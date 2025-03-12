Пешехода увезли с травмами. Подробности ДТП с автобусом в Бийске

52-летнего мужчину, вышедшего на проезжую часть, сбил автобус под управлением 42-летнего водителя

12 марта 2025, 11:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вечером 11 марта в Бийске автобус сбил 52-летнего мужчину. С травмами различной степени тяжести его увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в районе дома № 50 по ул. Мерлина. По предварительным данным, 42-летний водитель автобуса ПАЗ-4234 сбил пешехода, который переходил дорогу по ходу движения транспорта в неустановленном месте.

Пешехода с травмами различной степени тяжести увезли в больницу.

"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", – рассказали в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщали, что мужчина вышел на проезжую часть в состоянии алкогольного опьянения.