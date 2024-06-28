Пенсионер на "Ниве" погиб при столкновении с иномаркой в Алтайском крае

Еще двум участникам аварии понадобилась медицинская помощь

28 июня 2024, 08:30, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: unsplash.com

Человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП случилось 26 июня в 22:50 на 66-м километре трассы Катунское – Красный Яр – Алтайское. Предварительно установили, что 19-летний водитель Subaru Legacy B4 выехал на встречку и столкнулся с "Нивой".

В итоге 70-летний водитель отечественного авто скончался, 19-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована, а виновнику аварии оказали медпомощь в ЦРБ. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Вечером того же дня женщина получила травмы при столкновении мопеда и автомобиля такси на улице Северо-Западной в Барнауле.