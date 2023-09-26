Песков не стал комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова
Его попросили уточнить причину отказа, на что представитель Кремля сказал: "Не хочу"
26 сентября 2023, 19:29, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС.
Во время ежедневного общения с журналистами Песков сказал, что не будет комментировать эту тему. Его попросили уточнить причину отказа, на что он сказал: "Не хочу".
Напомним, что в мае этого года 19-летний уроженец Украины Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. Происходящее он снимал на видео. Следователям задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей, а также снимал для них военные объекты.
Позднее дело передали в Чечню, а 27 мая Журавеля доставили в Грозный. Накануне Рамзан Кадыров признал, что его сын избил подозреваемого в СИЗО, и выложил видео.
20:54:35 26-09-2023
Да нечего тут комментировать, и так всё понятно...
21:47:38 26-09-2023
Гость (20:54:35 26-09-2023) Да нечего тут комментировать, и так всё понятно...... Сами-то по законодательству разобраться можете ? Кто-то за них должен делать их работу ?
22:00:28 26-09-2023
Нельзя комментировать. Это как в том анекдоте: - Пойдем в бар? - Нельзя в бар. - Поедем на рыбалку? - Нельзя на рыбалку. - Ты не жалеешь, что женился? - Нельзя жалеть. Рассказал коллегам на работе. Все смеются. Один не смеется. - А ты чего не смеешься? - Нельзя смеяться.
22:52:02 26-09-2023
Почему закон для одних писан, для других нет?
22:57:42 26-09-2023
У навкинова парня здоровья меньше чем у Журавля. Ляпнит что ни так и "Здравствуйте Адам!!!"
05:23:01 27-09-2023
Ну чтобы потом перед Кадыровым не извиняться
06:27:56 27-09-2023
Постановка от начала до конца, во всех актах действия. Чтобы показать молодняку, ЧТО сейчас делать нельзя - сеять межнациональную и межконфессонную рознь и фотографировать важные объекы для передачи.
09:12:03 27-09-2023
Если место преступления Волгоград, на основании каких законов этот человек был доставлен в Грозный? Показываем новым регионам как закон работает в РФ?
10:02:32 27-09-2023
Сейчас он показательно Коран сжигает за денежки. Потом за денежки Родину продаст или самолет угонит и своих сослуживцев убьет. Пусть в Чечне "почалится" тогда и узнает чем денежки пахнуть могут.
10:08:04 27-09-2023
Гость (10:02:32 27-09-2023) Сейчас он показательно Коран сжигает за денежки. Потом за де... Не переживай, это постановка. Чтобы другим неповадно было. Журавль этот наверняка получил компенсацию и тут за исполнение такой стрёмной роли.
10:10:04 27-09-2023
Гость (10:02:32 27-09-2023) Сейчас он показательно Коран сжигает за денежки. Потом за де... О, первый пошел. То есть Чечня - не регион России, там все можно? Остается дождаться, пока здесь станет так же, как в Чечне. Вы точно-точно хотите жить по законам шариата, гор, и т.д., а не по законам РФ?
10:13:30 27-09-2023
Гость (10:02:32 27-09-2023) Сейчас он показательно Коран сжигает за денежки. Потом за де... Согласна! Кто то должен его воспитать, пояснить что можно, а что нельзя!
13:36:23 27-09-2023
Гость (10:13:30 27-09-2023) Согласна! Кто то должен его воспитать, пояснить что можно, а... воспитывать должно государство по закону, а не бандиты по своим понятиям, а если государство дает механизм насилия в частные руки, то оно показывает свою слабость, что и продемонстрировало в очередной раз, что в ситуации с ЧВК, что сейчас.