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Путин встретится со спецпосланником Трампа вечером 13 марта

Встреча пройдет в Кремле

13 марта 2025, 20:33, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Вечером 13 марта президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Встреча пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. 

Президент США выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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США Россия Политика международные отношения

Комментарии 1

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Гость

21:23:14 13-03-2025

Судя по фото к рассказу америкосы все на одну рожу

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