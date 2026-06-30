Первые 3,5 тонны садовой земляники собрали на плантациях под сибирским городом

Местным жителям отдали 12 гектаров земли под самосбор

30 июня 2026, 17:10, ИА Амител

Земляника в Новосибирском районе / Фото: 2ГИС

В полях под Новосибирском собрали первые 3,5 тонны садовой земляники, пишет vn.ru. В этом году урожай выдался крупным, заявил кандидат сельскохозяйственных наук Иван Лутов:

«В этом году урожай исключительно большой, но ягода мелкая, потому что дождя нет. Уже собрали 3,5 тонны, три сбора было. В этом году точно соберем больше, чем в прошлом, когда из-за мороза около 80% урожая было уничтожено».

Жителям Новосибирска и области доступно больше десятка полей, где можно самостоятельно собрать свежую землянику. В районе села Березовка (недалеко от Кольцово) для желающих выращивают семь сортов этой ягоды.

В полях артели "Сады Сибири" — бывшего совхоза "Ягодный" в Мошковском районе — сейчас поспевает десять сортов. Среди самых востребованных и вкусных из всех аграрии отмечают "Первоклассницу", "Солнечную полянку", "Барабинскую", "Юния Смайдс" и "Юбилейную Лутова".

В хозяйстве "Ягодный" под самосбор отвели 12 гектаров плантаций.

Как и когда можно собрать ягоду?

В Мошковском районе один килограмм земляники стоит 450 рублей самосбором. На 10 рублей дешевле обойдется в полях под Кольцово.