Экономист в беседе с amic.ru заявил, что рост курса доллара будет продолжаться всего несколько дней

27 ноября 2024, 17:20, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/941085

Американская валюта, преодолев психологический рубеж 100 рублей за доллар, а 26 ноября – 105 рублей, продолжает расти. На торгах 27 ноября "зеленый" подорожал до 108 рублей, причем крупные банки продают его за 112-113 рублей, сообщают телеграм-каналы. По данным РБК, на международном валютном рынке "Форекс" курс доллара даже превысил 108 рублей (108,7025). До такого уровня доллар вырос впервые за два года и восемь месяцев (в предыдущий раз подобное наблюдалось 16 марта 2022-го).

По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, долго "полнеть" доллар не будет, его рост – не более чем спекуляции.

"Даже действующих мер по борьбе с инфляцией хватит для стабилизации курса и даже укрепления курса российского рубля на текущем уровне. Конечно, если ситуация для российской валюты будет складываться негативно, безусловно, будут приняты дополнительные меры. Инструментов очень много, учитывая рост нашей экономики", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Собеседник пояснил, что в настоящее время курс доллара находится в "относительно свободном плавании, ценообразовании":

"Это привело к тому, что в результате действий спекулянтов этот курс на короткий срок поднялся. Следует учесть, что за последние недели доллар укрепился относительно других мировых валют, что также поспособствовало ослаблению рубля. Однако это краткосрочное явление. К тому же рубль очень сильно недооценен, учитывая макроэкономические показатели".

Максим Чирков объяснил, почему спекулянты выбрали именно этот период:

"В эти недели, даже дни, сошлось большое количество факторов. Сыграла свою роль и многолетняя игра против российского рубля. К тому же сейчас, накануне новогодних и рождественских праздников, наблюдается повышенный спрос на валюту, они продавливают рубль. Люди бронируют билеты, отели, планируют траты на отпуска и каникулы – все это создает повышенный спрос на валюту".

Кроме того, в настоящее время имеет место некоторая слабость российского фондового рынка, отмечает эксперт:

"Российские ценные бумаги пользуются меньшим спросом, и требуется меньше рублей на их приобретение. Кто-то их продает и теоретически может менять на другую валюту".

Однако все эти явления, по мнению собеседника, имеют недолгую перспективу – это будет продолжаться, возможно, несколько дней.