Путин встретится со спецпосланником Трампа вечером 13 марта

Встреча пройдет в Кремле

13 марта 2025, 20:33, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Вечером 13 марта президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, сообщил специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

Встреча пройдет в первом корпусе Кремля после переговоров Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры Украины и США, которые продлились девять часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления.

Президент США выразил надежду на то, что Россия примет предложения о прекращении огня на Украине, которые американская и украинская делегации обсудили в Саудовской Аравии.