Перевозчик объяснил постоянные срывы рейсов на маршруте № 104 в поселок Бельмесево

Власти Барнаула готовы рассмотреть варианты возможной смены перевозчика

17 сентября 2024, 12:44, ИА Амител

Маршрут № 104 / Фото: vk.com/transport_brn

В администрации Барнаула утром 17 сентября прошло совещание по работе маршрута № 104, на котором руководитель предприятия ООО "Вега-Транс" Александр Скрябин объяснил причины постоянного срыва графика рейсов, сообщает мэрия.

Ранее amic.ru рассказал, что жители поселка Бельмесево не могут вовремя уехать на работу, на учебу или в больницу и вынуждены часами стоять на остановке. Некоторым приходится идти до трассы восемь километров, чтобы сесть на другой автобус. И если летом еще можно было "прогуляться", то с наступлением холодов проблема стала еще более серьезной.

"Как пояснил Александр Скрябин, автобусный парк имеет достаточное количество исправного подвижного состава, а снижение объемов работ по перевозке пассажиров вызвано острым недостатком квалифицированного водительского состава", – рассказали в мэрии.

Сегодня перевозчик выпустил на маршрут дополнительный автобус.

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил проверить фактический выпуск количества автобусов перевозчиком на маршрут, а также впоследствии рассмотреть варианты возможной смены перевозчика.

Кстати, как пояснили amic.ru жители поселка, проблемы начались после того, как тариф на автобус приравняли к городскому – 35 рублей. До этого сельчане платили более 50 рублей и транспорт ходил нормально.