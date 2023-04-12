В ГИБДД рассказали, как борются с нарушителями на электросамокатах в Барнауле

Первые аварии с участием средств индивидуальной мобильности уже есть. Выписывают ли "самокатчикам" штрафы?

12 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С начала 2023 года в Барнауле произошло всего два ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В первом случае человек передвигался на велосипеде, а во втором – на электросамокате. Об этом рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения городского ГИБДД Иван Максимов.

По его словам, аварийность с участием СИМ только набирает обороты: с приходом тепла люди катаются на самокатах всё чаще. Максимов пояснил, что делают в ГИБДД, чтобы выявить нарушителей.

Пока лишь профилактика

Напомним, новые правила дорожного движения для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) начали действовать в России с 1 марта. Для "самокатчиков" ввели чёткие правила и максимальную скорость, а за нарушения теперь положены штрафы.

Но пока в барнаульском ГИБДД в основном занимаются профилактикой нарушений на электросамокатах, пояснил Иван Максимов. По его словам, в первую очередь дорожные полицейские работают со школьниками, у которых СИМ особенно популярны.

"Сейчас у нас проходят профилактические акции по школам, связанные со средствами индивидуальной мобильности. Ежедневно посещаем от трёх до пяти школ: раздаём буклеты, проверяем знания ПДД. Также проводим беседы и с родителями, и с педагогами", – объяснил инспектор.

Фото: amic.ru

Не штраф, а сигнальный лист

Представитель ГИБДД сообщил, что сотрудники дорожной полиции уже выявляют в Барнауле нарушителей на электросамокатах. По его словам, если полицейские останавливают нарушителя до 16 лет, информацию об этом передают в его учебное заведение.

"Мы выписываем сигнальные листы в отношении учащихся школ младше 16 лет. Эту информацию направляем в комитет по образованию. Там уже принимают меры по профилактике и надзору данных лиц", – сообщил инспектор.

Штрафуют ли нарушителей на электросамокатах?

А вот на этот вопрос представитель ГИБДД не ответил. Так что пока неизвестно, есть ли на Алтае первые "штрафники" среди любителей прокатиться на самокате.

Напомним, в конце марта барнаульское ведомство сообщило amic.ru, что ни одного штрафа для нарушителей на самокатах в краевой столице пока не выписано.

Какие сейчас правила езды на самокатах?

С 1 марта в правилах дорожного движения расширили понятие "средство индивидуальной мобильности". Теперь к СИМ относятся транспортные средства с двигателем, имеющие одно или два колеса или ролика, которые предназначены для индивидуального передвижения человека.

К средствам индивидуальной мобильности теперь относятся электросамокаты, моноколёса, электроскейтборды, гироскутеры и прочие похожие устройства.

Также для СИМ определили максимальную скорость – 25 км/ч. На электросамокатах и другой подобной технике можно ездить по пешеходным и велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедных зон и полосам для велосипедистов. По тротуарам можно ездить, только если устройство весит не больше 35 кг.

Подробнее о правилах дорожного движения для электросамокатов и штрафах для нарушителей читайте в материале amic.ru.