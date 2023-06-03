Первых стрекоз заметили в Барнауле

По словам очевидца, насекомые сами садятся на руку

03 июня 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула в первый день лета заметили первых в этом году стрекоз, сообщает Barnaul 22.

По словам местного жителя, гигантских насекомых он встретил на пересечении улицы Попова и проспекта Космонавтов. "Дружелюбные, садятся на руку", – пояснил горожанин.

Отметим, что стрекозы обычно появляются немного позже – как правило, в середине июня. Период лёта у них длится полтора месяца, а обитать они предпочитают вблизи водоёмов.

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