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Песков отказался раскрывать формат новогоднего обращения Путина

Кремль это никогда не анонсирует, отметил пресс-секретарь президента

19 декабря 2023, 19:45, ИА Амител

Кадр: kremlin.ru
Кадр: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина.

По его словам, Кремль это никогда не анонсирует.

"Не будем анонсировать и в этом году", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками.

Владимир Путин Новый год

Комментарии 3

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Гость

08:42:32 20-12-2023

Скажите пожалуйста, кто-то смотрит сие представление?

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Гость

08:52:04 20-12-2023

Никогда такое не смотрю.

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Гость

13:36:00 20-12-2023

"Кремль это никогда не анонсирует" - потому что как всегда НЕ В КУРСЕ

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