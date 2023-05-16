Когда в Барнауле начнут строить свои трамваи и сколько они будут стоить?
Запуск производства собственных вагонов может начаться в 2024 году. Как это поможет городу?
16 мая 2023, 12:10, Вячеслав Кондаков
Новое предприятие по сборке трамваев может появиться в Барнауле. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз". Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешёвыми в России и это позволит обновить парк трамваев в Барнауле. Правда, сделать это без помощи краевых властей в мэрии города всё равно не смогут. Рассказываем, когда в Барнауле начнут производить собственные вагоны и сколько они будут стоить.
Когда начнут собирать трамваи?
Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш" идёт работа по сборке кузова и созданию собственных узлов. Если каркас и дизайн кузова сделают алтайские инженеры, то над конструкцией тормозов будут работать приглашённые специалисты, рассказал amic.ru заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.
По словам чиновника, в 2023 году должен быть готов первый прототип вагона от "Алтайгеомаша". После этого потребуется некоторые время, чтобы наладить серийное производство. Если всё получится, то в 2024 году может начаться массовая сборка барнаульских трамваев.
"Сейчас набирается штат специалистов, которые будут работать над проектом. Мы надеемся, что у инвестора всё получится. Необходимо наладить в этом году производство, проверить вагоны на безопасность. Производство может начаться уже в 2024 году", – отмечает Антон Шеломенцев.
Сколько будут стоить вагоны?
Сейчас средняя стоимость одного комфортабельного трамвая в России составляет от 70 до 80 миллионов рублей. Барнаульские же будут намного дешевле, но не будут уступать конкурентам в качестве. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей. Согласно предварительным расчётам, цена за один вагон может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке, примерно до 10%.
"Сейчас цену определить очень сложно, но производитель обещает, что это будут едва ли не самые дешёвые вагоны в стране. Мы на это надеемся", – отметил Антон Шеломенцев.
И сколько таких вагонов нужно для Барнаула?
Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Для того чтобы полностью обновить парк МУП "Горэлектротранс", новое предприятие должно произвести около 100 вагонов. На это потребуется 9-10 лет. Однако это не значит, что благодаря предприятию в краевой столице быстро заменят все старые трамваи на новые. Антон Шеломенцев уверен, что без помощи краевых властей этого не произойдёт.
По-хорошему, нужна краевая программа по выделению субсидий, чтобы массово заменить вагоны. Если она будет, то мы сможем постепенно обновлять парк нашего "Горэлектротранса". Пусть по пять вагонов в год, но это будет заметно", – добавил заместитель главы Барнаула.
На новом заводе будут не только собирать вагоны, но и делать для них комплектующие. Ближайшее от Барнаула предприятие, где производят трамваи, – "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.
13:53:50 16-05-2023
И замет те, вся информационная .... идет толко от городских и краевых властей, а от самих "инвесторов"-производителей ни слова!?
14:33:19 16-05-2023
Вопрос от дурака дуракам- если АКСМ 621.03 стоит 24 миллиона рублей,зачем были куплены другие,по 70 с лишним миллиона/штука ???!!!
15:30:25 16-05-2023
Бомж (14:33:19 16-05-2023) Вопрос от дурака дуракам- если АКСМ 621.03 стоит 24 миллиона... А зачем ставить ГЛОНАСС и систему видеонаблюдения в трамвай, в котором окна чуть ли не вываливаются, потому что все резинки скукожились и высохли? А зачем выпускать на линию трамваи с квадратными колёсами, в которых из=за шума невозможно находиться? И зачем выпускать уродливые, неэнергомичные и неудобные отечественные недо-трамваи, когда можно хотя бы попытаться "слизать" чехословацкие Татры?
14:44:53 16-05-2023
В основном всё производство зависит от властей, особенно от федеральной кредитно-финансовой власти, которая делает всё чтобы не давать длинный и дешевый рубль в экономику. Поэтому развитие каких-то точечных объектов происходит за счёт бюджета и то если Путин с Мишустиным додавят вопрос и хорошо что есть запрос городских властей. А производственники, бизнесмены думаю всегда рады развиваться и расширяться. Ну и второй вопрос в квалифицированных кадрах конечно..
14:15:00 17-05-2023
Через 20 лет заменят все трамваи в Барнауле, и по новому кругу уже нужно будет менять все трамваи. А про рельсы, шпалы и провода все тихо-мирно умолчали???