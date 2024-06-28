Пенсионер на "Ниве" погиб при столкновении с иномаркой в Алтайском крае
Еще двум участникам аварии понадобилась медицинская помощь
28 июня 2024, 08:30, ИА Амител
Человек погиб и двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП случилось 26 июня в 22:50 на 66-м километре трассы Катунское – Красный Яр – Алтайское. Предварительно установили, что 19-летний водитель Subaru Legacy B4 выехал на встречку и столкнулся с "Нивой".
В итоге 70-летний водитель отечественного авто скончался, 19-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована, а виновнику аварии оказали медпомощь в ЦРБ. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
Вечером того же дня женщина получила травмы при столкновении мопеда и автомобиля такси на улице Северо-Западной в Барнауле.
09:33:59 28-06-2024
нива в плане безопасности - гроб на колесиках.
15:17:00 28-06-2024
Права давать с 25 летнего возраста. 19 летний ещё не понимает ценность жизни. Прёт наобум.