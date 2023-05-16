Когда в Барнауле начнут строить свои трамваи и сколько они будут стоить?

Запуск производства собственных вагонов может начаться в 2024 году. Как это поможет городу?

16 мая 2023, 12:10, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Новое предприятие по сборке трамваев может появиться в Барнауле. Инициатором проекта выступают администрация города, правительство Алтайского края и ИСК "Союз". Предполагается, что алтайские вагоны будут едва ли не самыми дешёвыми в России и это позволит обновить парк трамваев в Барнауле. Правда, сделать это без помощи краевых властей в мэрии города всё равно не смогут. Рассказываем, когда в Барнауле начнут производить собственные вагоны и сколько они будут стоить.

Когда начнут собирать трамваи?

Сейчас на предприятии "Алтайгеомаш" идёт работа по сборке кузова и созданию собственных узлов. Если каркас и дизайн кузова сделают алтайские инженеры, то над конструкцией тормозов будут работать приглашённые специалисты, рассказал amic.ru заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

По словам чиновника, в 2023 году должен быть готов первый прототип вагона от "Алтайгеомаша". После этого потребуется некоторые время, чтобы наладить серийное производство. Если всё получится, то в 2024 году может начаться массовая сборка барнаульских трамваев.

"Сейчас набирается штат специалистов, которые будут работать над проектом. Мы надеемся, что у инвестора всё получится. Необходимо наладить в этом году производство, проверить вагоны на безопасность. Производство может начаться уже в 2024 году", – отмечает Антон Шеломенцев.

Сколько будут стоить вагоны?

Сейчас средняя стоимость одного комфортабельного трамвая в России составляет от 70 до 80 миллионов рублей. Барнаульские же будут намного дешевле, но не будут уступать конкурентам в качестве. Эксперты предполагают, что в Барнауле могут производить вагоны КТМ-19. Цена таких трамваев с высоким полом составляет около 22 миллионов рублей. Также инвестор может взять за основу низкопольные вагоны АКСМ-621.03 стоимостью около 24 миллионов рублей. Согласно предварительным расчётам, цена за один вагон может быть ниже стоимости трамваев, выпускаемых на рынке, примерно до 10%.

"Сейчас цену определить очень сложно, но производитель обещает, что это будут едва ли не самые дешёвые вагоны в стране. Мы на это надеемся", – отметил Антон Шеломенцев.

И сколько таких вагонов нужно для Барнаула?

Новое предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год при выходе на полную нагрузку. Для того чтобы полностью обновить парк МУП "Горэлектротранс", новое предприятие должно произвести около 100 вагонов. На это потребуется 9-10 лет. Однако это не значит, что благодаря предприятию в краевой столице быстро заменят все старые трамваи на новые. Антон Шеломенцев уверен, что без помощи краевых властей этого не произойдёт.

По-хорошему, нужна краевая программа по выделению субсидий, чтобы массово заменить вагоны. Если она будет, то мы сможем постепенно обновлять парк нашего "Горэлектротранса". Пусть по пять вагонов в год, но это будет заметно", – добавил заместитель главы Барнаула.

На новом заводе будут не только собирать вагоны, но и делать для них комплектующие. Ближайшее от Барнаула предприятие, где производят трамваи, – "Уралтрансмаш" в Екатеринбурге.