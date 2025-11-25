Переходила дорогу на "красный". Появились подробности ДТП на улице Воровского в Барнауле

От полученных травм женщина скончалась

25 ноября 2025, 07:45, ИА Амител

Подробности ДТП на улице Воровского / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Воровского произошла смертельная авария. Под грузовиком погибла женщина-пешеход.

По данным городской Госавтоинспекции, водитель 1992 года рождения ехал на грузовом "Хино" по Воровского в сторону проспекта Комсомольского и сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу.

«Предварительно установлено, что она вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и шла справа налево относительно движения машины», – отметили в ведомстве.

От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда бригады скорой помощи.

