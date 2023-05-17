На покупку десяти вагонов потратили более 700 миллионов рублей

17 мая 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Десять новых трамвайных вагонов отправят в Барнаул с белорусского завода "Белкоммунмаш" в ближайшие дни. Ожидается, что они придут в столицу Алтайского края до конца мая. На их покупку из краевого бюджета в прошлом году потратили 716 миллионов рублей. Объясняем, когда вагоны запустят на линию и по каким маршрутам они будут ходить.

Когда вагоны начнут работать?

Как пояснил amic.ru заместитель главы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, новенькие трамваи привезут на Алтай до конца мая. После этого понадобится некоторое время, чтобы их застраховать. Прокатиться на них барнаульцы смогут уже в июне.

А по каким маршрутам запустят новенькие трамваи?

По самым популярным направлениям в Барнауле: маршрутам № 1 и № 7. Однако точное расписание составят после того, как вагоны прибудут на Алтай.

А что вообще за новые трамваи?

Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Современный транспорт должен был приехать в столицу Алтайского края ещё в марте, но отправку задержали. Заводу поздно поставили необходимые комплектующие из-за сложностей с иностранными санкциями.

В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны будут оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.