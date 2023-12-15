Путину доверяют больше 79% россиян
Почти столько же респондентов одобряют деятельность президента
15 декабря 2023, 16:26, ИА Амител
Фото: ТАСС
Президенту Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, показал опрос ВЦИОМ, который проводили с 4 по 10 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
В то же время недоверие российскому лидеру выразили 16,8% респондентов.
Также 76% опрошенных признались, что одобряют деятельность главы государства. 14,6% заявили об обратном, пишет РИА Новости.
8 декабря Владимир Путин заявил о намерении выдвинуться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
14 декабря президент провел прямую линию по итогам года, на которой отвечал на вопросы россиян. О чем сказал Путин – в нашем материале.
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16:57:06 15-12-2023
Как Президент ВВП говорит хорошо оперирует цифрами прекрасно владеет иеформацией по всем отраслям народного хозяйства. Все знает. Но жизнь лучше не становится...
00:52:09 16-12-2023
.. (16:57:06 15-12-2023) Как Президент ВВП говорит хорошо оперирует цифрами прекрасно... Если любому вставить в ухо громкоговоритель и приставить суфлера, то тоже будут как ВВП, говорить хорошо, оперировать цифрами, приврать, где надо, сказануть сальное изречение, и в скользь про яйца упомянуть.
16:57:21 15-12-2023
А кто-нибудь доверяет ВЦИОМ
17:02:32 15-12-2023
Опрос в Госдуме проводили?
17:13:50 15-12-2023
поэтому так и живем.
20:04:07 15-12-2023
Где они эти цифры взяли?Видимо в охраняемых коттеджных посёлках подмосковья и стенах ГД.
21:17:44 15-12-2023
Сергей Рудов (20:04:07 15-12-2023) Где они эти цифры взяли?Видимо в охраняемых коттеджных посёл... не так давно,лет 20 назад эти счетоводы насчитали аж 146% голосов,а тут каких то 79,3% всего,так что они тут еще стесняются
23:27:00 15-12-2023
Это из за яйцев рейтинг так сильно упал с 146% до 79,3%. Не тот уже, как до того
23:50:07 15-12-2023
А сколько ему уже лет то прошло ?
01:00:16 16-12-2023
День сурка, и так каждый год.
06:05:39 16-12-2023
Все тут такие умные,аж смешно. Говоруны ,а когда мы жили хорошо и в обще что такое хорошо ,а что такое плохо. То Афган,то Чечня,то перестройка,то ещё какая то хрень.Единственно кто теперь подталкивает на смуту - это тоже из за "бугра" и не бедные люди ,которые если придут то вы и мы все может ещё хуже заживём. Ни каких революций ,проходили,пусть всё будет как будет ,всегда были богатые и бедные. К стати в США тоже бардака хватает,кто не знает посмотрите ютуб (блогеров которые показывают массы эмигрантов мексиканцев ободраных и масса беспредела в самой жизни Америки. Так что ".везде хорошо - где нас нет".
08:33:08 16-12-2023
гость (06:05:39 16-12-2023) Все тут такие умные,аж смешно. Говоруны ,а когда мы жили хор... Нет,не так! Правильно будет сказать "там было хорошо,пока нас там не было."
09:29:06 16-12-2023
гость (06:05:39 16-12-2023) Все тут такие умные,аж смешно. Говоруны ,а когда мы жили хор... Вот я и смотрю- где вас, ... , только нет....
12:24:50 16-12-2023
Гость (09:29:06 16-12-2023) Вот я и смотрю- где вас, ... , только нет....... ну их же ,по бумагам,ах 79%,вот и нужно изображать толпу(только что то плохенько получается)
14:50:48 16-12-2023
гость (12:24:50 16-12-2023) ну их же ,по бумагам,ах 79%,вот и нужно изображать толпу(тол... вас даже по бумагам получается меньше четвертой части. но пахнет от вас как от громадного свинокомплекса.
16:23:38 16-12-2023
Гость (14:50:48 16-12-2023) вас даже по бумагам получается меньше четвертой части. но па... Так в отличии от вас ,нас реальных больше чем вас бумажных
11:46:01 16-12-2023
гость (06:05:39 16-12-2023) Говоруны ,а когда мы жили хорошо... Сравните хоты бы 2013 и сейчас. Вывод?
09:41:44 19-12-2023
гость (06:05:39 16-12-2023) Все тут такие умные,аж смешно. Говоруны ,а когда мы жили хор... А что же тогда все эти ободранные мексиканцы рвутся в сша?Что южная граница страны стала большой проблемой для них.Что ,их привлекает там ?-низкий уровень жизни ?Да нет ,уважаемый,здесь в их огород камень не кинешь,как раз высокий уровень жизни привлекает туда всех( в том числе и наших) .Там всё для людей ,несмотря на их подлую политику в целом.
08:09:51 16-12-2023
В начале декабря Госдума приняла закон, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. «На самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры, как правило, это всё льготники. Но не все все-таки. Но поскольку я сказал “пенсионеров”, после этого, будем считать, что я оговорился, правительство приняло решение распространить это решение, распространить эту норму на всех пенсионеров. Польза от этих прямых линий очевидна», — сказал Путин.
16:16:42 16-12-2023
Я в 20-ке %