Пенсионерам рассказали о больших надбавках с 1 ноября 2023 года
Правда, повышенные выплаты будут получать лишь несколько категорий россиян
25 октября 2023, 10:42, ИА Амител
С 1 ноября 2023 года несколько категорий пенсионеров будут получать повышенные выплаты, рассказала "Прайму" доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере будут ежемесячно получать россияне, которым исполнилось 80 лет. Сумма составит 15 134,66 рубля.
Доплаты к пенсиям также получат члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Например, для шахтеров прибавка может составить 3,5-5,5 тыс. рублей.
"Размер доплат зависит от стажа, среднемесячной заработной платы и суммы денежных средств, которые вносила организация в Социальный фонд", – подчеркнула эксперт.
Прибавку получат и те, кто имеет "северный стаж". Пенсия может увеличиваться за счет повышения фиксированной части на 50% для жителей Крайнего Севера и на 30% – для жителей приравненных к нему территорий.
Ранее сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров дважды проиндексируют в 2025 и 2026 годах.
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