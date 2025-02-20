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Переговоры, ядерное оружие и мировая война: что сказал Трамп на форуме в Майами?

Президент США обозначил проблему применения ядерного оружия, оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде и анонсировал переговоры с РФ и Китаем

20 февраля 2025, 09:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе форума американский лидер сделал несколько заявлений, касающихся конфликта на Украине, переговоров в Эр-Рияде и применения ядерного оружия. Также он анонсировал переговоры с РФ и КНР, темой которых станет сокращение ядерных боезапасов.

Главное:

  • Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Илона Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга.
  • Третья мировая война не отвечает ничьим интересам, а курс бывшего американского президента Джо Байдена мог привести к ней уже в течение года.
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед в урегулировании конфликта на Украине.
  • Украина сорвала сделку с США по редкоземельным элементам.
  • Трамп отверг утверждения Киева о том, что приведенные им данные о непопулярности Зеленского неточны.
  • Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав.
  • США намерены вести переговоры с РФ и КНР над сокращением числа ядерных боезарядов.
  • Зеленский не приложил усилий к урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, ранее Трамп отвел на урегулирование украинского конфликта год. В противном случае, по его словам, может начаться Третья мировая война.

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

12:51:16 20-02-2025

Третья мировая война не отвечает ничьим интересам, а курс бывшего американского президента Джо Байдена мог привести к ней уже в течение года --- и ведь не боялся Байден. Они там рассказывают, что у России на самом деле ничего нет

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