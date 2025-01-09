Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления
Представитель Кремля назвал телеведущего своим другом
09 января 2025, 19:05, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-связи с журналистами пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков.
Он также отметил, что это все, что он может сказать по данному вопросу, и добавил, что не считает тему подходящей для обсуждения на этом мероприятии.
Ранее супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.
19:59:12 09-01-2025
Как такого сотрудника терять?
20:30:02 09-01-2025
Однако желать выздоровления человеку, который без сознания (в коме) что-то новое. Первый раз о таком слышу. Может родственников лучше поддержали в такой ситуации.
21:00:27 09-01-2025
Правительство Армении одобрило законопроект о вступлении в ЕС...
Пусть они по арямяну этому и переживают
21:43:50 09-01-2025
Принцип бумеранга работает-100%. Что желал другому, получил сам.@@@
07:14:50 10-01-2025
Гость (21:43:50 09-01-2025) Принцип бумеранга работает-100%. Что желал другому, получил ... Кому другому? Он бандеровцам плохого желал. И? Может ты тоже за бандеровцев? Так ты расскажи нам.
16:56:30 10-01-2025
Гость (07:14:50 10-01-2025) Кому другому? Он бандеровцам плохого желал. И? Может ты тоже... Дед-одобрямс задрал во всех темах
07:28:13 10-01-2025
Природа любит равновесие.
11:30:24 10-01-2025
Журналист,который работает в интересах России.Не какой-нибудь либероид.