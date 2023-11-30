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Как изменятся маршруты транспорта после открытия моста: подробно – в карточках

Открытие движения на путепроводе на проспекте Ленина состоится сегодня, 30 ноября

30 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Карточки: barnaul.org

Движение личного транспорта по обновленному мосту будет возобновлено 30 ноября во второй половине дня. Автобусы и электротранспорт вернутся на прежние маршруты завтра – 1 декабря.

"Чтобы напомнить о движении маршрутов, сделали для вас подробные карточки, как с 1 декабря будет ходить общественный транспорт", – сообщили в мэрии.

Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта будут действовать и дальше на проспекте Ленина и проспекте Строителей, на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.

С 1 декабря прекращает работу автобусный маршрут № 99, который запустили на период реконструкции трамвайного кольца, а также прекращается действие тарифного плана "Электронный пересадочный билет".

Ранее amic.ru подробно рассказал, как больше года шел ремонт моста в Барнауле и с чем столкнулись горожане.

Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке дорожное движение
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 5

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Гость

10:16:29 30-11-2023

Скорее бы уже, а то никаких сил нет ездить каждый день в этих переполненных скотовозках вроде 20, 57, 58 маршрутов...

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6665

11:16:55 30-11-2023

Гость (10:16:29 30-11-2023) Скорее бы уже, а то никаких сил нет ездить каждый день в эти... пешком ходи

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Гость

12:33:43 30-11-2023

6665 (11:16:55 30-11-2023) пешком ходи... Стань умным

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Гость

11:07:54 30-11-2023

Как Хорошо было ездить по Калинина. Здесь очень много предприятий. Почему так мало транспорта?

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Гость

12:29:33 30-11-2023

Жизнь налаживается...

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