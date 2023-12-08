Песков оценил возможность переговоров РФ с Украиной на условиях Киева

Представитель Кремля отверг такой сценарий

08 декабря 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

План США добиться переговоров между Россией и Украиной на условиях Киева не может быть реализован, заявил Дмитрий Песков.

"Нет, нереалистично абсолютно", – цитирует секретаря российского президента ТАСС.

В последние дни поступает все больше сообщений от западных и российских политиков о возможности начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По этому случаю собрали мнения экспертов, которые оценили вероятность мирных соглашений.