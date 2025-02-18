Глава РФПИ Дмитриев встретился с членами команды Трампа в Эр-Рияде
С его слов, представители США пока не давали прямых обещаний российским коллегам
18 февраля 2025, 12:42, ИА Амител
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, прибывший в Эр-Рияд перед переговорами делегаций США и России, уже встретился с некоторыми членами команды американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.
"Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. И я думаю, что президент Трамп отлично решает проблемы", – заявил Дмитриев.
Также, по его словам, для России и США важно "навести мосты", поскольку их отношения имеют значение для всего мира.
Дмитриев подчеркнул, что прямых обещаний представители США пока не давали российским коллегам.
"Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – утверждает он.
При этом глава РФПИ отверг утверждение о стремлении российской стороны смягчить санкции. Дмитриев отметил, что экономики России и США "могли бы выиграть от совместной работы". CNN отмечает, что Кирилла Дмитриева привлекли к переговорам для восстановления экономических связей между РФ и США.
Встреча российской и американской делегаций пройдет днем 18 февраля в Эр-Рияде. Российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Делегации обсудят восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече Дональда Трампа и Владимира Путина и возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
12:47:10 18-02-2025
Может снимут санкции
13:26:33 18-02-2025
Там сейчас под дверью переговоров трется небритый мужичок в засаленной майке с нарисованной вилкой. Все ждет, когда его позовут. Поселили его по горькой иронии в гостиницу с названием "Москва". Но не зовут, злыдни. Без него решают за него. Абидно ж!
14:57:26 18-02-2025
Какая интересная у товарища биография... "Кирилл Александрович Дмитриев родился 12 апреля 1975 года в Киеве. В 1989 году Кирилл Дмитриев переезжает в США, где проходит двухгодичную программу в Foothill College (штат Калифорния). Ему удалось получить полную стипендию на обучение за границей[4].
В 1996 году окончил Стэнфордский университет с наивысшим отличием, получив степень бакалавра по экономике. В 2000 году получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса с наивысшим отличием (Baker Scholar).
В 1996—1999 годах работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке и в консалтинговой компании McKinsey & Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге[5].
В 2000—2002 годах — в компании IBS, до 8 ноября 2001 года — заместитель генерального директора, а затем до 29 мая 2002 года — управляющий директор департамента управленческого консультирования[6][7]. В 2002—2007 годы был сначала директором по инвестициям в фонде Delta Private Equity, потом — управляющим директором и партнёром[8][9]. В 2005—2006 годах — председатель Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ)[10].
В 2007—2011 годах — управляющий партнёр и президент фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Провёл целый ряд знаковых для российского инвестиционного рынка сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Société Générale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments, и других.
В 2010 году был включён в список молодых глобальных лидеров Всемирного экономического форума в Давосе[11]."
15:33:03 18-02-2025
ну какбы ВВЖ обещал круче и реалистичнее - " Каждой одинокой женщине — по мужчине. Каждому мужчине — по дешевой бутылке водки".
и наступет мир.
17:23:51 18-02-2025
Musik (15:33:03 18-02-2025) ну какбы ВВЖ обещал круче и реалистичнее - " Каждой одинокой... Где же реалистичнее? С водкой проблем нет, но каждую одинокую женщину обеспечить мужчиной не смогли. Вот и войны, мира нет!