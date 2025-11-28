Перезагрузка и усиление работы. "Единая Россия" подвела итоги Года муниципального депутата

Дмитрий Медведев подчеркнул важность прямого контакта партии с избирателями, назвав это основой народности ЕР

28 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия", ER.ru

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев представил результаты партийного Года муниципального депутата и назвал ключевые направления работы с избирателями на предстоящий 2026 год. Он акцентировал внимание на высокой ответственности, которая лежит на депутатах в муниципальных образованиях, поддерживая тесный контакт с гражданами.

«Весь поток самых сложных вопросов, с которыми сталкиваются люди, попадает к вам. Это нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете эффективный контроль разных вопросов и контакт с избирателями. Это дает особую ценность вашей работе. Это делает "Единую Россию" действительно народной партией», – заявил Дмитрий Медведев.

В муниципальных образованиях партию представляют более 130 тысяч депутатов, что составляет 84% от общего числа всех народных избранников. Мероприятия, организованные в рамках Года муниципального депутата, помогли значительно укрепить партийную инфраструктуру на местах. Форумы и конкурсы, проведенные в разных регионах, позволили увидеть лучшие практики в работе муниципальных депутатов с гражданами, а также усилить горизонтальные связи между различными уровнями власти.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев отметил, что перед партией стоит задача по полной перезагрузке внутренней структуры в преддверии выборов 2026 года. Он подчеркнул, что в 2024 году основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении работы с первичными отделениями партии.

«От "первичек" пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши "первички". И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном», – отметил Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев также поставил перед членами партии несколько основных задач на 2026 год. Он призвал депутатов продолжить работу с гражданами, уделяя особое внимание вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей.

«Многие из вас постоянно занимаются сбором гуманитарной помощи, ее отправкой на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу нужно продолжить до достижения целей, которые поставил президент», – отметил Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул важность поддержки ветеранов, ставших муниципальными депутатами, а также оказания помощи коллегам из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.