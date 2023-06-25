Первого чемпиона миру по сексу определили в Швеции
Победительница пожаловалась на организаторов, совершавших, по ее словам, ошибки
25 июня 2023, 14:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Швеции прошел первый чемпионат Европы по сексу, победительницей которого стала хорватская модель Мария Задравец. В социальных сетях девушка прокомментировала турнир.
Участники соревнований жаловались на плохую организацию, отсутствие трансляции и невыплату гонораров.
Задравец заявила, что некоторые из участников нарушали регламент, проносили с собой алкоголь. По мнению модели, несмотря на ошибки организаторов, турнир прошел хорошо и стоит поблагодарить тех, кто его проводил.
16:19:02 25-06-2023
Забвано было бы посмотреть регламент соревнований. Критерии оценок.
08:01:13 26-06-2023
Т.е. "чемпионка", "чемпиона" первого не оказалось?! И тут девки впереди!
08:34:17 26-06-2023
не просто модель а порномодель. на рожу как кобыла
09:24:06 26-06-2023
У нас с такой рож... внешними данными максимум на пиво поставили
09:35:50 26-06-2023
гостьЯ (09:24:06 26-06-2023) У нас с такой рож... внешними данными максимум на пиво поста... Точно, специально посмотрел фото в инете, лошадь страшная, но чемпионка блин, выносливая оказалась, всех через себя пропустила :-)