"Вернутся бомбилы". Эксперты оценили изменения в российский закон "О такси"

Собеседники amic.ru считают, что принятые нормы подстегнут рост стоимости перевозок и дезорганизуют рынок

15 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Такси / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Принятый Госдумой РФ во втором и третьем чтении законопроект о локализации автомобилей, используемых для такси, может повлечь увеличение тарифов на проезд и спровоцировать рост количества стихийных перевозчиков – так называемых бомбил, считают опрошенные amic.ru эксперты.

Как известно, 13 мая Государственная Дума приняла изменения в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси", обязывающий таксопарки и водителей-частников использовать машины только отечественного производства. Новшество вступит в силу с 1 марта 2026 года. Впрочем, исключения сделаны для нескольких регионов страны: Калининградской области, Сибири, где норма закона начнет действовать в 2028 году, а также Приморья, которому дали "на размышление" пять лет.

Действительно, с 1 марта 2028 года в Сибирском федеральном округе в реестр легковых такси нельзя будет внести не локализованный автомобиль, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим" Павел Стенников:

"При этом уже внесенные в реестр легковых такси автомобили остаются там бессрочно, точнее, пока их не снимут с учета в ГАИ или не исключит уполномоченный орган за какое-либо нарушение, либо сам владелец не подаст соответствующее заявление. Резких изменений мы не ожидаем".

Что касается увеличения стоимости поездок, Стенников сообщил, что проблема ценообразования – это "отдельная больная тема на российском авторынке":

"За пять лет, с начала 2020 года, продукция АвтоВАЗа подорожала в два-три раза. Если эта тенденция сохранится, а административный запрет на использование в такси других автомобилей этому способствует, то и цены на поездки увеличатся".

Он также сообщил, что у партнеров сервиса в регионах Сибири всего около 30% автомобилей составляют отечественные марки.

"По мере увеличения их доли вместе с перевозчиками будем смотреть и считать простои на ремонт, рост расходов и выпадение доходов по этой причине. Возможно, придется периодически корректировать тарифы на перевозку", – рассказал Павел Стенников.

Госдума, по сути, лоббирует интересы пары крупнейших российских заводов, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

"Мы не против использования в такси исключительно автомобилей российской сборки, мы только за. Но мы не согласны с документом, принятым в интересах конкретного игрока. Чем автозавод в Тольятти важнее автозавода в Тульской области? Почему первый надо поддерживать, причем за счет целой таксомоторной отрасли, а второй – отрезать от рынка автомобилей для такси?"

Шапарин обратил внимание, что в законопроекте предлагается отбирать авто, имеющие определенное количество баллов локализации:

"Проблема в том, что сама система баллов введена в 2019 году, а в такси используются машины и более старые, особенно в регионах. За Уралом таких машин большинство. И если их владельцы захотят работать в такси легально, то новый законопроект такой возможности их лишает. Авторы считают, что для того чтобы начать зарабатывать деньги для семьи, сначала нужно купить "Весту" за 2 млн рублей. Никто этого делать не будет. Уйдут в бомбилы – и все".

Эксперт также считает, что самозанятых нужно выводить из-под действия этого законопроекта.