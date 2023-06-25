Первого чемпиона миру по сексу определили в Швеции

Победительница пожаловалась на организаторов, совершавших, по ее словам, ошибки

25 июня 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Швеции прошел первый чемпионат Европы по сексу, победительницей которого стала хорватская модель Мария Задравец. В социальных сетях девушка прокомментировала турнир.

Участники соревнований жаловались на плохую организацию, отсутствие трансляции и невыплату гонораров.

Задравец заявила, что некоторые из участников нарушали регламент, проносили с собой алкоголь. По мнению модели, несмотря на ошибки организаторов, турнир прошел хорошо и стоит поблагодарить тех, кто его проводил.