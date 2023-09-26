Песков не стал комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова

Его попросили уточнить причину отказа, на что представитель Кремля сказал: "Не хочу"

26 сентября 2023, 19:29, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: exdec.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Об этом сообщает ТАСС.

Во время ежедневного общения с журналистами Песков сказал, что не будет комментировать эту тему. Его попросили уточнить причину отказа, на что он сказал: "Не хочу".

Напомним, что в мае этого года 19-летний уроженец Украины Никита Журавель сжег Коран возле Соборной мечети в центре Волгограда. Происходящее он снимал на видео. Следователям задержанный заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей, а также снимал для них военные объекты.

Позднее дело передали в Чечню, а 27 мая Журавеля доставили в Грозный. Накануне Рамзан Кадыров признал, что его сын избил подозреваемого в СИЗО, и выложил видео.