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Пенсионерка из Барнаула выиграла в лотерею 1 млн и поедет с подругой в круиз

Купила один конверт с шестью билетами

15 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte
Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

Жительница Алтайского края выиграла в лотерею 1 млн рублей, купив билет в фирменном магазине в торговом центре, сообщает "Столото".

"Купила один конверт с шестью билетами. У меня не было предчувствия выигрыша", – отметила пенсионерка.

Она планирует совершить круиз по Черному морю – из Сочи в Турцию. С собой хочет взять подругу.

Ранее в "Национальной лотерее" выяснили, женщины с какими именами чаще всего выигрывают миллионы рублей.

Барнаул

Комментарии 9

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Хорошая попытка

14:34:03 15-11-2024

Но нет

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Гость

14:44:41 15-11-2024

да все ломанулись

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Гость

14:46:01 15-11-2024

а вот есть такие которые не посчитали нужным получить выигрыш в то время как наша страна воюет и передали этот выигрыш в осовиахим где на эти деньги приобрели автобус (Глеб Жиглов, в фильме Место встречи изменить нельзя)

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Гость

15:16:19 15-11-2024

Подружка симпатичная?

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Гость

15:19:58 15-11-2024

Гость (15:16:19 15-11-2024) Подружка симпатичная?... уу какой хитрый

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Гость

16:00:14 15-11-2024

Гость (15:16:19 15-11-2024) Подружка симпатичная?... Тоже пенсионерка.

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Гость

15:25:13 15-11-2024

Замануха так себе
Даже на троечку не тянет

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Гость

17:10:38 15-11-2024

Сказать что угодно можно

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Лютик

20:29:20 15-11-2024

ну мульт не такие уж и большие деньги (по меркам Барнаула выше среднего) а для москвы копейки.
в любом случае за победительницу рад, обычная пенсионерка а не мультимиллионерша-миллиардерша бартош

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