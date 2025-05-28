Первая в истории игра об Алтае вышла в Steam

Пока у проекта исключительно положительные отзывы

28 мая 2025, 10:15, ИА Амител

Скриншот из игры "Сердце Алтая" (2025) / Steam

Компьютерная игра "Сердце Алтая" стала доступна к покупке в магазине Steam, сообщил издатель Antelus Games в своем блоге на сайте Playground.

Игра рассказывает о приключениях блогера Арины Демидовой, которая ищет в регионе затерянный город.

"Это не просто симулятор прогулок. Это – история края с волшебной природой, самобытным народом, необычными традициями и религией. Мы вложили в проект все: уважение к алтайской республике, где побывали сами, внимание к деталям и любовь к красивым пейзажам", – написали в Antelus Games.

Скриншоты из игры "Сердце Алтая" (2025) / Steam

Игра вышла еще 8 марта, но изначально была эксклюзивом VK Play. Теперь же ее можно приобрести и в Steam. Пока проект находится в раннем доступе.

На момент публикации заметки в магазине Valve у "Сердца Алтая" 14 отзывов – все положительные. Игроки хвалят красивые локации, геймплей, успокаивающие атмосферу и саундтрек, а также трепетное отношение разработчиков к алтайской культуре.

"Благодаря этой игре теперь появилась мечта слетать на Алтай и увидеть всю эту красоту своими глазами", – написал геймер Myths_Legends.

Системные требования к игре "Сердце Алтая" / Steam