Пенсионерка из Барнаула выиграла в лотерею 1 млн и поедет с подругой в круиз

Купила один конверт с шестью билетами

15 ноября 2024, 14:30, ИА Амител

Лотерея / Фото: unsplash.com / dylan nolte

Жительница Алтайского края выиграла в лотерею 1 млн рублей, купив билет в фирменном магазине в торговом центре, сообщает "Столото".

"Купила один конверт с шестью билетами. У меня не было предчувствия выигрыша", – отметила пенсионерка.

Она планирует совершить круиз по Черному морю – из Сочи в Турцию. С собой хочет взять подругу.

Ранее в "Национальной лотерее" выяснили, женщины с какими именами чаще всего выигрывают миллионы рублей.