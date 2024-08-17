Пенсионерка из Московской области пропала под Бийском

Искать ее помогал кинолог с собакой

17 августа 2024, 11:45, ИА Амител

Кинолог с собакой / Фото: Фото: t.me/policebiysk

83-летняя пенсионерка из Московской области приехала на отдых в Бийск. В один из дней она ушла гулять и не вернулась, рассказали в МВД.

Сотрудники гостиницы, где остановилась женщина, забеспокоились, когда она не пришла на ужин. Они знали её как постоянного клиента, так как она уже несколько лет приезжает в наукоград и всегда останавливается у них.

Администратор гостиницы обратилась за помощью, когда женщина не вернулась через пару часов после ухода. Оказалось, что из гостиницы она ушла ещё в обед.

На место происшествия сразу же прибыл кинолог Александр Рогатовский со своей немецкой овчаркой Бастилией. Собаке дали обнюхать вещи постоялицы. Бастилия сразу взяла след и повела кинолога в сторону спортивного комплекса "Заря".

Пенсионерку удалось найти только через два часа поисков. Оказалось, что всё это время она гуляла с новым знакомым и потеряла счёт времени. Полицейский проводил гостью до гостиницы. На прощание женщина поблагодарила Александра и Бастилию.