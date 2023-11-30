Как изменятся маршруты транспорта после открытия моста: подробно – в карточках
Открытие движения на путепроводе на проспекте Ленина состоится сегодня, 30 ноября
30 ноября 2023, 10:00, ИА Амител
Движение личного транспорта по обновленному мосту будет возобновлено 30 ноября во второй половине дня. Автобусы и электротранспорт вернутся на прежние маршруты завтра – 1 декабря.
"Чтобы напомнить о движении маршрутов, сделали для вас подробные карточки, как с 1 декабря будет ходить общественный транспорт", – сообщили в мэрии.
Напомним, выделенные полосы для общественного транспорта будут действовать и дальше на проспекте Ленина и проспекте Строителей, на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и Советской Армии сохранится обособленное трамвайное полотно.
С 1 декабря прекращает работу автобусный маршрут № 99, который запустили на период реконструкции трамвайного кольца, а также прекращается действие тарифного плана "Электронный пересадочный билет".
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10:16:29 30-11-2023
Скорее бы уже, а то никаких сил нет ездить каждый день в этих переполненных скотовозках вроде 20, 57, 58 маршрутов...
11:16:55 30-11-2023
Гость (10:16:29 30-11-2023) Скорее бы уже, а то никаких сил нет ездить каждый день в эти... пешком ходи
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6665 (11:16:55 30-11-2023) пешком ходи... Стань умным
11:07:54 30-11-2023
Как Хорошо было ездить по Калинина. Здесь очень много предприятий. Почему так мало транспорта?
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