Первый новый белорусский трамвай из 10 доставили в Барнаул
Утром его фотографии появились в барнаульских сообществах. С вагона ещё не сняли чехол, из-за чего оценить его внешний вид пока не представляется возможным
30 мая 2023, 21:56, ИА Амител
В барнаульское депо № 3 доставили новый белорусский трамвай – один из 10 приобретённых Минтрансом Алтайского края у предприятия "Белкоммунмаш". Информацию об этом подтвердили "Банкфаксу".
Утром его фотографии появились в барнаульских сообществах. С вагона ещё не сняли чехол, из-за чего оценить его внешний вид пока не представляется возможным.
Напомним, что 10 трамваев для барнаульского "Горэлектротранса" должны были доставить до 1 апреля, однако из-за санкций сделать это в срок не вышло. В середине мая министр транспорта Антон Воронов заявлял, что доставка начнётся в ближайшее время.
В ведомстве подтвердили, что первый трамвай действительно прибыл в город, однако сроки "распаковки" там пока не назвали. Ранее в соцсетях предполагали, что произойдёт это не раньше конца лета 2023 года.
09:10:06 31-05-2023
Внешний вид-то нового белорусского трамвая оценить можно по фото из интернета.Разве что раскраску угадать не представляется возможным )
10:18:45 31-05-2023
неважно какой у него внешний вид, главное что он новый. Важно чтобы был удобный для пассажиров
10:57:17 31-05-2023
Машины китайские, трамваи белорусские...у нас что нибудь свое вообще есть?
16:11:33 31-05-2023
Иван (10:57:17 31-05-2023) Машины китайские, трамваи белорусские...у нас что нибудь сво... Да, у нас очень красивые дети)))