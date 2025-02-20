Президент США обозначил проблему применения ядерного оружия, оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде и анонсировал переговоры с РФ и Китаем

20 февраля 2025, 09:55, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп выступил на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе форума американский лидер сделал несколько заявлений, касающихся конфликта на Украине, переговоров в Эр-Рияде и применения ядерного оружия. Также он анонсировал переговоры с РФ и КНР, темой которых станет сокращение ядерных боезапасов.

Главное:

Администрация США рассматривает вариант использования части сэкономленных ведомством Илона Маска бюджетных средств на обслуживание госдолга.

Третья мировая война не отвечает ничьим интересам, а курс бывшего американского президента Джо Байдена мог привести к ней уже в течение года.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стали большим шагом вперед в урегулировании конфликта на Украине.

Украина сорвала сделку с США по редкоземельным элементам.

Трамп отверг утверждения Киева о том, что приведенные им данные о непопулярности Зеленского неточны.

Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав.

США намерены вести переговоры с РФ и КНР над сокращением числа ядерных боезарядов.

Зеленский не приложил усилий к урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, ранее Трамп отвел на урегулирование украинского конфликта год. В противном случае, по его словам, может начаться Третья мировая война.