Володин назвал виновных в смерти Навального*

По словам спикера Госдумы, Западу выгодно произошедшее

17 февраля 2024, 13:30, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

В смерти Алексея Навального* виновны Вашингтон и Брюссель, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политика, кончина Навального* выгодна тем, кто ввел более 19 тысяч антироссийских санкций и проигрывает "войну на Украине", а также хочет удержать власть любыми способами, захватить золотовалютные ресурсы РФ, "уничтожить Россию" и остановить ее развитие.

"Все они, фамилии их хорошо известны – от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, – виновники смерти Навального*. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", – написал он в телеграм-канале.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо после прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.

Впоследствии президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности ужесточения антироссийских санкций из-за кончины оппозиционного деятеля, заявил, что Вашингтон рассматривает "целый ряд вариантов действий". При этом он фактически возложил ответственность за случившееся на руководство РФ, хотя причину смерти Навального* Белый дом еще не знает. Сейчас ее устанавливают российские судмедэксперты и следствие.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.