Открытие движения на путепроводе на проспекте Ленина состоится сегодня, 30 ноября

30 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Карточки: barnaul.org

Движение личного транспорта по обновленному мосту будет возобновлено 30 ноября во второй половине дня. Автобусы и электротранспорт вернутся на прежние маршруты завтра – 1 декабря.

"Чтобы напомнить о движении маршрутов, сделали для вас подробные карточки, как с 1 декабря будет ходить общественный транспорт", – сообщили в мэрии.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта будут действовать и дальше на проспекте Ленина и проспекте Строителей, на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.

С 1 декабря прекращает работу автобусный маршрут № 99, который запустили на период реконструкции трамвайного кольца, а также прекращается действие тарифного плана "Электронный пересадочный билет".

Ранее amic.ru подробно рассказал, как больше года шел ремонт моста в Барнауле и с чем столкнулись горожане.