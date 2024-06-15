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Пенсии повысят некоторым россиянам 1 июля

Перерасчет произойдет автоматически

15 июня 2024, 16:31, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

С 1 июля вырастут пенсии у некоторых пенсионеров, сообщила РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

Увеличение затронет работающих пенсионеров, которые уволились в июне, а также тех, кому в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, также увеличат фиксированную выплату.

Все перерасчеты произойдут автоматически – заявления подавать не нужно.

Ранее сообщили, что пожарным ВС РФ и преподавателям среднего профобразования могут разрешить досрочный выход на пенсию с 50 лет.

пенсии

Комментарии 1

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Дима

13:40:07 16-06-2024

Опять шиковать пенсионерам)) что творят)) деньгами завалили.

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