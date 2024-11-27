Первый зампред ЦБ объяснил падение фондового рынка в России

Индекс Московской биржи опустился ниже 2500 пунктов

27 ноября 2024, 18:10, ИА Амител

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Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин объяснил снижение российского рынка акций инвестированием в более надежные инструменты и опасениями закредитованности компаний. Его слова передает РБК.

Индекс Московской биржи, включающий 48 ликвидных акций, опустился ниже 2500 пунктов впервые с весны 2022 года, в то время как в марте 2023-го он достигал 3500 пунктов. Чистюхин отметил обратную зависимость фондовых индексов и процентных ставок, которая проявилась в текущей ситуации.

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до 21%, не исключив возможности дальнейшего повышения на ближайшем заседании 20 декабря 2023 года. Аналитики прогнозируют рост ставки до 22-23% и ее снижение не ранее середины 2024 года. Из-за высоких ставок инвесторы предпочитают размещать средства на депозитах, что приводит к снижению индекса.