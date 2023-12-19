Песков отказался раскрывать формат новогоднего обращения Путина
Кремль это никогда не анонсирует, отметил пресс-секретарь президента
19 декабря 2023, 19:45, ИА Амител
Кадр: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался говорить о формате новогоднего обращения Владимира Путина.
По его словам, Кремль это никогда не анонсирует.
"Не будем анонсировать и в этом году", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Путин рассказал, что в Новый год будет обсуждать бытовые темы за праздничным столом, а также постарается порадовать близких подарками.
08:42:32 20-12-2023
Скажите пожалуйста, кто-то смотрит сие представление?
08:52:04 20-12-2023
Никогда такое не смотрю.
13:36:00 20-12-2023
"Кремль это никогда не анонсирует" - потому что как всегда НЕ В КУРСЕ