В ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах в Барнауле
Первые аварии с участием средств индивидуальной мобильности уже есть. Выписывают ли "самокатчикам" штрафы?
12 апреля 2023, 08:01, ИА Амител
С начала 2023 года в Барнауле произошло всего два ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В первом случае человек передвигался на велосипеде, а во втором – на электросамокате. Об этом рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения городского ГИБДД Иван Максимов.
По его словам, аварийность с участием СИМ только набирает обороты: с приходом тепла люди катаются на самокатах всё чаще. Максимов пояснил, что делают в ГИБДД, чтобы выявить нарушителей.
Пока лишь профилактика
Напомним, новые правила дорожного движения для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) начали действовать в России с 1 марта. Для "самокатчиков" ввели чёткие правила и максимальную скорость, а за нарушения теперь положены штрафы.
Но пока в барнаульском ГИБДД в основном занимаются профилактикой нарушений на электросамокатах, пояснил Иван Максимов. По его словам, в первую очередь дорожные полицейские работают со школьниками, у которых СИМ особенно популярны.
"Сейчас у нас проходят профилактические акции по школам, связанные со средствами индивидуальной мобильности. Ежедневно посещаем от трёх до пяти школ: раздаём буклеты, проверяем знания ПДД. Также проводим беседы и с родителями, и с педагогами", – объяснил инспектор.
Не штраф, а сигнальный лист
Представитель ГИБДД сообщил, что сотрудники дорожной полиции уже выявляют в Барнауле нарушителей на электросамокатах. По его словам, если полицейские останавливают нарушителя до 16 лет, информацию об этом передают в его учебное заведение.
"Мы выписываем сигнальные листы в отношении учащихся школ младше 16 лет. Эту информацию направляем в комитет по образованию. Там уже принимают меры по профилактике и надзору данных лиц", – сообщил инспектор.
Штрафуют ли нарушителей на электросамокатах?
А вот на этот вопрос представитель ГИБДД не ответил. Так что пока неизвестно, есть ли на Алтае первые "штрафники" среди любителей прокатиться на самокате.
Напомним, в конце марта барнаульское ведомство сообщило amic.ru, что ни одного штрафа для нарушителей на самокатах в краевой столице пока не выписано.
Какие сейчас правила езды на самокатах?
С 1 марта в правилах дорожного движения расширили понятие "средство индивидуальной мобильности". Теперь к СИМ относятся транспортные средства с двигателем, имеющие одно или два колеса или ролика, которые предназначены для индивидуального передвижения человека.
К средствам индивидуальной мобильности теперь относятся электросамокаты, моноколёса, электроскейтборды, гироскутеры и прочие похожие устройства.
Также для СИМ определили максимальную скорость – 25 км/ч. На электросамокатах и другой подобной технике можно ездить по пешеходным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон и полосам для велосипедистов. По тротуарам можно ездить, только если устройство весит не больше 35 кг.
Подробнее о правилах дорожного движения для электросамокатов и штрафах для нарушителей читайте в материале amic.ru.
08:49:04 12-04-2023
А в ГИБДД не хотят рассказать как они борются с многочисленными курьерами на тяжелых велосипедах, которые катаются по тротуарам ? Или это уже нормой стало ?