Переговоры, ядерное оружие и мировая война: что сказал Трамп на форуме в Майами?
Президент США обозначил проблему применения ядерного оружия, оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде и анонсировал переговоры с РФ и Китаем
20 февраля 2025, 09:55, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе форума американский лидер сделал несколько заявлений, касающихся конфликта на Украине, переговоров в Эр-Рияде и применения ядерного оружия. Также он анонсировал переговоры с РФ и КНР, темой которых станет сокращение ядерных боезапасов.
Главное:
- Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Илона Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга.
- Третья мировая война не отвечает ничьим интересам, а курс бывшего американского президента Джо Байдена мог привести к ней уже в течение года.
- Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед в урегулировании конфликта на Украине.
- Украина сорвала сделку с США по редкоземельным элементам.
- Трамп отверг утверждения Киева о том, что приведенные им данные о непопулярности Зеленского неточны.
- Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав.
- США намерены вести переговоры с РФ и КНР над сокращением числа ядерных боезарядов.
- Зеленский не приложил усилий к урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, ранее Трамп отвел на урегулирование украинского конфликта год. В противном случае, по его словам, может начаться Третья мировая война.
12:51:16 20-02-2025
Третья мировая война не отвечает ничьим интересам, а курс бывшего американского президента Джо Байдена мог привести к ней уже в течение года --- и ведь не боялся Байден. Они там рассказывают, что у России на самом деле ничего нет