Еще две дороги перекрыли в Алтайском крае из-за паводка

Всего в регионе недоступны для проезд девять дорожных участков

03 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае 3 апреля перекрыли еще две трассы из-за сильного повышения уровня вода и размыва обочины и дорожного полотна.

Как сообщили в Минтрансе региона, речь идет о следующих участках:

Поспелиха – Новичиха – Волчиха с 70 по 92 километр – от границы Новичихинского района до села Солоновка;

Селиверстово – Грановка – Закладное – Тамбовский – Завьялово с 0 по 12 километр – от трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха до границы с Романовским районом.

Ранее в ведомстве заявляли о еще семи перекрытых дорогах в Алтайском крае.