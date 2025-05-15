"Вернутся бомбилы". Эксперты оценили изменения в российский закон "О такси"
Собеседники amic.ru считают, что принятые нормы подстегнут рост стоимости перевозок и дезорганизуют рынок
15 мая 2025, 06:15, ИА Амител
Принятый Госдумой РФ во втором и третьем чтении законопроект о локализации автомобилей, используемых для такси, может повлечь увеличение тарифов на проезд и спровоцировать рост количества стихийных перевозчиков – так называемых бомбил, считают опрошенные amic.ru эксперты.
Как известно, 13 мая Государственная Дума приняла изменения в закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси", обязывающий таксопарки и водителей-частников использовать машины только отечественного производства. Новшество вступит в силу с 1 марта 2026 года. Впрочем, исключения сделаны для нескольких регионов страны: Калининградской области, Сибири, где норма закона начнет действовать в 2028 году, а также Приморья, которому дали "на размышление" пять лет.
Действительно, с 1 марта 2028 года в Сибирском федеральном округе в реестр легковых такси нельзя будет внести не локализованный автомобиль, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси "Максим" Павел Стенников:
"При этом уже внесенные в реестр легковых такси автомобили остаются там бессрочно, точнее, пока их не снимут с учета в ГАИ или не исключит уполномоченный орган за какое-либо нарушение, либо сам владелец не подаст соответствующее заявление. Резких изменений мы не ожидаем".
Что касается увеличения стоимости поездок, Стенников сообщил, что проблема ценообразования – это "отдельная больная тема на российском авторынке":
"За пять лет, с начала 2020 года, продукция АвтоВАЗа подорожала в два-три раза. Если эта тенденция сохранится, а административный запрет на использование в такси других автомобилей этому способствует, то и цены на поездки увеличатся".
Он также сообщил, что у партнеров сервиса в регионах Сибири всего около 30% автомобилей составляют отечественные марки.
"По мере увеличения их доли вместе с перевозчиками будем смотреть и считать простои на ремонт, рост расходов и выпадение доходов по этой причине. Возможно, придется периодически корректировать тарифы на перевозку", – рассказал Павел Стенников.
Госдума, по сути, лоббирует интересы пары крупнейших российских заводов, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
"Мы не против использования в такси исключительно автомобилей российской сборки, мы только за. Но мы не согласны с документом, принятым в интересах конкретного игрока. Чем автозавод в Тольятти важнее автозавода в Тульской области? Почему первый надо поддерживать, причем за счет целой таксомоторной отрасли, а второй – отрезать от рынка автомобилей для такси?"
Шапарин обратил внимание, что в законопроекте предлагается отбирать авто, имеющие определенное количество баллов локализации:
"Проблема в том, что сама система баллов введена в 2019 году, а в такси используются машины и более старые, особенно в регионах. За Уралом таких машин большинство. И если их владельцы захотят работать в такси легально, то новый законопроект такой возможности их лишает. Авторы считают, что для того чтобы начать зарабатывать деньги для семьи, сначала нужно купить "Весту" за 2 млн рублей. Никто этого делать не будет. Уйдут в бомбилы – и все".
Эксперт также считает, что самозанятых нужно выводить из-под действия этого законопроекта.
"Необходимо хотя бы дать им отсрочку на несколько лет. Нельзя лишать сотни тысяч людей единственной возможности легального заработка! Пусть старые авто уйдут естественным образом. Ведь повышение утильсбора до 2030 года в целом уберет с авторынка весь импорт. Он станет запредельно дорогим. И тогда органически произойдет замена автомобилей в такси на отечественные, ведь других не будет. Просто нужно немного подождать. Но в Тольятти почему-то ждать не хотят".
06:55:48 15-05-2025
Это им за то что ценники заварачивают в пробках и в непогоду.
Ждём бомбил.
09:09:26 15-05-2025
Гость (06:55:48 15-05-2025) Это им за то что ценники заварачивают в пробках и в непогоду... А они (эти самые бомбилы) в пробках и не по погоде ценники заворачивать не будут, по-вашему? Они вас в по пробкам в дождь или снег со старого базара до Докучаево будут 2 часа везти за 200 рублей.
14:34:09 15-05-2025
Гость (09:09:26 15-05-2025) А они (эти самые бомбилы) в пробках и не по погоде ценники з... Он бомбил не видел, увидит передумает.
09:26:03 15-05-2025
"дезорганизуют рынок" - а сейчас рынок такс прям организован ПОЛНОСТЬЮ.
09:28:32 15-05-2025
бомбил ждут, наверное те, кто в двухтысячных под стол пешком ходил и не понимаюшь, что это такое.
как коммунисты 2001 года рождения, топящее за брежнева.
государство как обычно, все с ног на голову перевернуло.
ты дерни логоваз к себе в кабинети скажи: денег я тебе не дам, потому что у тебя на складах машины гниют. продавай и будут деньги, а ценник скручивай до тех пор пока покупать не начнут.
но у нас это одна из любимых игрушек.
поэтому одни рукожопы собирают ведра, причем даже это делать нормально не могут, другие бестолочи их пытаются продавать по цене нормальных поезженных тойот, а третьи этих фриков десятилетиями спонсируют.
10:15:26 15-05-2025
Гость (09:28:32 15-05-2025) бомбил ждут, наверное те, кто в двухтысячных под стол пешком... Бред, лучше подумайте в ту сторону почему у нас свой Форд не появляется
11:15:40 15-05-2025
Гость (10:15:26 15-05-2025) Бред, лучше подумайте в ту сторону почему у нас свой Форд не... А его представитель прямо сказал: семейственность и коррупция.
09:32:03 15-05-2025
то ись ничего не изменится.
ок.
09:40:36 15-05-2025
Мы удобные попутчики, таксисты-шофера, собеседники мы — профессионалы. Бывает, ногу сломит чёрт, а вам скорей в аэропорт
10:03:41 15-05-2025
Как там Путин называл тех кто принимает законы на зло себе?
10:48:49 15-05-2025
Пусть госдура сначала сама на отечественные автомобили пересядет, а потом указывает кому на чём ездить.
А то сами на немецких, да японских машинах разъезжают, а мы, их избиратели, этого им не разрешали ещё...
11:32:58 15-05-2025
Russkiy (10:48:49 15-05-2025) Пусть госдура сначала сама на отечественные автомобили перес... Не надоело делать вид, что общество сословно не поделено?
11:38:09 15-05-2025
Russkiy (10:48:49 15-05-2025) Пусть госдура сначала сама на отечественные автомобили перес... за такие слова можно и партбилет на стол положить
15:51:38 15-05-2025
Гость (09:26:03 15-05-2025) "дезорганизуют рынок" - а сейчас рынок такс прям организован... ну вообще, да. всё легально и прозрачно.
15:54:55 15-05-2025
Нравятся мне эти эксперты. Уже третий год говорят о том, что все принимаемые меры неизбежно приведут к росту цен на такси. Но только ни парки, ни тем более водители на цены никак не влияют. Цену устанавливают агрегаторы. Поэтому цены стоят на месте, а издержки у таксистов растут.