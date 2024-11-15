Пенсионерка из Барнаула выиграла в лотерею 1 млн и поедет с подругой в круиз
Купила один конверт с шестью билетами
15 ноября 2024, 14:30, ИА Амител
Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte
Жительница Алтайского края выиграла в лотерею 1 млн рублей, купив билет в фирменном магазине в торговом центре, сообщает "Столото".
"Купила один конверт с шестью билетами. У меня не было предчувствия выигрыша", – отметила пенсионерка.
Она планирует совершить круиз по Черному морю – из Сочи в Турцию. С собой хочет взять подругу.
Ранее в "Национальной лотерее" выяснили, женщины с какими именами чаще всего выигрывают миллионы рублей.
14:34:03 15-11-2024
Но нет
14:44:41 15-11-2024
да все ломанулись
14:46:01 15-11-2024
а вот есть такие которые не посчитали нужным получить выигрыш в то время как наша страна воюет и передали этот выигрыш в осовиахим где на эти деньги приобрели автобус (Глеб Жиглов, в фильме Место встречи изменить нельзя)
15:16:19 15-11-2024
Подружка симпатичная?
15:19:58 15-11-2024
Гость (15:16:19 15-11-2024) Подружка симпатичная?... уу какой хитрый
16:00:14 15-11-2024
Гость (15:16:19 15-11-2024) Подружка симпатичная?... Тоже пенсионерка.
15:25:13 15-11-2024
Замануха так себе
Даже на троечку не тянет
17:10:38 15-11-2024
Сказать что угодно можно
20:29:20 15-11-2024
ну мульт не такие уж и большие деньги (по меркам Барнаула выше среднего) а для москвы копейки.
в любом случае за победительницу рад, обычная пенсионерка а не мультимиллионерша-миллиардерша бартош