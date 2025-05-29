Переживший резню в Байкальске подросток был так пьян, что заметил раны только в больнице

Школьника сначала приняли за убийцу, но после отправили на скорой с остальными детьми

29 мая 2025, 07:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Один из школьников, выживших после резни в Байкальске, был настолько пьян, что заметил ножевые ранения лишь в больнице. Как сообщает Telegram-канал Mash, нападавший порезал подростка, пока тот спал.

По информации канала, 15-летний Дима проснулся от звуков взрывов и пожара. Когда он вышел на улицу, то его приняли за убийцу – полицейские надели на него наручники. Парень объяснился, кто он, после чего его отправили в городскую больницу на машине скорой помощи. Сейчас мальчик находится под присмотром медиков, его жизни ничего не угрожает.

Другой пострадавший успел позвонить матери во время резни – в тот момент подростку перерезали горло. Убийца в ответ на просьбы жертвы отказаться от своих намерений посоветовал приложить тряпочку к ране – чтобы прожить "еще три минуты". 14-летний парень выжил, он в больнице.

Напомним, ночью 28 мая в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. Предварительно установлено, что молодые люди праздновали день рождения, и один из них напал на сверстников с ножом. Четверо погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами.