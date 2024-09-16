Люди не могут вовремя уехать на работу, в вуз и школу и вынуждены часами стоять на остановке

16 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Жители Бельмесево на остановке / Фото: предоставлено жителями

Жители поселка Бельмесево в пригороде Барнаула часами стоят на остановке и не могут уехать на работу, в университет или в школу. С начала сентября 2024 года число автобусов в населенном пункте уменьшилось, и теперь они стали ездить реже, чем раньше. При этом все желающие за раз в салон не вмещаются, и им приходится ждать следующего автобуса пару (а то и больше) часов или идти несколько километров по трассе, где останавливается другой транспорт. О ситуации amic.ru рассказала возмущенная жительница поселка Елена.

"Люди стоят на остановках часами"

По словам женщины, по муниципальному договору от поселка до города должно ходить три автобуса № 104 и столько же – № 104ю. Однако с начала сентября количество автобусов резко сократилось. Например, по маршруту № 104ю теперь ходит всего один автобус, отметила Елена.

Если раньше утром можно было уехать на автобусах в 06:20 и в 06:50, то теперь в 06:50 уже никто не приезжает. А следующий рейс подходит только в 08:25, и он тоже идет полным. А после 08:25 следующие автобусы будут только в 11:20, потом – в 13:00 и в 15 часов. Все желающие в одном автобусе уехать не могут. Из-за этого дети и студенты вовремя не попадают в школу и в вузы, а взрослые – на работу.

"Школа у нас в поселке не вмещает всех учеников, поселок развивается, число детей увеличивается, детского сада у нас в поселке вообще нет, кружков тоже, всех возят либо в город, либо в Южный. Мы все работаем, в поселке работы нет. Весь поселок ездит на работу в город. Автобус ездит по Бельмесево, он же еще и по Змеиногорскому тракту собирает людей. А садиться-то некуда, люди остаются на остановках, стоят часами. Перевозчик как специально подгадал, когда все поехали в школы, институты и люди и из отпусков вышли. И такси-то вызвать невозможно, даже за тысячу не едут", – отметила Елена.

Елене с ребенком-инвалидом необходимо ездить на реабилитацию к 11 часам утра, и сейчас она может уехать только в 08:25. То есть два часа женщина с ребенком должна "шататься по улице". И если летом так еще можно сделать, то зимой это уже сложнее, отметила она.

Уехать из города обратно в поселок с недавних пор тоже стало проблемой. Раньше вечером из города шли автобусы в 18:20, 19:10 и в 20:20. Теперь рейса в 19:10 нет, и если человек не успел на автобус в 18:20, то ему придется ждать 20:20. В таком случае домой он приезжает уже в десятом часу.

Жители Бельмесево на остановке / Фото: предоставлено жителями

"Шли до трассы восемь километров пешком"

По словам Елены, в поселке всегда были трудности с транспортом, но такая ситуация за 17 лет ее жизни в Бельмесево – в первый раз. Причем проблемы начались после того, как тариф на деревенский автобус приравняли к городскому – 35 рублей. До этого сельчане платили более 50 рублей и транспорт ходил нормально, отметила Елена.

"Мы сегодня шли до трассы восемь километров пешком, сели на 119-й, доехали до Сибирской долины, там очень долго не было 33-го автобуса. Мы сели на 118-й, приехали на площадь Спартака, а там уже со Спартака поехали на 20-ке к ТЦ "Россия". У меня дорога сегодня заняла три с половиной часа. Люди на пределе – вплоть до того, что перекрывать Змеиногорский тракт, идти к администрации с транспарантами, поэтому дети, студенты стоят с шести часов утра до полдевятого на пл. Спартака, не могут уехать", – сказала Елена.

Жители уже пожаловались в администрацию Барнаула, в прокуратуру и в краевой Минтранс. Перевозчик им якобы объяснял, что причины задержек были разными: то ломался автобус, то кондуктор был пьян, то не было водителя на машину.

Жители Бельмесево в автобусе № 104/ Фото: предоставлено жителями

В мэрии недовольным ответили, что срывы рейсов и расписания действительно "имели место", маршрут № 104 находится на контроле у профильного комитета мэрии и с перевозчиком ведется претензионная работа.

"В целях предупреждения нарушения утвержденного расписания движения в адрес "Вега-Транс" направлена претензия. Перевозчику указано взять на личный контроль работу маршрута № 104, а также в случае технической неисправности транспортного средства оперативно предоставить подменную подвижную единицу", – написали в ответе на обращение жителей.

В прокуратуре также провели проверку и установили, что перевозчик "Вега-Транс" действительно не довыпускает автобусы на линии и не выполняет установленное расписание. Прокуратура направила предписание в мэрию.