Путин встретится со спецпосланником Трампа вечером 13 марта
Встреча пройдет в Кремле
13 марта 2025, 20:33, ИА Амител
Вечером 13 марта президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.
Встреча пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.
Президент США выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.
21:23:14 13-03-2025
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