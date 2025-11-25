Переходила дорогу на "красный". Появились подробности ДТП на улице Воровского в Барнауле
От полученных травм женщина скончалась
25 ноября 2025, 07:45, ИА Амител
В Барнауле на улице Воровского произошла смертельная авария. Под грузовиком погибла женщина-пешеход.
По данным городской Госавтоинспекции, водитель 1992 года рождения ехал на грузовом "Хино" по Воровского в сторону проспекта Комсомольского и сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу.
«Предварительно установлено, что она вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и шла справа налево относительно движения машины», – отметили в ведомстве.
От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда бригады скорой помощи.
08:23:17 25-11-2025
Скажите мне пожалуйста, как у нас в городе отрегулированы светофоры?
Как такое возможно, что и для автомобилей и для пешеходов горит зеленый свет одновременно (глупость несусветная,)??? Абсурд да и только, обнуляет вообще действия светофора как такового.
Вы уж либо пешеходам разрешайте переходить, либо автотранспорт пропускайте. У нас водитель - это квест пилот, кроме шуток.
09:10:08 25-11-2025
Гость (08:23:17 25-11-2025) Скажите мне пожалуйста, как у нас в городе отрегулированы св... Че не так то? Все же легко и понятно! Красный - это такой же зеленый, только для смелых
00:23:04 26-11-2025
Гость (08:23:17 25-11-2025) Скажите мне пожалуйста, как у нас в городе отрегулированы св... она НА КРАСНЫЙ ШЛА! как вы читаете? или из тех, же что светофоры путают?!
08:52:06 25-11-2025
Гость
08:23:17 25-11-2025, вы наверное с похмелья!?
09:25:27 25-11-2025
