Первого зампреда правления ВТБ назначили гендиректором ОСК
Богатый управленческий опыт Пучкова вместе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, уверен глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
23 августа 2023, 18:49, ИА Амител
Первого зампреда правления ВТБ Андрея Пучкова назначили новым гендиректором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, пишет ТАСС.
Как заявил глава ведомства Денис Мантуров, он утвердил соответствующие директивы. Он уверен, что богатый управленческий опыт Пучкова вместе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга.
"Хочу пожелать Андрею Сергеевичу успехов в делах и всех начинаниях на новом поприще, ну и, как говорят моряки, "семи футов под килем", — заявил он.
Мантуров также поблагодарил Алексея Рахманова — он занимал должность главы ОСК с 2014 года. Он отметил, что ему удалось сохранить трудовые коллективы, а также реализовать ряд масштабных госпроектов, в том числе постройку атомных ледоколов.
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