Песков отказался раскрывать формат новогоднего обращения Путина

Кремль это никогда не анонсирует, отметил пресс-секретарь президента

19 декабря 2023, 19:45, ИА Амител

Кадр: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина.

По его словам, Кремль это никогда не анонсирует.

"Не будем анонсировать и в этом году", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками.