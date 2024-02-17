Володин назвал виновных в смерти Навального*
По словам спикера Госдумы, Западу выгодно произошедшее
17 февраля 2024, 13:30, ИА Амител
В смерти Алексея Навального* виновны Вашингтон и Брюссель, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам политика, кончина Навального* выгодна тем, кто ввел более 19 тысяч антироссийских санкций и проигрывает "войну на Украине", а также хочет удержать власть любыми способами, захватить золотовалютные ресурсы РФ, "уничтожить Россию" и остановить ее развитие.
"Все они, фамилии их хорошо известны – от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, – виновники смерти Навального*. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", – написал он в телеграм-канале.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо после прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.
Впоследствии президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о возможности ужесточения антироссийских санкций из-за кончины оппозиционного деятеля, заявил, что Вашингтон рассматривает "целый ряд вариантов действий". При этом он фактически возложил ответственность за случившееся на руководство РФ, хотя причину смерти Навального* Белый дом еще не знает. Сейчас ее устанавливают российские судмедэксперты и следствие.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
14:02:49 17-02-2024
"По словам главы государства, в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, но и того, у кого есть возможности". (с) интервью Президента с Карлсоном
14:03:06 17-02-2024
кончина Навального* выгодна тем, кто ввел более 19 тысяч антироссийских санкций --- по этой логике надо было лучше делать так, чтобы он не умер, раз это им выгодно. Получается тот, кто это хреново делал, сработал на врага
22:16:05 17-02-2024
так то он прав, если санкции не действуют надо что то погорячее сделать!
10:15:14 18-02-2024
А сам Володя что скажет?
18:20:06 18-02-2024
Не люблю Навального, но его смерть - подстава перед выборами. Или это либералы дотянулись, тогда силовой блок вообще ничего не контролирует. Или "свои" перестарались. И в том и в другом случае - в выигрыше Запад. И удар по всем россиянам. Хотелось бы громкой разборки, кто в этом действительно виноват, чтобы не уронить престиж великой державы. Слухи, когда правда замалчивается , увеличивают ложь в десятки раз.
11:32:23 19-02-2024
Гость (18:20:06 18-02-2024) Не люблю Навального, но его смерть - подстава перед выборами... А что даст громкая разборка? Нам оправдываться не в чем. Думающие люди все понимают правильно, а дуракам ничего не докажешь, они уверены в своих умозаключениях. Разве мало примеров было? Пандемия научила думать, но к сожалению не всех.
15:13:05 20-02-2024
Гость (11:32:23 19-02-2024) А что даст громкая разборка? Нам оправдываться не в чем. Ду... А дуракам вообще не надо ничего доказывать,они всё равно не поймут,они же дураки...😂