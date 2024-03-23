Первые минуты после теракта в "Крокусе" глазами очевидцев. Видео

Читательница amic.ru оказалась в эпицентре случившегося

23 марта 2024, 04:29, ИА Амител

22 марта произошло нападение на "Крокус Сити Холл". Среди очевидцев оказалась читательница amic.ru, которая рассказала нам о случившемся.



По словам нашей читательницы, ее спасло опоздание. Она не успела зайти внутрь, когда началась стрельба, а люди, стоявшие у входа, закричали и кинулись бежать.

Напомним, что пятеро вооруженных мужчин вошли в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу по людям внутри. По данным ФСБ, погибших не менее 40, более 100 пострадавших.

В самом здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, который охватил больше половины крыши. Пожарные занимаются тушением. В здании работают силовики и медики.

Предположительно, нападавшие могли скрыться на белом седане.