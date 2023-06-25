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Первого чемпиона миру по сексу определили в Швеции

Победительница пожаловалась на организаторов, совершавших, по ее словам, ошибки

25 июня 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Швеции прошел первый чемпионат Европы по сексу, победительницей которого стала хорватская модель Мария Задравец. В социальных сетях девушка прокомментировала турнир.

Участники соревнований жаловались на плохую организацию, отсутствие трансляции и невыплату гонораров.

Задравец заявила, что некоторые из участников нарушали регламент, проносили с собой алкоголь. По мнению модели, несмотря на ошибки организаторов, турнир прошел хорошо и стоит поблагодарить тех, кто его проводил.

Спорт

Комментарии 5

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Пузырек

16:19:02 25-06-2023

Забвано было бы посмотреть регламент соревнований. Критерии оценок.

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Гость

08:01:13 26-06-2023

Т.е. "чемпионка", "чемпиона" первого не оказалось?! И тут девки впереди!

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Гость

08:34:17 26-06-2023

не просто модель а порномодель. на рожу как кобыла

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гостьЯ

09:24:06 26-06-2023

У нас с такой рож... внешними данными максимум на пиво поставили

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Гость

09:35:50 26-06-2023

гостьЯ (09:24:06 26-06-2023) У нас с такой рож... внешними данными максимум на пиво поста... Точно, специально посмотрел фото в инете, лошадь страшная, но чемпионка блин, выносливая оказалась, всех через себя пропустила :-)

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