Когда новые трамваи выйдут на линию в Барнауле и по каким маршрутам будут ходить?
На покупку десяти вагонов потратили более 700 миллионов рублей
17 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков
Десять новых трамвайных вагонов отправят в Барнаул с белорусского завода "Белкоммунмаш" в ближайшие дни. Ожидается, что они придут в столицу Алтайского края до конца мая. На их покупку из краевого бюджета в прошлом году потратили 716 миллионов рублей. Объясняем, когда вагоны запустят на линию и по каким маршрутам они будут ходить.
Когда вагоны начнут работать?
Как пояснил amic.ru заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, новенькие трамваи привезут на Алтай до конца мая. После этого понадобится некоторое время, чтобы их застраховать. Прокатиться на них барнаульцы смогут уже в июне.
А по каким маршрутам запустят новенькие трамваи?
По самым популярным направлениям в Барнауле: маршрутам № 1 и № 7. Однако точное расписание составят после того, как вагоны прибудут на Алтай.
А что вообще за новые трамваи?
Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Современный транспорт должен был приехать в столицу Алтайского края ещё в марте, но отправку задержали. Заводу поздно поставили необходимые комплектующие из-за сложностей с иностранными санкциями.
В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны будут оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.
07:20:33 17-05-2023
Вячеслав Кондаков,задайте вопрос Шеломенцеву- чем эти трамваи по 71 миллиону рублей,настолько лучше АКСМ 621.03 (о котором вчера писалось) по 24 миллиона рублей? Вместо 10 можно было купить 29 трамваев!!!
17:17:40 17-05-2023
Гость (07:20:33 17-05-2023) Вячеслав Кондаков,задайте вопрос Шеломенцеву- чем эти трамва... Чем лучше — не бичевской комплектацией, например. Вагоны будут оборудованы кондиционерами — не будут. откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок — не будут, нужен низкий пол в вагоне. автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья — не будут. видеокамерами обзора салона — не будут. а также электронными информационными табло — также не будут. Не будет низкого пола, тонированных стёкол, четырёх дверей и тэ дэ — всё это таки деняк стоит. Не нравится? Варите кузов в гараже, ставьте ископаемую РКСУ и коллекторный мотор. Потом не жалуйтесь, что оно гремит, разбивает путя, и ехает десять километров в час. Вопросы остались?