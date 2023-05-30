Первый новый белорусский трамвай из 10 доставили в Барнаул

Утром его фотографии появились в барнаульских сообществах. С вагона ещё не сняли чехол, из-за чего оценить его внешний вид пока не представляется возможным

30 мая 2023, 21:56, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В барнаульское депо № 3 доставили новый белорусский трамвай – один из 10 приобретённых Минтрансом Алтайского края у предприятия "Белкоммунмаш". Информацию об этом подтвердили "Банкфаксу".

Утром его фотографии появились в барнаульских сообществах. С вагона ещё не сняли чехол, из-за чего оценить его внешний вид пока не представляется возможным.

Напомним, что 10 трамваев для барнаульского "Горэлектротранса" должны были доставить до 1 апреля, однако из-за санкций сделать это в срок не вышло. В середине мая министр транспорта Антон Воронов заявлял, что доставка начнётся в ближайшее время.

В ведомстве подтвердили, что первый трамвай действительно прибыл в город, однако сроки "распаковки" там пока не назвали. Ранее в соцсетях предполагали, что произойдёт это не раньше конца лета 2023 года.