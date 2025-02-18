Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде

С его слов, представители США пока не давали прямых обещаний российским коллегам

18 февраля 2025, 12:42, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

"Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы", – заявил Дмитриев.

Также, по его словам, для России и США важно "навести мосты", поскольку их отношения имеют значение для всего мира.

Дмитриев подчеркнул, что прямых обещаний представители США пока не давали российским коллегам.

"Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – утверждает он.

При этом глава РФПИ отверг утверждение о стремлении российской стороны смягчить санкции. Дмитриев отметил, что экономики России и США "могли бы выиграть от совместной работы". CNN отмечает, что Кирилла Дмитриева привлекли к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.

Встреча российской и американской делегаций пройдет днем 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Делегации обсудят восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.