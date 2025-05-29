Переживший резню в Байкальске подросток был так пьян, что заметил раны только в больнице
Школьника сначала приняли за убийцу, но после отправили на скорой с остальными детьми
29 мая 2025, 07:15, ИА Амител
Один из школьников, выживших после резни в Байкальске, был настолько пьян, что заметил ножевые ранения лишь в больнице. Как сообщает Telegram-канал Mash, нападавший порезал подростка, пока тот спал.
По информации канала, 15-летний Дима проснулся от звуков взрывов и пожара. Когда он вышел на улицу, то его приняли за убийцу – полицейские надели на него наручники. Парень объяснился, кто он, после чего его отправили в городскую больницу на машине скорой помощи. Сейчас мальчик находится под присмотром медиков, его жизни ничего не угрожает.
Другой пострадавший успел позвонить матери во время резни – в тот момент подростку перерезали горло. Убийца в ответ на просьбы жертвы отказаться от своих намерений посоветовал приложить тряпочку к ране – чтобы прожить "еще три минуты". 14-летний парень выжил, он в больнице.
Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.
08:05:30 29-05-2025
Паренёк то продуманный. Хотел изнасиловать девочку. А когда за неё стали заступаться, убивать стал. Потом стал скрывать улики. Демон
09:49:50 29-05-2025
Гость (08:05:30 29-05-2025) Паренёк то продуманный. Хотел изнасиловать девочку. А когда ...
Если родители отпускали своих чад пить до бессознательного состояния, то девочек там скорее всего уже не было. А вот перспектива заработать 100 тысяч рублей за забеременевшую школьницу была.
10:33:34 29-05-2025
Гость (09:49:50 29-05-2025) Если родители отпускали своих чад пить до бессознательно... А в нашем АК только 32 тр обещают.
09:52:04 29-05-2025
Гость (08:05:30 29-05-2025) Паренёк то продуманный. Хотел изнасиловать девочку. А когда ... Ой ли? Откуда знаешь? Участвовал в подготовке? У меня вот совсем иные предположения по поводу того, что произошло.
14:05:11 29-05-2025
Призвать всех родителей этих 15 подростков к ответу, а не соболезновать им