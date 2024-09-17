Перевозчик объяснил постоянные срывы рейсов на маршруте № 104 в поселок Бельмесево
Власти Барнаула готовы рассмотреть варианты возможной смены перевозчика
17 сентября 2024, 12:44, ИА Амител
В администрации Барнаула утром 17 сентября прошло совещание по работе маршрута № 104, на котором руководитель предприятия ООО "Вега-Транс" Александр Скрябин объяснил причины постоянного срыва графика рейсов, сообщает мэрия.
Ранее amic.ru рассказал, что жители поселка Бельмесево не могут вовремя уехать на работу, на учебу или в больницу и вынуждены часами стоять на остановке. Некоторым приходится идти до трассы восемь километров, чтобы сесть на другой автобус. И если летом еще можно было "прогуляться", то с наступлением холодов проблема стала еще более серьезной.
"Как пояснил Александр Скрябин, автобусный парк имеет достаточное количество исправного подвижного состава, а снижение объемов работ по перевозке пассажиров вызвано острым недостатком квалифицированного водительского состава", – рассказали в мэрии.
Сегодня перевозчик выпустил на маршрут дополнительный автобус.
Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин поручил проверить фактический выпуск количества автобусов перевозчиком на маршрут, а также впоследствии рассмотреть варианты возможной смены перевозчика.
Кстати, как пояснили amic.ru жители поселка, проблемы начались после того, как тариф на автобус приравняли к городскому – 35 рублей. До этого сельчане платили более 50 рублей и транспорт ходил нормально.
12:55:58 17-09-2024
Суть проблемы ясна. За 35 рублей ни один перевозчик с бельмесево возить не будет. Замена не поможет. Либо повышать тарифы, чтобы обслуживание маршрута было интересным. Либо бельмесевцы добьются закрытия маршрута. Не исключено, что бучу развозит сам перевозчик, с задачей таким образом привлечь внимание к маржинальности маршрута
14:11:20 17-09-2024
Гость (12:55:58 17-09-2024) Суть проблемы ясна. За 35 рублей ни один перевозчик с бельме... Бельмесевцы не добиваются закрытия маршрута, а свои права отстаивают. 108 тоже плохо ходит, а перевозчик тот же. Закрытия маршрута сам перевозчик добивается, судя по тому, что он делает.
18:18:12 17-09-2024
Гость (12:55:58 17-09-2024) Суть проблемы ясна. За 35 рублей ни один перевозчик с бельме... Я не знаю кто сказал что было лучше. Автобус ходил так же через раз. Развалюхи которые ходили не чаще. Так что не в цене дело.
12:56:07 17-09-2024
проблемы начались после того, как тариф на автобус приравняли к городскому - 35 рублей. До этого сельчане платили более 50 рублей и транспорт ходил нормально.--------' ну вот! Сделайте им проезд 100 р., транспорт будет ходить каждые 15 минут, и они будут снова довольны))
14:04:29 17-09-2024
Гость (12:56:07 17-09-2024) проблемы начались после того, как тариф на автобус приравнял... завтра сделают 100 а послезавтра будет ровно то же самое - дайте 200. Сделают 200 и опять - дайте 300
Почему? Потому что поняли - деньги можно стрясти и ничего за это не будет. Скажите за последние 30 лет посадили хоть одного владельца перевозками а? Тут карательные меры нужны а не удовлетворение хотелок местных барыг
14:51:31 17-09-2024
горожанин (14:04:29 17-09-2024) завтра сделают 100 а послезавтра будет ровно то же самое - д... Позвольте спросить, а по какой статье садить то? Вроде недовыпуск не уголовное и даже не преступление. Давайте начнем садить владельцев магазинов за то что у них в магазинах нет определенных товаров. До абсурда доводить не надо!
15:24:55 17-09-2024
Гость (14:51:31 17-09-2024) Позвольте спросить, а по какой статье садить то? Вроде недов... по статье саботаж и вредительство на промышленных и гражданских обьектах
15:39:59 17-09-2024
Гость (15:24:55 17-09-2024) по статье саботаж и вредительство на промышленных и гражданс... Ну давайте тогда каждого из нас посадим (пересадим) за нежелание работать на значимых для страны предприятиях! Так что ли? Говорю же давайте не будем доводить до абсурда!
15:50:34 17-09-2024
Гость (15:39:59 17-09-2024) Ну давайте тогда каждого из нас посадим (пересадим) за нежел... за нежелание работать на значимых для страны обьектах сажать не надо а надо вызывать в особый отдел и беседовать с человеком. Если грамотно беседовать то нежелание превратиться в желание
но нежелание если человек не устроился еще и не взял трудовые обязанности
а этот гражданин устроился и взял да еще ему государство деньги перечисляло а он их тратил
вот на что он их тратил он и должен на допросе прояснить внятно. Ну либо пояснить кто его научил вредить. Чистосердечно пояснить
16:47:58 17-09-2024
горожанин (14:04:29 17-09-2024) завтра сделают 100 а послезавтра будет ровно то же самое - д... вам шашечки или ехать?
05:46:50 18-09-2024
горожанин (14:04:29 17-09-2024) завтра сделают 100 а послезавтра будет ровно то же самое - д... Раз такой умный, так организуй и покажи как надо возить. Только потом не жалуйся ни кому на проблемы. Разницу то не чуяте, почём туда едет независимый транспорт "такси" и за какие копейки наёмный. Но от перевозчика тоже конечно зависит. Если он там всех сотрудников гнобит, то у него уже репутация плохая и не идут работать не из-за денег, а из-за отношения
15:03:42 17-09-2024
Гость (12:56:07 17-09-2024) проблемы начались после того, как тариф на автобус приравнял... Да даже когда он стоил более 50 рублей. Автобусы не ходили нормально. Постоянно стояли по часу-полтора на остановке, особенно в мороз. И постоянно писали жалобы, сейчас уже терпение лопнуло, потому что перевозчик понял, что наши жалобы бесполезны и ему всё с рук сходит
05:43:01 18-09-2024
Гость (15:03:42 17-09-2024) Да даже когда он стоил более 50 рублей. Автобусы не ходили н... Зачем же стояли бедные, не сочиняйте. Сейчас давно уже в 2гис давно всё показывает кто где едет. И в ответ не парируйте, что откуда бедной бабушке такие технологии постигать. Ради такого чтобы не стоять в мороз и купит смартфон и научат как смотреть. Они не так беспомощны как кажутся)
18:19:01 17-09-2024
Гость (12:56:07 17-09-2024) проблемы начались после того, как тариф на автобус приравнял... Этот маршрут постоянно датируют и не 5 копейками , 3.5 млн , так что не надо говорить ,что маршрут убыточный и т.д.Зайдите на сайт что сейчас предлагают около 10 млн плюс деньги с выручки.Руководителю надо быть заинтересованным чтобы кадры не бежали а платить достойно.Мы платим за проезд , не на халяву .
19:13:55 17-09-2024
Гость (12:56:07 17-09-2024) проблемы начались после того, как тариф на автобус приравнял... Это кто ж такой- сделайте ИМ!!!!!
сделайте , чтоб не уделять права человека. На этом перевозчике свет клином сошёлся? Грубияны работают, что водители ( проезжают мимо остановок, не собоюдают расписание) , что кондукторы. Можно в часы пик пускать большое автобусы,днем- малые, можно назначить другое предприятие- . А то эти и дотации получают, выручку и все им не выгодно. Но не выгонишь никого, вцепились. Значит выгодно!
Директор заявил,,то автобусов достаточно,а диспетчеры говорят,,что нет, и сломанный якобы не чем заменить. Врут все поголовно.. Почему выгодны все маршруты и только 104 им всем поперёк? Может просто нормально делать работу и не крутить хвостом и не обманывать .
13:02:57 17-09-2024
2 из 3 смен выехало на маршрут сегодня и то ради проверки наверное
18:20:58 17-09-2024
Бельмесево (13:02:57 17-09-2024) 2 из 3 смен выехало на маршрут сегодня и то ради проверки на... явно ради проверки. Автобусы не наши были
13:04:50 17-09-2024
Дело оказывается в денежках.... Если за наличку да без билетов-то и автобусы будут и водители найдутся... Сталин сказал бы-саботаж и к стенке...
13:16:36 17-09-2024
Аналогично сменили 29 маршрут, а с 1 мая его и вовсе закрыли.
Почему не проверяют - условия труда водителей. Почему не подключается прокуратура и трудовая инспекция.
15:10:05 17-09-2024
Гость (13:16:36 17-09-2024) Аналогично сменили 29 маршрут, а с 1 мая его и вовсе закрыли... А водители обращались в трудовую инспекцию? Как-то требовали повышения зп у работодателя? У нас ведь как, если сам на себя внимание не обратишь, никакие органы не обратят...
13:21:00 17-09-2024
Интересно, а что за дополнительный маршрут???
Если их должно быть 3, вчера ходил один, сегодня 2. Какой дополнительный???
И когда проезд был 50 рублей не ходили нормально автобусы!!! Такие же были нарушения!
Что за враньё???
Понятно конечно к чему клонят, что увеличить стоимость проезда.
Никого не решает проблему, а лишь переводят в другое русло!
13:23:10 17-09-2024
Думается, что скоро Бельмеси вообще без автобусов останутся. Ну или как минимум, все останутся при своем!
13:46:03 17-09-2024
У меня кореш в Бельмесево сидит, не работает, водила и автомеханик от Бога и жалуется, что автобусы не ходят по причине того не хватает водителей ))))
13:54:31 17-09-2024
Гость (12:55:58 17-09-2024) Суть проблемы ясна. За 35 рублей ни один перевозчик с бельме... Ваш хозяин Вега транс
Уже давно грозит отказаться от маршрута 104. В чем же дело
Почему ваш ХОЗЯИН
Медлит???
Пусть расторгает контракт
14:03:36 17-09-2024
Дополнительный автобус - это четвёртый, если их должно быть три на маршруте, а то, что в статье имеется ввиду под "дополнительным" - это второй, он и так должен быть по расписанию.
14:07:24 17-09-2024
Кто все эти гости в комментариях, не прислужные ли Вегатранс? Все об одном комментарии. Обиделся перевозчик на жителей Бельмесево что ли? Так выполнять свои должностные обязанности нужно как следует, и жалоб бы не было. А то, что вам дотации не платят, как вы говорите, то в этом уж точно жители не виноваты.
14:14:22 17-09-2024
Давно пора делать транспорт муниципальным. Проблема не только в этом маршруте. Частники, как хотят, так и крутят. Особенно в выходные. При этом вкладываться в автопарк никто не стремится, автобусы через один можно в утиль. Проезд им только повышать хочется, а вложиться не желаете?
14:18:28 17-09-2024
А перевозчик не хочет ответить каким образом постоянно ломаются автобусы, а потом их люди видят на другом маршруте или как они глонасс катают по маршруту, а автобуса фактически нет. И при условии, что перевозчик на субсидии сидит от администрации это как минимум мошенничество..
14:18:47 17-09-2024
Проблемы с автобусом с 2019 года! Дело точно не в цене за проезд,а в перевозчике. Продлите до нас 55й маршрут и всем будет хорошо. Видимо кому-то очень хочется здесь поднять плату за проезд, но лучше от этого точно не станет. Из 3х маршрутов, которые должны ходить по расписанию, уже год ходит только один или 2. 2й автобус никак не дополнительный, что за вранье! То что несколько дней ходил 1 из 3х,не значит, что 2й сегодня стал дополнительным,слов нет...
14:22:00 17-09-2024
Второй автобус это не дополнительный, это невыполнение муниципального контракта с дотацией в 9 млн. рублей на 50%, и прямая дорога в реестр недобросовестных. Автобус ходит только до Спартака оттуда люди вынуждены пересаживаться на второй транспорт+дорога обратно, сейчас стоит 120 руб в день*30 дней=3600 руб в месяц, если увеличат тариф до 50 руб, будет 180 руб в день, 4800 руб в месяц, + дети, которым также надо выдать такую же сумму на проезд, заложили такие суммы в прожиточный минимум? О каком обратном повышении тарифа может идти речь? Нет чтобы улучшить наше положение продлив до нас 33,51,55 автобусы и обеспечив полноценную работу 104 и 104ю. Город совещается как положение ухудшить? 104 продлите до вокзала будет ему дополнительный пассажиропоток и доход, зачем искусственно поддерживается невыгодность маршрута?
15:32:47 17-09-2024
Гость (14:22:00 17-09-2024) Второй автобус это не дополнительный, это невыполнение муниц... то есть растратить девять лямов и всего лишь тебя внесут в какой то реестр и все???? ну так чего ж мы удивляемся тогда? чуваки бабло поднимают а потом в Тайланд да?
14:30:32 17-09-2024
20 меньше стало ходить автобусов, 108 одного стабильно нет, 104 два из трех на той неделе было. Дотации перевозчик не получает или недополучает, как говорят кондуктора, с зарплатой чуть больше 20 тыс. А крайние оказываются жители посёлка Бельмесево, что останутся без автобусов и перевозчика вообще.
14:46:41 17-09-2024
Думается, что скоро Бельмеси вообще без автобусов останутся. ------- да уж, такого нытья здесь давно не было)
15:07:45 17-09-2024
Гость (14:46:41 17-09-2024) Думается, что скоро Бельмеси вообще без автобусов останутся.... Это не нытье а крик души. Мы тоже люди,ужас есть свои дела,работа. А уехать невозможно и вернуться уж темболее проблема.
15:05:48 17-09-2024
Из Алтайки ехать ближе чем из Бельмесёво, а проезд 65 рублей. Но и ходят исправно, по расписанию. Может и из Алтайки стоимость проезда сделать как по городу.
15:24:14 17-09-2024
Гость (15:05:48 17-09-2024) Из Алтайки ехать ближе чем из Бельмесёво, а проезд 65 рублей... Это вообще даже другой район, Первомайский, и другой муниципалитет соответственно. А посёлки Лесной и ближе к городу, Гоньба, Научный городок, Черницк, Бельмесево, Борзовая заимка это все относится к районам Барнаула (Центральный, Ленинский и т.д.) и маршруты регулируются по разным критериям. Так что не получится стоимость проезда из Алтайки как по городу. И я когда в Алтайке жила, проезд занимал столько же по времени, сколько и из Бельмесёво в Барнаул, 40 минут +-
15:23:43 17-09-2024
Алтайка это другой город пока, а Бельмесево - центральный район Барнаула. Цену проезда сравняли верно, тем более автобус до Спартака, дальше только пересадки. Это единственный саршрут и администрация должна обеспечить транспортное сообщение по расписанию. Маршрут датируется с бюджета, причём не плохо так, судя по открытой информации
15:41:34 17-09-2024
Гость (15:23:43 17-09-2024) Алтайка это другой город пока, а Бельмесево - центральный ра... а тут вообще интересно получается. До 2024 года эти маршруты курировавшие от спартака в сторону бельмесева и конюхов брали плату как за пригородные маршруты а раион где они ездили давным давно оформлен как городской раион. То есть перевозчик получал компенсацию из бюджета и повторно еще брал с граждан деньги за воздух. И это не год и не два а шестнадцать лет!!! Представляете сколько он государственных денег своровал???? Это минимум полмиллиарда. И такое провернуть он мог только с подельниками на самом верху краевой власти. Это при грамотном подходе к следствию можно раскрутить и получить минимум генеральские погоны за это разоблачение!
18:53:42 17-09-2024
холмс (15:41:34 17-09-2024) а тут вообще интересно получается. До 2024 года эти маршруты... Так ты напиши куда надо...
15:46:47 17-09-2024
Интересно в г. Барнауле 24!!! сельских населенных пункта и только до Бельмесево поднимается вопрос о повышении стоимости проезда, из все остальных населенных пунктов автобус заезжает и в сам город, люди могут без пересадки доехать до пункта назначения, опять же сэкономив на пересадке, Бельмесевцы должны пересесть на Спартаке, чтобы ехать дальше по городу. Так чем же мы отличаемся от остальных жителей Барнаула?
15:58:39 17-09-2024
Личный транспорт спасает ситуацию!Все изнылись.Нечего было в посёлок на пмж выезжать.Хотели свежий возду-нет загазованности выбросами автобусов.
16:05:13 17-09-2024
Гость (12:55:58 17-09-2024) Суть проблемы ясна. За 35 рублей ни один перевозчик с бельме... Повышайте себе на такси. Идёт конкретное нарушение слов президента о том, чтобы городской транспорт стал доступнее и комфортнее. Пусть раз в недельку чиновники на утреннем автобусе проедутся. Особенно 104ю, на котором к 8.00 в детсад родители везут детей. Там полная Ж. Это ещё потому что неизвестно, придёт ли следующий и все ломятся хоть как-то на этом добраться.
Лично у меня пользуются автобусами часто и студенты, и школьники. И, если машина у меня ломается, ещё и дошкольников возим в детсад. А машинка не новая, ломается часто. И зима впереди. Нужно чтобы ве рейсы в своё время были на маршруте.
16:07:12 17-09-2024
До Власихи ехать со Спартака гораздо дальше, чем в Бельмесево, с чего разная стоимость должна быть?!
16:11:29 17-09-2024
Шок, а каком повышение цены на проезд может идти речь, Вы о чём? Тут порой на Южный доехать приходиться с пересадкой, 35 р на 104,потом пересадка на 33 тоже 35р, и с Южного таким же маршрутом, в итоге чтоб отвезти и забрать ребёнка в д.с отдай 140р ....А если в город нужно, то выходи на Спартаке и дальше опять пересадки,или с Южного....короче одни пересадки и поднять проезд?Ничего у перевозков не треснет, сколько можно издеваться то?
16:14:28 17-09-2024
Нам положено 3-104 и 3-104ю(, у которых и так большие промежутки) так, пожалуйста, мэрия по дорожному хозяйству и транспорту путь выпорляет свою работу. А то год уже по 2 пускают, а то и вообще по одному.
16:15:05 17-09-2024
Нам положено 3-104 и 3-104ю(, у которых и так большие промежутки) так, пожалуйста, мэрия по дорожному хозяйству и транспорту путь выпорляет свою работу. А то год уже по 2 пускают, а то и вообще по одному.
16:15:47 17-09-2024
Как было прекрасно когда ходили три 104 и три 104ю.Спокойно можно было и уехать и приехать.
16:57:54 17-09-2024
Олеся (16:15:47 17-09-2024) Как было прекрасно когда ходили три 104 и три 104ю.Спокойно ... Да и тогда особо прекрасно не было. Все равно нужны пересадки и большой интервал времени
16:31:43 17-09-2024
Гость (15:07:45 17-09-2024) Это не нытье а крик души. Мы тоже люди,ужас есть свои дела...
кто вас заставлял в бельмесях дом брать или строить? сами выбрали себе проблемы, а теперь ноете, что все вам всё должны
16:34:29 17-09-2024
Жителей Бельмесево и Радужного просто довели уже до предела. Мы стерпели когда стало ходить два автобуса 104 вместо трёх,но один автобус -это уже запредельная дерзость. Мы просто хотим три автобуса 104 и три автобуса 104ю,чтоб они ходили по расписанию,заменились в случае их поломки. Чтоб не ломать голову как добраться до дома,как отвезти детей в сад и в поликлинику. Мы просто хотим быть уверены,что сможем уехать и вернуться домой. И писать,зачем мы туда переезжать,нет смысла. Это не новый микрорайон,это один из старейших посёлков Барнаула и такая проблема с транспортом. Если раньше не приходил 104ю автобус,то я была уверена,что с пересадками,но я доберусь на 104 автобусе домой. Сейчас у нас просто нет уже надежды и глаз дёргается!
16:43:38 17-09-2024
Администрация города Барнаула поясните пож-та ситуацию с доп рейсом. Никакого доп рейса сегодня нет. 104ю 1 и 3рейс. Ребенок из школы снова ехал. Стоял на трассе ждал 118 или 119. Вы реально считаете это нормой? Тарифы коммуналки и налогов пусть будут городские а так вы дальнее село. Своим бездействием вы подвергаете опасности детей
16:47:39 17-09-2024
Уже больше года не ходят положенные по расписанию 3 автобуса 104 и 3 автобуса 104ю. В лучшем случае 2, в худшем случае - по одному! Это не нормально. Мы не жители деревни, мы жители Центрального района города Барнаула. Мы такая же деревня, как и, например, Власиха! Сколько автобусов 20 маршрута ходят во Власиху? Точно больше 3-х! Перевозчик просто оборзел, ему все сходит с рук, отделывается копеечными штрафами и дальше продолжает ныть, что водителей у него нету. Дак надо разобраться почему нет водителей, может потому что им нужно ЗП адекватную платить? Ни на южный, ни в город ни самому не уехать, ни детей не увезти!
18:10:26 17-09-2024
С какого перепуга мы должны платить по 50,100 рублей?? Мы город! Центральный район! Налоги, страховки платим за город! Верните три маршрута 104 и три маршрута 104 ю ! Чтобы мы, ЛЮДИ , могли перемещаться !!! Мы по конституции и по всем законам имеем на это право!
18:26:14 17-09-2024
Что такое дополнительный автобус? Из по расписанию должно быть три на линии, ежедневно. Значит это 4й запасной на случай поломки одного из трех. Сегодня на линии ДВА автобуса из трех. Один из них запасной. Ни один автобус наш не приехал. Прибывшие автобусы судя по номерам сняли с двадцатого маршрута. Автобусы в более приличном состоянии по сравнению с нашими . Сделано явно для того что бы пустить пыль в глаза. Не говоря про то что по математике никак не складывается количество автобусов на маршруте.
18:39:44 17-09-2024
Здравствуйте, каждый год одно и то же. Живём в Бельмесево 3 года, нормального транспорта нет, детей в сад возить вообще не удобно, и я как мама двоих детей у меня уже нет сил, у меня нет водитеского удотвавирения чтобы водить авто и добираться в детский сад, полеклиннику и ТД. Скоро же зима, стоять на остановках в мороз с ребенком, частоя практика, которая изрядно надояла...на
104 автобус раньше была вся надежда, но и он теперь то приехал то не приехал, а бывают случаи совсем проехал мимо
104ю такая же история на постоянной основе. мы не можем попасть в сад поэтому с детьми ходим с оживленной трассы Змеиногорского тракта пешком. Примети уже меры !!!
18:54:33 17-09-2024
Мы, жители Бельмесево, требуем чтобы нас возили за три копейки кучей автобусов, а еще продлили нам городские маршруты, за счет ухудшения графика для других жителей Барнаула (маршрут станет дольше, интервал реже). Вот такие мы жлобы на краю земли - живем у черта на куличках и требуем фиг пойми чего у кого.
18:57:43 17-09-2024
А приехать в Бельмесево и выслушать граждан администрация не хочет? Где 4 автобуса на маршруте, если пустили дополнительный автобус. Поселок растет каждый год, а у вас расписание с советских времён. Вы ждёте 15 октября когда закроют дачные маршруты что бы пустить у нас пазики, так ваших 3 пазика не спасут ситуацию. Нужен новый маршрут с протяженностью до вокзала и коротким интервалом.
18:58:10 17-09-2024
Для сравнения - поселок Научный городок,оплата 35,как везде по городу,ходит два автобуса, 25,32. 32 едет с вокзала, 25- со Спартак 2. Интервал между рейсами примерно 10-15 минут в рабочие дни. Население довольно транспортом,никто плату не повышает. Автобусы ходят регулярно. Так значит можно организовать проезд и за те же 35 рублей. Все зависит от перевозчика. В Научном городке есть детский сад,школа и филиал детской поликлиники. Люди детей по морозам не возят в детские сады и школы.Чем поселок Бельмесево хуже.
19:08:50 17-09-2024
На дорогу тратится очень много времени, как будто живешь не в 10мин езды от Южного, а в глухомани.Но то, что стало твориться на прошлой неделе, всего 1 рейс 104,совершенно перешло все границы.Администрация должна заняться общественным транспортом, это её прямая обязанность, решать проблемы людей!
20:24:00 17-09-2024
Ольга (19:08:50 17-09-2024) На дорогу тратится очень много времени, как будто живешь не ... Так-то Южный это глухомань, а вы в 10 минутах(на авто и то сомнительно, сколько светофоров натыкали). Я из города 40 минут до дачи в агрегате еду без пробок, а вы подальше будете. "Столица мира".
19:47:48 17-09-2024
Собственник вега-транса и по совместительству ген.директор проживает в Германии, а кормиться за счёт муниципальных контрактов. Как так??? Забыли какие времена за окном?
22:01:59 17-09-2024
Что за призраки автобусы по навигации показывать стали ,это разве нормально ,вышел ждёшь а его нет ,а др следующего ещё час ждать . Когда наладится 104 и 104ю маршрут ,сколько можно то ,мы заоблочного не просим И В КАКОЕ ВРЕМЯ ПУСКАЛИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАРШТУТ"?? что за отписки и наглое враньё!!!!
09:05:24 18-09-2024
Живу на Павловском тракте -работаю на Южном. Еду на работу в 8 утра с работы в 17. На участке ул. Белинского 104 идет с полупустыми сидячими местами и утром и вечером. Кто тогда едет до Спартака? Вчера видел маленький автобус, сегодня большой.
11:29:55 18-09-2024
Татьяна (15:10:05 17-09-2024) А водители обращались в трудовую инспекцию? Как-то требовали... В Бийске добавили зарплату, на 300 рублей
11:49:19 18-09-2024
Мне кажется что перевозчик жлоб...
Наживается на водителях, вот они и не работают с этим перевозчиком.
21:16:15 23-09-2024
Что за безобразие опять сегодня тварилось!!один автобус 104ю два часа ждать !!а на трассу в такую погоду с маленьким ребёнком не очень и опять два 104 автобусов !!когда вернут положенные рейсы по расписанию!!!