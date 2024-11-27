"Никаких опасений, он окрепнет". Эксперт – о резком падении рубля и причинах
Экономист в беседе с amic.ru заявил, что рост курса доллара будет продолжаться всего несколько дней
27 ноября 2024, 17:20, ИА Амител
Американская валюта, преодолев психологический рубеж 100 рублей за доллар, а 26 ноября – 105 рублей, продолжает расти. На торгах 27 ноября "зеленый" подорожал до 108 рублей, причем крупные банки продают его за 112-113 рублей, сообщают телеграм-каналы. По данным РБК, на международном валютном рынке "Форекс" курс доллара даже превысил 108 рублей (108,7025). До такого уровня доллар вырос впервые за два года и восемь месяцев (в предыдущий раз подобное наблюдалось 16 марта 2022-го).
По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, долго "полнеть" доллар не будет, его рост – не более чем спекуляции.
"Даже действующих мер по борьбе с инфляцией хватит для стабилизации курса и даже укрепления курса российского рубля на текущем уровне. Конечно, если ситуация для российской валюты будет складываться негативно, безусловно, будут приняты дополнительные меры. Инструментов очень много, учитывая рост нашей экономики", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Собеседник пояснил, что в настоящее время курс доллара находится в "относительно свободном плавании, ценообразовании":
"Это привело к тому, что в результате действий спекулянтов этот курс на короткий срок поднялся. Следует учесть, что за последние недели доллар укрепился относительно других мировых валют, что также поспособствовало ослаблению рубля. Однако это краткосрочное явление. К тому же рубль очень сильно недооценен, учитывая макроэкономические показатели".
Максим Чирков объяснил, почему спекулянты выбрали именно этот период:
"В эти недели, даже дни, сошлось большое количество факторов. Сыграла свою роль и многолетняя игра против российского рубля. К тому же сейчас, накануне новогодних и рождественских праздников, наблюдается повышенный спрос на валюту, они продавливают рубль. Люди бронируют билеты, отели, планируют траты на отпуска и каникулы – все это создает повышенный спрос на валюту".
Кроме того, в настоящее время имеет место некоторая слабость российского фондового рынка, отмечает эксперт:
"Российские ценные бумаги пользуются меньшим спросом, и требуется меньше рублей на их приобретение. Кто-то их продает и теоретически может менять на другую валюту".
Однако все эти явления, по мнению собеседника, имеют недолгую перспективу – это будет продолжаться, возможно, несколько дней.
"Никаких опасений за российский рубль быть не может. К концу года он стабилизируется, укрепится в текущих значениях. А в будущем году он окрепнет по сравнению с текущим значением", – заключил Максим Чирков.
17:30:06 27-11-2024
Да-да, кажись в 2014 я то же самое слышал
17:40:12 27-11-2024
Да-да, спекуляции, игра против рубля, праздники)))... Конец года на носу. Бюджетный дефицит надо чем-то покрывать. И вся конспирология.
17:56:38 27-11-2024
"Никаких опасений, он окрепнет".-Када ?
18:38:52 27-11-2024
С 2000 года рубль окреп с 28 до 105 рублей.
19:48:18 27-11-2024
Гость (18:38:52 27-11-2024) С 2000 года рубль окреп с 28 до 105 рублей.... а с 1991-го по 2000?
18:39:48 27-11-2024
Все понятно с вашим экспертом
19:06:07 27-11-2024
Спекулировать больше некому. Сейчас курс банки устанавливают вне биржи. Доступа к валютам у случайных нет. Обмен через банки по регулируемому курсу не повлияет на стоимость никак.
19:33:02 27-11-2024
Угу,окрепнет до 120 минимум к концу года
19:46:34 27-11-2024
Даже деноминированный ("окрепший" тысячекратно!) рубль продолжает падение ниже плинтуса, деградировав по покупательной способности до цента (американской копейки!)...
Дилемма принципиальна: либо правительство прекращает издеваться над национальной валютой, не допуская соотношение "деревянного" к "зелёному" выше 100:1, либо пусть признаёт свою немощность и добровольно самораспускается как недееспособное!
Если большевики могли (причём далеко не в черепашьем темпе!), а буржуи бессильны (30 с гаком лет!) обуздать и вписать инфляцию в цивилизованные рамки (т.е. стабильно решить хотя бы одну из уймы созданных ими проблем), то место таким горе-"реформаторам" на исторической свалке!
05:51:32 28-11-2024
Гость (19:46:34 27-11-2024) Даже деноминированный ("окрепший" тысячекратно!) рубль продо... Мощно сказано!!!
20:57:17 27-11-2024
Опять ЦБ РФ не выполняет своих функций. Рубль как валюта нестабилен, инфляция бьет все рекорды, и ключевая ставка, как в странах экономик второй сотни, а не четвертой по покупательной способности. Мой прогноз рост будет до 120-130 руб - это тоже делается, чтобы уменьшить спрос , и соответственно , так ЦБ борется с инфляцией, а на самом деле еще больше ее разгоняет.
21:53:40 27-11-2024
Гость (20:57:17 27-11-2024) Опять ЦБ РФ не выполняет своих функций. Рубль как валюта нес... Уважаемый, Государству сейчас нужен дорогой рубль т.к.расходов много внутри страны нужно много всего продать за границу, а повышение ставки влияет на покупательскую способность (чем выше-тем меньше кредитов, меньше спрос, тем меньше спекуляций). Когда правительство начнёт больше закупать за валюту- курс откатиться.
09:22:54 28-11-2024
Гость (21:53:40 27-11-2024) Уважаемый, Государству сейчас нужен дорогой рубль т.к.расход... Глупости не говорите.
И перечитайте свою писанИну
05:59:25 28-11-2024
Не понял слова "эксперта".Он нас за лохов считает.Или слова "...он окрепнет..." есть тонкий неуловимый сарказм? А как стабилизируются цены, мы уже знаем.Сначала процентов на 20-25 подниму, потом после возмущения и "грозного" окрика ФАС. опустятся на 3=5 %.Почти 50лет прожил в СССР и не помню, чтоб каждый год цены и тарифы ну буквально на всё подни .Вот лохи так лохи, выбрали капитализм.Сами виноваты.
08:44:54 28-11-2024
Гоните этого "иксперта"