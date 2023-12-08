Песков оценил возможность переговоров РФ с Украиной на условиях Киева
Представитель Кремля отверг такой сценарий
08 декабря 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
План США добиться переговоров между Россией и Украиной на условиях Киева не может быть реализован, заявил Дмитрий Песков.
"Нет, нереалистично абсолютно", – цитирует секретаря российского президента ТАСС.
В последние дни поступает все больше сообщений от западных и российских политиков о возможности начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По этому случаю собрали мнения экспертов, которые оценили вероятность мирных соглашений.
00:57:26 09-12-2023
Россия приняла все меры для переговоров еще в начале СВО, но Украине погрозили пальцем США ,и переговоры не состоялись.И сейчас кто диктует,быть или не быть,наверняка те же янки,надо собрать денежки для военной помощи украинским националистам,поэтому нужна передышка. Что удивительно,они серьезно полагают,что с Россией можно играть в кошки- мышки, и мы будем ждать,когда же киевский режим снова вооружится и пойдет на нас с новой техникой, собранными наемниками? Как сказал наш Президент Путин,цели СВО будут достигнуты,никаких переговоров с бандеровцами.Время ожидания истекло,теперь белый флаг,нейтральный статус и далее точно по пунктам наших условий.