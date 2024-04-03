Еще две дороги перекрыли в Алтайском крае из-за паводка
Всего в регионе недоступны для проезд девять дорожных участков
03 апреля 2024, 13:20, ИА Амител
Дорога / Фото: Минтранс Алтайского края
В Алтайском крае 3 апреля перекрыли еще две трассы из-за сильного повышения уровня вода и размыва обочины и дорожного полотна.
Как сообщили в Минтрансе региона, речь идет о следующих участках:
- Поспелиха – Новичиха – Волчиха с 70 по 92 километр – от границы Новичихинского района до села Солоновка;
- Селиверстово – Грановка – Закладное – Тамбовский – Завьялово с 0 по 12 километр – от трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха до границы с Романовским районом.
Ранее в ведомстве заявляли о еще семи перекрытых дорогах в Алтайском крае.
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае
Комментарии 0