимент будет удачным и россиянам придётся по душе новая валюта, её введут в экономику на полноценной основе.

Кстати, подробнее о том, что такое цифровой рубль и как им пользоваться, можно почитать в нашей рубрике "Вопрос-Ответ".

Пошлины на зарубежные покупки

Беспошлинный порог на ввоз в Россию товаров из-за рубежа почтой уменьшат в пять раз. Такое решение принял Совет Евразийской экономической комиссии. Норма рассчитывается по стоимости покупок. Есть определённый лимит, превысив который за посылку придётся заплатить пошлину.

Сейчас максимальная сумма покупки 1000 евро. С 1 апреля 2023 года лимит стоимости беспошлинной посылки составит всего 200 евро.

Тем, кто превысит эту сумму, придётся заполнять таможенные декларации и платить пошлину. Её размер – 15% от суммы заказа, но не менее 2 евро за каждый килограмм.

Требования к кандидатам на госслужбу

С апреля в России изменятся правила отбора кандидатов на государственную службу. Законодатели вводят чёткие понятия, через которые можно оценить сотрудника: "профессиональный уровень", "оценка профессионального уровня", "область профессиональной служебной деятельности" и "вид профессиональной служебной деятельности".

Оценивать претендентов по всем этим критериям, а также проверять квалификацию у действующих госслужащих будут кадровые службы при каждом госоргане. Кроме того, есть предложение привлечь к этой деятельности и образовательные организации.

Раньше для этого существовала процедура квалификационного экзамена. Но с 1 апреля эта мера отменяется.

Что ещё изменится?

Есть и ещё несколько значимых изменений.

Так, одна из инициатив касается безопасности на воде. Теперь при проведении массовых мероприятий на водных путях (как, например, "Алые паруса") можно будет временно ограничить движение судов в нужном месте. Делать это будут по требованию организатора.

Расширяется и перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе "Честный знак". С 1 апреля производителям нужно будет обязательно маркировать пиво в кегах.

С апреля россияне начнут получать платёжки ЖКХ, сумма в которых рассчитана по новым правилам. Напомним, изменения вступили в силу с марта и касаются тарифов на общедомовые нужды (ОДН). По словам экспертов, станут расходы на "коммуналку" больше или меньше, зависит от каждого отдельного случая. Подробнее об изменениях можно прочитать здесь.