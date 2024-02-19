Первую городскую электростанцию на берегу Ковша в Барнауле превратят в ресторан

Здание построено в 1900 году и сейчас оказалось в "эпицентре" застройки

19 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Первая городская электростанция / Фото: amic.ru

Компания "Жилищная инициатива" планирует отреставрировать здание первой городской электростанции, которое признано объектом культурного наследия. Об этом представитель застройщика заявил на градсовете 15 февраля, где презентовали концепцию новой высотки на ул. Промышленной, 10. Правда, восстанавливать здание-памятник застройщик намерен после возведения ЖК.

"У нас есть проект реконструкции, рано или поздно он будет реализован. Пока мы сделали текущий ремонт, чтобы объект не разрушался, отремонтировали крышу. Скорее всего, в этом здании будет ресторан, какой-то комплекс. Он будет востребован. Просто пока мы не наполнили это пространство жителями, преждевременно заниматься вложениями в реставрацию памятника. Мы работаем, ищем инвестора, ведем переговоры, планируем", – сообщил представитель "Жилищной инициативы".

Однако только ремонта кровли недостаточно для сохранения объекта, посчитал член градсовета Евгений Носенко.

Он напомнил, что электростанция пережила строительство дома на ул. Промышленной, 6. Но так как памятник построен более 100 лет назад, фундамент объекта вряд ли имеет железобетонные конструкции, которые обеспечивали бы сохранность здания.

"Выдержит ли она (электростанция. – Прим. ред.) соседство с новой стройкой?" – спросил Носенко.

Представитель "Жилищной инициативы" заверил: волноваться за судьбу памятника не стоит. Впрочем, некоторые проблемы все же есть.

"В процессе строительства мы вели мониторинг. Здание на ул. Промышленной, 6, находится намного ближе к электростанции, чем площадка на ул. Промышленной, 10. Электростанция выстояла молодцом, никаких новых проблем не появилось. Ее топит [паводковыми водами], мы это понимаем. Как все оттает, будет благоприятный период, посмотрим, сделаем дополнительную гидроизоляцию", – отметил специалист.

Справка

Электростанция появилась в Барнауле в 1900 году в усадьбе Ивана Платонова. Она была предназначена для централизованного электроснабжения предприятий, жилых домов, снабжала энергией многие магазины, учреждения. От нее питались четыре дуговых фонаря: это был первый в городе уличный свет. В 1994 году электростанция признана памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.