"Люди на пределе". Жители поселка Бельмесево пожаловались на проблемы с автобусами
Люди не могут вовремя уехать на работу, в вуз и школу и вынуждены часами стоять на остановке
16 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев
Жители поселка Бельмесево в пригороде Барнаула часами стоят на остановке и не могут уехать на работу, в университет или в школу. С начала сентября 2024 года число автобусов в населенном пункте уменьшилось, и теперь они стали ездить реже, чем раньше. При этом все желающие за раз в салон не вмещаются, и им приходится ждать следующего автобуса пару (а то и больше) часов или идти несколько километров по трассе, где останавливается другой транспорт. О ситуации amic.ru рассказала возмущенная жительница поселка Елена.
"Люди стоят на остановках часами"
По словам женщины, по муниципальному договору от поселка до города должно ходить три автобуса № 104 и столько же – № 104ю. Однако с начала сентября количество автобусов резко сократилось. Например, по маршруту № 104ю теперь ходит всего один автобус, отметила Елена.
Если раньше утром можно было уехать на автобусах в 06:20 и в 06:50, то теперь в 06:50 уже никто не приезжает. А следующий рейс подходит только в 08:25, и он тоже идет полным. А после 08:25 следующие автобусы будут только в 11:20, потом – в 13:00 и в 15 часов. Все желающие в одном автобусе уехать не могут. Из-за этого дети и студенты вовремя не попадают в школу и в вузы, а взрослые – на работу.
"Школа у нас в поселке не вмещает всех учеников, поселок развивается, число детей увеличивается, детского сада у нас в поселке вообще нет, кружков тоже, всех возят либо в город, либо в Южный. Мы все работаем, в поселке работы нет. Весь поселок ездит на работу в город. Автобус ездит по Бельмесево, он же еще и по Змеиногорскому тракту собирает людей. А садиться-то некуда, люди остаются на остановках, стоят часами. Перевозчик как специально подгадал, когда все поехали в школы, институты и люди и из отпусков вышли. И такси-то вызвать невозможно, даже за тысячу не едут", – отметила Елена.
Елене с ребенком-инвалидом необходимо ездить на реабилитацию к 11 часам утра, и сейчас она может уехать только в 08:25. То есть два часа женщина с ребенком должна "шататься по улице". И если летом так еще можно сделать, то зимой это уже сложнее, отметила она.
Уехать из города обратно в поселок с недавних пор тоже стало проблемой. Раньше вечером из города шли автобусы в 18:20, 19:10 и в 20:20. Теперь рейса в 19:10 нет, и если человек не успел на автобус в 18:20, то ему придется ждать 20:20. В таком случае домой он приезжает уже в десятом часу.
"Шли до трассы восемь километров пешком"
По словам Елены, в поселке всегда были трудности с транспортом, но такая ситуация за 17 лет ее жизни в Бельмесево – в первый раз. Причем проблемы начались после того, как тариф на деревенский автобус приравняли к городскому – 35 рублей. До этого сельчане платили более 50 рублей и транспорт ходил нормально, отметила Елена.
"Мы сегодня шли до трассы восемь километров пешком, сели на 119-й, доехали до Сибирской долины, там очень долго не было 33-го автобуса. Мы сели на 118-й, приехали на площадь Спартака, а там уже со Спартака поехали на 20-ке к ТЦ "Россия". У меня дорога сегодня заняла три с половиной часа. Люди на пределе – вплоть до того, что перекрывать Змеиногорский тракт, идти к администрации с транспарантами, поэтому дети, студенты стоят с шести часов утра до полдевятого на пл. Спартака, не могут уехать", – сказала Елена.
Жители уже пожаловались в администрацию Барнаула, в прокуратуру и в краевой Минтранс. Перевозчик им якобы объяснял, что причины задержек были разными: то ломался автобус, то кондуктор был пьян, то не было водителя на машину.
В мэрии недовольным ответили, что срывы рейсов и расписания действительно "имели место", маршрут № 104 находится на контроле у профильного комитета мэрии и с перевозчиком ведется претензионная работа.
"В целях предупреждения нарушения утвержденного расписания движения в адрес "Вега-Транс" направлена претензия. Перевозчику указано взять на личный контроль работу маршрута № 104, а также в случае технической неисправности транспортного средства оперативно предоставить подменную подвижную единицу", – написали в ответе на обращение жителей.
В прокуратуре также провели проверку и установили, что перевозчик "Вега-Транс" действительно не довыпускает автобусы на линии и не выполняет установленное расписание. Прокуратура направила предписание в мэрию.
07:49:40 16-09-2024
Полный беспридел, сегодня на 6-20 из Бельмесево ехали как селедка в бочке
09:04:52 16-09-2024
Олег (07:49:40 16-09-2024) Полный беспридел, сегодня на 6-20 из Бельмесево ехали как се... Сочувствую, такая картина у нас по всему городу 35, 53, 20 - всегда битком утром и вечером.
09:36:07 16-09-2024
ыть (09:04:52 16-09-2024) Сочувствую, такая картина у нас по всему городу 35, 53, 20 -... У Вас тоже один автобус за 2-з часа приходит?
10:06:10 16-09-2024
Гость (09:36:07 16-09-2024) У Вас тоже один автобус за 2-з часа приходит?... Да
11:46:40 16-09-2024
Гость (10:06:10 16-09-2024) Да... Глубоко сомневаюсь, что автобусы указанных Вами маршрутов ходят по одному в 2-3 часа
13:55:18 16-09-2024
Гость (11:46:40 16-09-2024) Глубоко сомневаюсь, что автобусы указанных Вами маршрутов хо... а вы не сомневайтесь. в городе ситуация с транспортом не лучше. вечером после 20:30 в центр не уехать. я работаю до 21 и домой только на такси, а это всего 15 мин и 350+ руб.
18:16:02 16-09-2024
Элен без ребят (13:55:18 16-09-2024) а вы не сомневайтесь. в городе ситуация с транспортом не луч... А у нас в Бельмесеве и днем не уехать. А такси отказываются ехать и ставят цену под 1500
13:05:32 16-09-2024
ыть (09:04:52 16-09-2024) Сочувствую, такая картина у нас по всему городу 35, 53, 20 -... Только разница в одном. У вас есть выбор 35, 53,20. У нас нет такого разнообразия маршрутов. На просьбы продлить до нас 33 или 51 нам ответили отказом
08:42:41 16-09-2024
Перевозчик изворачивается как только может, лишь бы не исполнять договор!
Центральный район города Барнаула, а по транспортной доступности ужас!
Из районов проще приехать.
А по стоимости проезда стоимости проезда почему мы должны ему ещё и доплачивать???
Налоги мы платим как в городе, а стоимость проезда почему-то должна быть больше?
Может комитету по транспорту стоит все же начать работать и пересмотреть маршруты движения, чтобы они были более прибыльными???
Почему администрация не работает над этим вопросом???
09:28:11 16-09-2024
Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разговаривал, на мой вопрос "Нафига тебе там дом, если машины нет?", все как один отвечали, "Хотим жилье на земле, а туда автобусы будут, или в перспективе машину купим!" Итог автобусов нет, хотя это и просчитывалось, что там транспорта никогда не будет, ибо даже нормативными документами предусмотрено, что обеспеченность транспортом загородных поселков, рационально если у 78% жителей есть личный транспорт. Короче раньше надо было думать, когда.......
09:37:29 16-09-2024
Гость (09:28:11 16-09-2024) Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разгов... Я так понимаю Вы коментируете лица перевозчика???
Если поселок есть то и транспорт должен ходить!
Даже в самое захолустье ходят автобусы!
А вам сколько не плати все мало!
Государственное органы должны работать для людей, а не ваши "хотела" ублажать
11:15:33 16-09-2024
Гость (09:37:29 16-09-2024) Я так понимаю Вы коментируете лица перевозчика???Если по... Ваще к этой сфере отношения не имею, просто взгляд с окраины города)))))
09:44:52 16-09-2024
Гость (09:28:11 16-09-2024) Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разгов... А вы в курсе что Бельмесево это Центральный район г. Барнаул. И транспорт там должен ходить регулярно. Тоже самое можно тогда и сказать про Санниково и Фирсово.
10:05:17 16-09-2024
Гость (09:28:11 16-09-2024) Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разгов... Сиб долина 4000 человек, "старое" Бельмесево+Радужный 4000, даже если у 78% есть личный транспорт, оставшихся 1760 человек надо возить общественным транспортом
12:16:52 16-09-2024
Гость (09:28:11 16-09-2024) Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разгов... "машины в перспективе" тоже наверное не будет, потому что сейчас она стоит дороже, чем они там дом покупали
09:29:53 16-09-2024
ыть (09:04:52 16-09-2024) Сочувствую, такая картина у нас по всему городу 35, 53, 20 -... ]
У Вас есть какая-то альтернатива, а у нас это единственный транспорт либо пешком 20 км.
Вопрос не "битком", а вообще никак!!!
09:30:18 16-09-2024
Сейчас начнётся зима, как людям да ещё и с детками стоять на холоде на остановке. Ладно в посёлке можно зайти в магазин погреться, а если ты с садика забрал ребёнка и на трасе стоять 1,5 часа это вообще ужас. А всем всё-равно, комитет по транспорту бездействует, администрация тоже.
09:43:18 16-09-2024
ыть (09:04:52 16-09-2024) Сочувствую, такая картина у нас по всему городу 35, 53, 20 -... так вы в городе! в Бельмесево нет больше никакого транспорта!
09:44:04 16-09-2024
Кореш поменял участок на Горе на два участка в Бельмесево - говорит вообще круто) Какая говорит разница что Гора деревня что Бельмесево
13:52:37 16-09-2024
Гость (09:44:04 16-09-2024) Кореш поменял участок на Горе на два участка в Бельмесево - ... бухает кореш?
09:44:18 16-09-2024
Не о такой загородной жизни мечтали наверное
09:47:36 16-09-2024
В целях предупреждения нарушения утвержденного расписания движения в адрес "Вега-Транс" направлена претензия - это ответ под копирку администрации города. Итог будет один - маршрут закроют, как закрыли 17,19,29,24,37 и т.д. Городской администрации выгодно иметь один два перевозчика и автобусы с полные!
10:08:57 16-09-2024
Гость (09:47:36 16-09-2024) В целях предупреждения нарушения утвержденного расписания дв... То, что "направлена претензия" эти в каждом ответе пишут.
А результат то какой??? Ноль полный
09:54:47 16-09-2024
"Нафига тебе там дом, если машины нет?",------ ну все правильно! В любой деревне транспорт так ходит)
11:11:59 16-09-2024
Гость (09:54:47 16-09-2024) "Нафига тебе там дом, если машины нет?",------ ну все правил... А если там родился и вырос? Деревне больше 300 лет
13:09:08 16-09-2024
Гость (09:54:47 16-09-2024) "Нафига тебе там дом, если машины нет?",------ ну все правил... А давайте весь центральный район города также отрубим от цивилизации? Мы входим в город а не отдаленное село
09:56:19 16-09-2024
С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очередь из-за отсутствия персонала. Никто не хочет идти работать за предлагаемую зп, хотя по водителям она уже более чем достойная для города. Поэтому жителям можно поискать и иные способы, например, можно кооперироваться и ехать с соседом на одном авто, компенсируя ему часть затрат на бензин. А то едет машина, а в ней всего 1-2 человека, это не рационально. Больше нужно коммуницировать с соседями
10:10:31 16-09-2024
Гость (09:56:19 16-09-2024) С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очере... Да что вы говорите,по вашей логике тогда давайте вообще всё автобусы уберём и будем всё вместе с соседями ездить.
14:47:22 16-09-2024
Гость (10:10:31 16-09-2024) Да что вы говорите,по вашей логике тогда давайте вообще всё ... В городе пусть отменят автобусы посмотрим как все промолчат и начнут кооперироваться
10:22:44 16-09-2024
Гость (09:56:19 16-09-2024) С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очере... А может вы оставите свои советы при себе?
10:29:12 16-09-2024
Гость (09:56:19 16-09-2024) С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очере... Для чего тогда перевозчик заключат контракт если он не может выполнить условия???
Чтоб получить дотации , по-сути украсть эти деньги из бюджета
14:45:47 16-09-2024
Гость (09:56:19 16-09-2024) С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очере... Вы серьезно? А дети наши 2 смена с кем должны коммуникации выстраивать? Интересные советы даете конечно. У нас с вами разные права? Почему жители человейников как чуть что бегут решать вопросы к администрации района?
17:42:41 16-09-2024
Гость (09:56:19 16-09-2024) С автобусами по этим маршрутам все не просто, в первую очере... Ужас. Вы себе того же пожелайте, ездить с соседями🤐. А если детей четверо и всех сразу надо отвезти - это ж сколько соседей нужно ежедневно просить? 🤦
10:00:07 16-09-2024
а вы можете сказать - где люди не на пределе?!
11:10:41 16-09-2024
Гость (10:00:07 16-09-2024) а вы можете сказать - где люди не на пределе?!... Но мы то не молчим , у нас нет альтернативного транспорта , один маршрут у нас всего, поэтому и стучит во все колокола
10:01:41 16-09-2024
третий год перевозчику предписания выписывают, почему до настоящего времени перевозчик не включен в реестр недобросовестных?
10:02:05 16-09-2024
Переводчик не выполняет свои обязанности в полном объёме, мало того что из трёх рейсов указанных в расписании ходит один так и зачастую люди стоят на остановке в черте города водители просто не останавливаются оставляют людей, это просто какой то кошмар, разрыв между автобусами два с половиной три часа и что делать им как возвращается домой? Это хорошо если у человека есть деньги на такси,но не у всех есть возможность ездить на такси, перевозчик не скрывает что они хотят просто от нас отказаться так как им не выгодный маршрут стал по их словам, на жалобы граждан о том что водителя оставляют людей в вечернее время на остановках диспетчера не принимают ни каких мер и руководство тоже, народ уже на взводе, студенты и ученики не могут во время добраться до учебного заведения, работающие граждане до работы.
10:06:11 16-09-2024
Гость (09:28:11 16-09-2024) Что Бельмеси, что Сиб Долина, с кем от тудаВА))))) не разгов... Дети не могут за рулем ездить. Пожилые родители не могут за рулем ездить. Мы все продумывали, когда селились. Две машины в семье. Но автобус все равно нужен.
10:07:47 16-09-2024
Вечная проблема с автобусом, по два часа ждать автобус это издевательство. Или идти пешком от сиб долины с 33 маршрута.
10:12:05 16-09-2024
Гость (09:54:47 16-09-2024) "Нафига тебе там дом, если машины нет?",------ ну все правил... Что значит деревня???
Так же можно сказать и о Власихе, Южном, Авиаторе
Это такой же поселки.
Если Вы не видите разницу то скорее всего Вы из деревни
10:14:42 16-09-2024
Бельмесево это центральный район г. Барнаула налоги платим как в городе. Для умников с авто хочу сказать, что проблема не в наличии авто, а то что иногда приходится без авто добираться, да и дети с пенсионерам как-то должны ездить: школы нормальные в городе, институты, поликлиники, кружки на южном. Посёлок тольк прирастает людьми, развивается. Народу на автобусах ездит очень много - особенно утром и вечером. Тут пазиками дело не решить
10:19:36 16-09-2024
Я смотрю столько находчивых тут людей, машину мол иметь надо, с соседями и знакомыми ездить, выбирать другое место для проживания.... А если у людей нет такой возможности, как быть тогда? Раньше автобусы ходили без проблем, хотя и дороги были хуже, з/п у водителей и кондукторов была меньше и жителей в Бельмесево, Радужном, Сибирской долине было меньше, а сейчас столько людей, детей возить в школу, в сады, на секции на чëм? Я считаю что это отвратительное отношение перевозчиков, что в городе, что за городом, из заявленных трёх автобусов ходит один в город, на Южный тоже то один, то два, ну куда это годиться? Когда понесут наказание те, кто за это несёт ответственность?
10:20:25 16-09-2024
Ваще туда автобусы отменить.. Добирайтесь как хотите... Хотели жить на земле? Ну и живите.... На великах добирайтесь умники
10:28:35 16-09-2024
Бдыщ! (10:20:25 16-09-2024) Ваще туда автобусы отменить.. Добирайтесь как хотите... Хоте... Иди лесом, умник.
16:31:53 16-09-2024
Гость (10:28:35 16-09-2024) Иди лесом, умник. ... У Бдыща это сарказм, наверняка.Не может неумный человек написать такое.А Бдыщ умный.Точно знаю.
10:35:15 16-09-2024
Бдыщ! (10:20:25 16-09-2024) Ваще туда автобусы отменить.. Добирайтесь как хотите... Хоте... По вашему мы пришли в поле поставили там юрту и живём. И дайте принесите нам все удобства. Дата основания села 1745 год
Это Центральный район города Барнаула
Ещё вопрос сколько Вам платят за такие комментарии в поддержку Вега транс???
10:22:47 16-09-2024
Тут у всех маленькие дети которых возят в садик , ну не у всех есть возможность приобрести транспорт для семьи ну что за беспредел с этими автобусами , почему наша проблема остаётся не решеной , не приедешь не уедешь , как будто живем на другой планете ..
10:26:11 16-09-2024
Отвратительный подход перевозчика , почему не могут решить вопрос с налаживанием предоставления транспорта . Что за отношение к людям ?! Люди платят за проезд, не бесплатно перевозят людей !!!!!!!
10:29:25 16-09-2024
На днях возила ребёнка в садик, уехали на 104ю. Обратно пришлось добираться на 119 так как автобуса небыло не 104 с города не 104ю. От трассы пришлось добираться пешком. Это очень не удобно . Уже холодно становится а что будет дальше. Много детей учатся в городе и на южном, а добираться неначем. Это просто ужас.Примите уже меры .
10:51:10 16-09-2024
Гость (10:29:25 16-09-2024) На днях возила ребёнка в садик, уехали на 104ю. Обратно приш... не вопрос, перевозчик не выполняет обязанности, мэрия бездействует. как вы могли в принципе поселиться там, где нет даже детского сада, при этом у вас нет машины?? я тоже хочу на землю. но понимая, что даже при наличии машины не сможем обеспечить адекватную доступность детям на кружки и в школу, сидим дальше в городе. а то что называется это центральным районом Барнаула, можно даже красной площадью назвать, расстояние от этого не поменяется.
11:17:02 16-09-2024
Гость (10:51:10 16-09-2024) не вопрос, перевозчик не выполняет обязанности, мэрия бездей... Не все такие богатые как Вы и могут прям выбирать где им стелиться.
12:45:05 16-09-2024
Гость (10:51:10 16-09-2024) не вопрос, перевозчик не выполняет обязанности, мэрия бездей... Какие умные слиться не надо им ,вас и не просят!а что коренным жителям делать на метлах добераться, что за нелюднечество, что за разделение !есть договора предписание пусть выполняют ,а то привыкли деньги выгребать и сидеть на жопе ровно !!!за то налоги как дважды два нужно уплатить!!!
10:30:45 16-09-2024
Безобразно ходят автобусы, не уехать из бельмесева и не приехать. Когда это закончится и будут ли ходить уже всё автобусы по расписанию???
10:35:52 16-09-2024
Как же не стыдно возмущаться жителям поселка Бельмесево? Ведут себя как инагенты какие то. Главнокомандующий же сказал, что нужно потерпеть, а они не терпят. Экстремисты!
10:46:32 16-09-2024
Гость (10:35:52 16-09-2024) Как же не стыдно возмущаться жителям поселка Бельмесево? Вед... Мы уже достаточно терпим. Хватит уже....
11:18:48 16-09-2024
Вот ирония тут вообще не уместна. Попробуйте прогуляться километров 8,да ещё с ребенком инвалидом, который еле ходит, а стоять практически вообще не может. А не возить нельзя. Требуется постоянный контроль и реабилитация. Да и развиваться нужно (музыка, кружки), тоже пешком не дойти. А Вам смешно
10:42:49 16-09-2024
Самый дорогой контракт на этот маршрут был!!! Но контракт не выполнен! Где ответственные за выполнение контракта??? Все аукционы в доступе в интернете. Три рейса должно быть в день по контракту! А ходит один! Но расписание в интернете не меняется!!! На угад часами на остановках стоять детям и пенсионерам и тем, кто на работу ездить?
10:51:35 16-09-2024
Продлить 55 маршрут до Бельмесево - и этим хоть как-то решить проблему.
10:55:06 16-09-2024
"На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный", - сказал Путин.
Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. По словам Путина, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.
10:57:25 16-09-2024
Когда мы почти 13 лет назад переехали из города в посёлок с маленькими детьми, то были без авто и без проблем добирались куда нужно. Это тем, кто здесь пишут, про деревню и знали куда ехали. Дети росли и я без проблем шла с ними на остановку, чтобы отвезти на различные кружки или в поликлинику. И 104 и 104 ю ходили стабильно и часто, а главное все ходили в город. Затем, где-то с 2018-2019 ситуация резко поменялась, тк 104ю переделали маршрут от нас не до Спартака, а в Мохнатушку. Время ожидания стало намного больше и расписание стало хуже. И вот пошли 6 лет мучений... Если посмотреть в поиске, то можно увидеть как с 2019 года мы просим решить проблему с транспортом. То автобус не пришёл, то потавили неадекватного водителя и все решается на время и после огласки. Ещё в прошлом году мы собрали 500 подписей по этой ситуации, тогда чудил 104ю. Сейчас уже 104 ходит всего 1 автобус! Сейчас наши дети выросли, поступили в лицей в центре города, отлично учатся в художественной школе на Южном и получают награды, совсем недавно принимали участие в акции "Портрет офицера" для военных. Но добираться и до лицея и из художественной школы целая проблема! Утром в город едут на 1ом рейсе 104го, после занятий на 55ом до Южного в художку. А домой уже на 104 ю или на 33р с пересадкой на 104.У нас много талантливых детей в посёлке и часть вынуждены были бросить спорт или школу искусств по причине проблем с транспортом. В семьях есть автомобили, но дети, подростки ездят на занятия сами, мало кто может возить их днем. Лично я уже не верю в нормальную работу перевозчика. Хотелось бы, чтобы до нас продлили маршруты 55 или 33 р и оставили прямой рейс 104 до города. 33 р ходит до Сиб. Долины довольно часто, они также относятся к пос Бельмесево, но почему-то возможности уехать у них больше. Когда поднимали вопрос о продлении 33р или 55го был получен ответ, что другие жители будут жаловаться. А мы не жители? Это законно? Обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему.
11:43:31 16-09-2024
Все верно описано
10:59:49 16-09-2024
Сложно уехать ,большой промежуток у автобусов ,каждый день как латерея, ладно летом а зимой с ребёнком, как в сад возить?
11:04:32 16-09-2024
Ситуация с автобусами просто жесть. Не у всех есть транспорт чтобы добираться. Такси не берут заказы в ту сторону - ни уехать ни приехать( даже если сам задаешь цену в сверх дороже) . Сейчас ещё можно добраться до трассы на другой транспорт НО скоро перестанет ходить автобус садоводческий и ближайшая остановка будет на СИБ. Долине , но физически не подготовленный человек просто чисто физически не сможет ходить туда обратно к тому же пришли холода. Администрации всегда было фиолетово на жителей. Верните проезд тогда опять выше 50 р и пусть ходят все автобусы.
11:12:12 16-09-2024
Такое ощущение,что когда люди слышат что в пригороде живу,то представляют,что я в шалаше живу и еду на костре варю. Да,у нас дом на земле,да есть машина,но при этом есть двое детей,пожилой родитель. И это пять направлений. Работа,сад,школа,кружки и поликлиника. Из всего этого только школа есть в Бельмесево, остальное за его пределами. Верно сказали,ребёнок сам себя в сад и поликлинику не отвезёт. Взрослым нужно работать. Всё взаимосвязано, в том числе и общественный транспорт. Начались проблемы с автобусами и система началась рушится. Детей больше точно не захочется,мечтаешь чтоб эти выросли и перестать их возить. Людям просто сложно,сложно из-за того что не могут никуда добраться. И это действительно, не только проблема пригорода,но и самого города. Мы не просим много,а просто просим чтоб регулярно ходили маршруты,чтоб мы могли уехать.
11:13:43 16-09-2024
Никто вам ничего не должен. Купите велосипеды и ездите. В Алтайском крае много деревень намного глуше туда транспорт вообще в лучшем случае раз в неделю ходит. К вам хоть скорая вовремя приезжает с пожаркой. Продавайте дом покупайте однушку в городе или молча терпите...
12:10:26 16-09-2024
Не гость (11:13:43 16-09-2024) Никто вам ничего не должен. Купите велосипеды и ездите. В Ал... 🖕🖕🖕🖕
12:14:39 16-09-2024
Не гость (11:13:43 16-09-2024) Никто вам ничего не должен. Купите велосипеды и ездите. В Ал... Когда это Центральный район Барнаула глухой деревней стал?
13:04:48 16-09-2024
давайте тогда Новомихайловку Индустриальным районом назовем, почему нет?
13:33:35 16-09-2024
Гость (13:04:48 16-09-2024) давайте тогда Новомихайловку Индустриальным районом назовем,... Да причём здесь назвать? У меня в паспорте написано г. Барнаул, Центральный район, п. Бельмесево
11:14:15 16-09-2024
Не жители Бельмесево должны вымаливать автобус, а администрация города выполнять возложенные на нее законом обязанности. Прокуратура также кроме как выписывать предписания не может повлиять на соблюдение закона. Жители уже устали выпрашивать транспорт. Обращения в контролирующие органы ничего не дают. Перевозчика можно наказать только рублем. Если взял контракт,будь добр соблюдай его условия. Если не тянешь перевозку - уйди. Уверен, что за три года обращений жителей не один перевозчик не подвергся материальному стимулированию, а наши дети продолжают стоять и ждать автобус, будь то жара или мороз. Надеюсь строящаяся развязка решит проблему. Снача большие новые дороги, потом маленькие старые автобусы. У нас такая пирамида потребностей.
11:23:19 16-09-2024
Отвратительно ходит 104! Все силы приложим для нормализации обстановки! Перевозчика наказать. До Москвы дойдем!
11:42:43 16-09-2024
Детей жалко (школа или секции), приедит автобус или торчать 2 часа на остановке((( ужас какой-то
11:57:56 16-09-2024
Ваще весь этот транспорт надо убрвть-это сплошная коррупция! Велосипед-полезно для здоровья! Личное авто... Ну или мопед...
13:34:36 16-09-2024
Бдыщ! (11:57:56 16-09-2024) Ваще весь этот транспорт надо убрвть-это сплошная коррупция!... а че авто то? личный самолет надо иметь. Летать на ковре вертолете мимо радуги. Мы мол летим а вы ползете чудаки вы чудаки...
16:44:19 16-09-2024
Бдыщ! (11:57:56 16-09-2024) Ваще весь этот транспорт надо убрвть-это сплошная коррупция!... Бдыщ! Я только тебя похвалил за юмор.А оказалось, что ты не юморил, ты мутотень начал нести.Зимой какой велосипед?
12:04:33 16-09-2024
Уже нет сил. Все вопросы и жалобы заканчиваются отписками. Нет гарантии что уедешь на работу. Дети пропускают занятия в Южном. Перед каждым выходом надо звонить в диспетчерскую и узнавать соизволит ли автобус выйти на линию. Сколько можно? Убыточный маршрут? Как он будет не убыточный если приходишь на остановку автобуса нет. Ушел раньше или не пришел. Расписание не работает. Мы не экстрасенсы что б угадывать появился ли он вообще.
12:26:25 16-09-2024
Ситуация с транспортом ухудшается год от года. Я живу в посёлке с 2008г, но такого кошмара ещё не было. Дорога на работу и с работы занимает по 4,5 часа в день. Мой ребёнок вынужден был отказаться от доп. образования, потому что никуда вовремя не попадешь, а домой вернуться та ещё головоломка. Почему такой беспредел допускает перевозчик? А администрация в курсе, что люди на пределе?
12:46:03 16-09-2024
Ребёнок учится в школе на Южном часами ждёт автобус 104ю, придёт не придёт. Скоро зима, даже на такси уехать проблемма не каждый водитель согласится везти в Бельмесëво тем более несовершеннолетнего ребёнка без сопровождения. Если взрослый человек может решить как то вопрос с проездом, на такси, с соседом, на велосипеде, в конце концов пешком то как быть ребёнку идти по оживлённой трассе? Даже если есть машина в семье бросать работу увозить привозить близких?
12:52:36 16-09-2024
Зачем писать многочисленные жалобы и получать отписки? У граждан есть право обжаловать действия/бездейсвтие чиновников или еще каких-то лиц в суде. Коллективный иск так вообще может зайти на ура. Объединяйтесь, нанимайте адвоката, что тут в чатах шуметь и устраивать плач Ярославны. Есть проблема, она не решается по вашему - иск в суд и вперед, доказывайте. Если ваши права действительно нарушены, суд разберется и вынесет решение в вашу пользу
13:12:34 16-09-2024
меня другой вопрос интересует, интересно, а кто депутат в Городской думе от этого посёлка, и что он сделал для решения ситуации? Их основная задача, вроде как, представление интересов жителей своего округа в органах власти, нет? Если не ошибаюсь, то это Казаков Виталий Александрович?
13:41:24 16-09-2024
Депутат у нас Бессарабов
13:50:16 16-09-2024
Гость (13:41:24 16-09-2024) Депутат у нас Бессарабов... Оооооо. ну так кто за него голосовал? Это ведь просто высокооплачиваемый блогер, более приличных слов в его адрес здесь не пропустят................
14:46:44 16-09-2024
Гость (13:41:24 16-09-2024) Депутат у нас Бессарабов... так вам и надо за такого депутата
15:09:13 16-09-2024
Гость (13:12:34 16-09-2024) меня другой вопрос интересует, интересно, а кто депутат в Го... ПФФФФФ. Наличие решения суда еще не гарантия его исполнения. Подобных решений судов полно (несвязанных с транспортом) но направленных на защиту прав граждан, аж на 5,7 млд руб. в пользу граждан и организаций города, и? Большинство из них не выполнено и никогда не будет выполнено!
13:19:27 16-09-2024
-до 2024 года я ездил до Конюхов и платил в один конец за проезд примерно 100 рублей
потому что якобы это был пригород
в 2024 я ездил туда же за 35 рублей уже не на автобусе а на автобусике и ждал его не 15 минут как в расписании а час а на вопрос граждан в атопарк почему автобус не приходит мне ответили автобусов нет
-кроме того если барнаулец захочет ехать из старого города в индустриальный раион то автобусы по лесной дороге не ходят и вместо 15 минут он едет по городу в окружную 2 с половиной часа
-и еще вопрос на чем ездят городская власть? на иномарках?
13:48:37 16-09-2024
майор (13:19:27 16-09-2024) -до 2024 года я ездил до Конюхов и платил в один конец за пр... Со Змеиногорского тракта в Индустриальный район не попоешь! Это касается, большого количества людей и школьников, и работающих, но больше всего это касается больных людей, которые не могут добраться до разрекламированных кластеров медицинских. И администрации города и края - плевать!
Сколько лили воды про 40 автобусов - муниципальных, захлебывались. В итоге в час пик 1- 10 автобусов, 10- аналогично. Где остальная половина - т.е. 20 автобусов просо стоят? 10 маршрут через весь город ходит. - 2,5 часа в пути, а что не до Москвы то его пустить? Тогда уж делайте Спартак -2 Змеиногорский тракт- Ашан, в замен утраченного 29 маршрута
13:21:21 16-09-2024
Бельмесево и Ересная намного старше Барнаула. Раньше на сто лет основаны
14:37:34 16-09-2024
Не о такой загородной жизни мечтали наверное-------- мечтали о щагородной, получили деревенскую)
15:25:46 16-09-2024
ГОСПОДИ! Живём в 21 веке, в центре краевой столицы, не можем уехать на работу, в школу, в детсие сады. Это настоящий позор. Я считаю всю администрацию центрального района надо разогнать поганой метлой. Никто ничего делать не хочет👎👎👎
16:13:07 16-09-2024
ГОСТЬЯ (15:25:46 16-09-2024) ГОСПОДИ! Живём в 21 веке, в центре краевой столицы, не можем... Не надо разгонять. Надо пересадить всех ответственных за ОТ в Барнауле начальников и министра в том числе из кресел на деревянные полати лет на 5 для профилактики, т.к. работа ведется с их стороны только антинародная.
15:56:18 16-09-2024
Хотя бы по расписанию ходили автобусы и не было бы постоянных отмен рейса, то еще можно подстроиться. Но когда ждешь, а он не приходит, то это вызывает массу вопросов. Действительно тарифы, налоги как в городе платим, расстояние как до Попова ехать, а организовать не могут. Есть машина в семье, но не могу приезжать и увозить каждого члена семьи в больницу, кружки т.д. В принципе проблема с общественным транспортом в целом в городе и ее не хотят решать!!!
16:07:03 16-09-2024
ну вообще администрация центрального района за транспорт не отвечает. А она вообще ни за что не отвечает, отопления нет-звони в УК, контейнерные площадки не обустраивает, оказывается - не целесообразно.
16:46:30 16-09-2024
Вот здесь все ответы даме из Госдумы, которая призывала рожать как можно больше детей.Печально и больно за людей.
17:30:10 16-09-2024
Я вообще в шоке от сложившейся ситуации в поселке. Невозможно ни уехать ни приехать. Это конкретное издевательство над людьми. И не нужно тут говорить про покупку автомобиля, продажу дома и прочую подобную ересь! Я смотрю, слишком много «умных» развелось. В Бельмесево очень много молодых семей с детьми, многодетных семей, обычных работяг и госслужащих. Как нам всем добраться до работы, учебы и различных детских учреждений большой вопрос. Обеспечить народ доступным транспортом!обязанность! администрации. Если перевозчик ссылается на непокупаемый маршрут, то в чем проблема продлить его? Бельмесево- Красноармейский-Строителей-Ленина-Спартака-Бельмесево. Петля на деле выходит небольшая, но численность пассажиров увеличится в разы. 20 маршрут тому пример.
18:14:12 16-09-2024
Мы проживаем в Центральном районе г. Барнаула, а такое чувство что живем в глухой деревни. Транспортное соообщение практически отсутствует. Огромная проблема уехать или вернуться с работы и учебы.
20:05:02 16-09-2024
Вот интересно, если проезд сделают по 100 рублей, то жители Бельмесево согласятся? А у перевозчика появится заинтересованность в данном маршруте. Либо это должен быть субсидируемый маршрут (с какой стати). И не переживайте - вы не одиноки, жители поллитры, буханики и прочих "елитных "поселков к вам очень скоро присоединятся.
08:51:50 17-09-2024
Гость (20:05:02 16-09-2024) Вот интересно, если проезд сделают по 100 рублей, то жители ... До Новоалтайска проезд стоит от 60 до 65р, и ходят каждые 5 мин., хотя по расстоянию аналогичные маршруты. Да, Новоалтайск это пригородный маршрут, но и меру знать надо! В теже Бельмеси такси за 200р. тоже не поедет, дык почему должны автобус за 35р. ездить. Это чистая экономика! Ну НЕТУ в городе дурака перевозчика желающего взять этот маршрут с торгов, этого то еле уломали))))).
14:05:11 17-09-2024
Гость (08:51:50 17-09-2024) До Новоалтайска проезд стоит от 60 до 65р, и ходят каждые 5 ... Так и новоалтайс к городу не относится ,а Бельмесево относится к центральному району так что вот нечего тут вовсе сравнивать!!!
13:59:43 17-09-2024
Да туда на много чаще ходят автобусы ,МЫ жители БЕЛЬМЕСЕВО желаем добиться положешых 6 автобусов ,3 (104)и 3( 104ю)и конечно не быть хуже Сибдолины ,не так далеко мы и расположены у нас не деревушка!! А посёлок относящийся к Центральному г.Барнаула !!!!зима не за горами