НОВОСТИПроисшествия

Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления

Представитель Кремля назвал телеведущего своим другом

09 января 2025, 19:05, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-связи с журналистами пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков.

Он также отметил, что это все, что он может сказать по данному вопросу, и добавил, что не считает тему подходящей для обсуждения на этом мероприятии.

Ранее супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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НОВОСТИПроисшествия
Происшествия телевидение Дмитрий Песков

Комментарии 8

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Гость

19:59:12 09-01-2025

Как такого сотрудника терять?

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Гость

20:30:02 09-01-2025

Однако желать выздоровления человеку, который без сознания (в коме) что-то новое. Первый раз о таком слышу. Может родственников лучше поддержали в такой ситуации.

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Гость

21:00:27 09-01-2025

Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС...
Пусть они по арямяну этому и переживают

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Гость

21:43:50 09-01-2025

Принцип бумеранга работает-100%. Что желал другому, получил сам.@@@

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Гость

07:14:50 10-01-2025

Гость (21:43:50 09-01-2025) Принцип бумеранга работает-100%. Что желал другому, получил ... Кому другому? Он бандеровцам плохого желал. И? Может ты тоже за бандеровцев? Так ты расскажи нам.

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Гость

16:56:30 10-01-2025

Гость (07:14:50 10-01-2025) Кому другому? Он бандеровцам плохого желал. И? Может ты тоже... Дед-одобрямс задрал во всех темах

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Гость

07:28:13 10-01-2025

Природа любит равновесие.

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Гость

11:30:24 10-01-2025

Журналист,который работает в интересах России.Не какой-нибудь либероид.

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