Первого зампреда правления ВТБ назначили гендиректором ОСК

Богатый управленческий опыт Пучкова вместе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, уверен глава Минпромторга РФ Денис Мантуров

23 августа 2023, 18:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первого зампреда правления ВТБ Андрея Пучкова назначили новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, он утвердил соответствующие директивы. Он уверен, что богатый управленческий опыт Пучкова вместе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.

"Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще, ну и, как говорят моряки, "семи футов под килем", — заявил он.

Мантуров также поблагодарил Алексея Рахманова — он занимал должность главы ОСК с 2014 года. Он отметил, что ему удалось сохранить трудовые коллективы, а также реализовать ряд масштабных госпроектов, в том числе постройку атомных ледоколов.