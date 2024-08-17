Пенсионерка из Московской области пропала под Бийском
Искать ее помогал кинолог с собакой
17 августа 2024, 11:45, ИА Амител
83-летняя пенсионерка из Московской области приехала на отдых в Бийск. В один из дней она ушла гулять и не вернулась, рассказали в МВД.
Сотрудники гостиницы, где остановилась женщина, забеспокоились, когда она не пришла на ужин. Они знали её как постоянного клиента, так как она уже несколько лет приезжает в наукоград и всегда останавливается у них.
Администратор гостиницы обратилась за помощью, когда женщина не вернулась через пару часов после ухода. Оказалось, что из гостиницы она ушла ещё в обед.
На место происшествия сразу же прибыл кинолог Александр Рогатовский со своей немецкой овчаркой Бастилией. Собаке дали обнюхать вещи постоялицы. Бастилия сразу взяла след и повела кинолога в сторону спортивного комплекса "Заря".
Пенсионерку удалось найти только через два часа поисков. Оказалось, что всё это время она гуляла с новым знакомым и потеряла счёт времени. Полицейский проводил гостью до гостиницы. На прощание женщина поблагодарила Александра и Бастилию.
21:27:44 17-08-2024
Седина в бороду, в голову, а бес в ребро — пословица о стариках, поддающихся любовному соблазну.
07:10:06 18-08-2024
Гость (21:27:44 17-08-2024) Седина в бороду, в голову, а бес в ребро — пословица о стар... 83х- летняя москвичка закадрила сибиряка. Норм.