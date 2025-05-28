Первая в истории игра об Алтае вышла в Steam
Пока у проекта исключительно положительные отзывы
28 мая 2025, 10:15, ИА Амител
Компьютерная игра "Сердце Алтая" стала доступна к покупке в магазине Steam, сообщил издатель Antelus Games в своем блоге на сайте Playground.
Игра рассказывает о приключениях блогера Арины Демидовой, которая ищет в регионе затерянный город.
"Это не просто симулятор прогулок. Это – история края с волшебной природой, самобытным народом, необычными традициями и религией. Мы вложили в проект все: уважение к алтайской республике, где побывали сами, внимание к деталям и любовь к красивым пейзажам", – написали в Antelus Games.
Игра вышла еще 8 марта, но изначально была эксклюзивом VK Play. Теперь же ее можно приобрести и в Steam. Пока проект находится в раннем доступе.
На момент публикации заметки в магазине Valve у "Сердца Алтая" 14 отзывов – все положительные. Игроки хвалят красивые локации, геймплей, успокаивающие атмосферу и саундтрек, а также трепетное отношение разработчиков к алтайской культуре.
"Благодаря этой игре теперь появилась мечта слетать на Алтай и увидеть всю эту красоту своими глазами", – написал геймер Myths_Legends.
10:28:05 28-05-2025
425рубликов
11:08:01 28-05-2025
Санечек (10:28:05 28-05-2025) 425рубликов...
Это немного
10:53:07 28-05-2025
Так себе игра, совсем не понравилась, играл в демку
12:08:28 28-05-2025
Гость (10:53:07 28-05-2025) Так себе игра, совсем не понравилась, играл в демку... А я играла в демку, мне понравилось, очень красиво всё и познавательно, ощущения почти как после прогулки по Горному Алтаю)
11:36:07 28-05-2025
А в Стиме разве можно сейчас игру купить?
13:22:43 28-05-2025
скоро все попилят и останется красота только в Играх