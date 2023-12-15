Путину доверяют больше 79% россиян

Почти столько же респондентов одобряют деятельность президента

15 декабря 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президенту Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос ВЦИОМ, который проводили с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

В то же время недоверие российскому лидеру выразили 16,8% респондентов.

Также 76% опрошенных признались, что одобряют деятельность главы государства. 14,6% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении выдвинуться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

14 декабря президент провел прямую линию по итогам года, на которой отвечал на вопросы россиян. О чем сказал Путин – в нашем материале.