Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления

Представитель Кремля назвал телеведущего своим другом

09 января 2025, 19:05, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-связи с журналистами пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков.

Он также отметил, что это все, что он может сказать по данному вопросу, и добавил, что не считает тему подходящей для обсуждения на этом мероприятии.

Ранее супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.